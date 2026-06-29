Desde que el tren que sale de la estación Buenavista hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) comenzó operaciones, ha dejado claro que es un verdadero éxito.

Empezó a finales de abril y a la fecha ha transportado a más de un millón y medio de usuarios, de los cuales 30 mil terminan diariamente en el aeropuerto.

Yo viajé en dicho tren apenas una semana después de su inauguración, y desde entonces he regresado por lo menos en 4 ocasiones más, y puedo constatar que los tiempos de recorrido han bajado, pasamos de 60 a 55 minutos, y la semana pasada hice el recorrido en tan solo 50 minutos.

He podido comprobar que sí lo está usando mucha gente, tanto nacionales como extranjeros. Y es que la verdad es comodísimo, y miren que yo vivo completamente del otro lado de la ciudad, y aun así, en caso de viajar, no dudaría buscar algún vuelo saliendo del AIFA, porque no tendría que preocuparme por manejar.

Eso sí, es importante manejar bien los tiempos y salir con el tiempo suficiente de antelación, por los imprevistos que se puede uno encontrar. En mi caso, yo tengo que bajar de mi pueblito en camión -o 20 minutos a pie- para llegar a la estación “El Caminero” del Metrobús.

La probabilidad de encontrar una manifestación o marcha a lo largo del recorrido desde el sur hasta la estación Buenavista es alta. Pero cuando todo fluye, llegas aproximadamente entre 60 y 90 minutos; depende de la hora en que abordes el Metrobús.

La gente lo conoce ahora como “Forum Buenavista”, un lugar que cuenta con un centro multimodal de transporte que te conecta a distintas líneas del Metrobús, y además tiene conexión con el Sistema de Transporte Metro, el Mexibús, y por supuesto hay taxis en la calle, pero también se pueden pedir vehículos de aplicación, y por si fuera poco, este lugar cuenta con un hotel.

Esto convierte a este punto nodal en un lugar idóneo para quienes tienen que salir de su casa y pueden pasar una noche en un hotel cuatro estrellas, con aire acondicionado en las habitaciones, WiFi gratis, servicio a la habitación, gimnasio, servicio de lavandería/planchaduría, y plancha en la habitación con su respectivo burro de planchar, así como secadora de pelo. Un alojamiento ideal para aquellos que, por ejemplo, van a volar muy temprano desde el AIFA, y puedan tomar la primera corrida del tren, que es a las 5:00 de la mañana.

Es un hecho, se tiene que ir analizando sobre la marcha y con datos duros, las posibles y necesarias modificaciones al servicio; tal vez recorrer el horario de inicio una hora más temprano, para comenzar a las 4:00, sobre todo pensando en los vuelos que salen a las 6:00 de la mañana, ya que las líneas aéreas piden estar dos horas antes, por ejemplo.

Lo maravilloso es que su marcha es sólida y consistente. Por supuesto, poco a poco se irá “tejiendo fino”, para ir mejorando el servicio, porque de verdad es una opción excelente. Como les he dicho, durante este tiempo lo he usado unas cinco veces, tanto de día -muy temprano-, como muy noche, e incluso en un día en que jugó la Selección Nacional en el que siempre voy a llamar Estadio Azteca.

No tengo ninguna duda de que el éxito del tren tenga injerencia en la forma de trabajar de las aerolíneas que usan el AIFA. Tan solo en el mes de junio comenzaron a operar 48 nuevas rutas, entre nacionales e internacionales; por ejemplo, nuevas rutas a Acapulco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez y Puerto Vallarta, tan solo por nombrar algunas.

Y en el caso de los vuelos internacionales, se destacan los vuelos a Colombia, y entre los destinos encontramos a Cartagena, Bogotá y Medellín. Y por supuesto sabemos que la nueva Mexicana no ha cejado en sus trabajos, técnicos, económicos y políticos para poder operar fuera del país.

Las aerolíneas y el AIFA trabajan codo a codo con el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) para quitar el veto que todavía se mantiene para operar rutas saliendo de dicha terminal aérea con destino a los Estados Unidos.

Sin embargo, no solamente se están poniendo los ojos en el vecino país del norte, también se exploran otras opciones, muchas de las cuales estaban esperando que el AIFA mejorase su conectividad; y ahora puedes llegar utilizando distintos tipos de movilidad.

Se puede usar el servicio de taxi para llegar o salir de la terminal aérea, llevar tu propio automóvil y dejarlo en el estacionamiento, cosa que ya también experimenté y la verdad “10 de 10”, salí muy contenta con la relación precio-calidad. Otra forma de llegar es utilizando el Mexibús, y también está el servicio de los autobuses que salen de distintos puntos de la ciudad, generalmente céntricos, que te dejan en la terminal aérea.

Y ahora el tren, que no me cansaré de decir que es una verdadera maravilla, hoy por hoy con muchísimas áreas de oportunidad para mejorar el servicio, que estoy segura se irán modificando hasta lograr un servicio de excelencia y para todos los viajeros. Mucho dependerá de los mismos usuarios, entre más respetemos las reglas “especiales” que tiene el tren, más fácil llegaremos a la excelencia.

Gracias a que lo he utilizado varias veces, 10 en total si contamos 5 viajes de ida y 5 de regreso, he visto con mis propios ojos que muchas de las personas cuyos vuelos llegan al AIFA, no necesariamente se trasladan hasta la Ciudad de México; se bajan en las estaciones intermedias, como Xaltocan, Prados Sur, Lechería -que conecta con la línea 2 del Mexibus-, Tlanepantla y Fortuna, esta última estación conecta con la línea 6 del Metro de la Ciudad de México.

Lo cual significa que estos viajeros que llegaron al AIFA, llegan a su casa al utilizar el tren, pues viven cerca de dichas estaciones, o es ahí donde pueden tomar otro medio de transporte que los acerque a su hogar.

Con ello desmentimos que solo “el eje Roma-Condesa-Del Valle-Polanco” vuela en avión; hay muchos usuarios que viven tanto en la Ciudad de México como en toda su zona metropolitana.

Yo vivo en un pueblo originario de Tlalpan y aun así, por mí por comodidad, sí es opción utilizar el Metrobús, para después abordar el tren con destino al AIFA, sin tener que estresarme por manejar en esta ciudad. Y por lo visto, no soy la única que lo ha pensado, pues confirmo que sube gente al transporte público con su maleta, teniendo como destino el AIFA.

Por todo lo anterior, y gracias a las cifras que nos comparten los administradores del Tren al AIFA, concluyo que es un verdadero éxito. No se dejen engañar por las campañas negras que siguen llamando “aeromuerto” a la terminal aérea, y aseveran que “no hay nadie”, “que nadie lo usa”, eso es falso, día a día la confianza y sobre todo la preferencia por salir de este nuevo aeropuerto está creciendo, y en ello tiene mucho que ver el desempeño del tren “Felipe Ángeles”.