Hace unos días veía todos los problemas entre el gobierno federal y la Suprema Corte de la Nación, decidí subir un comentario en mis redes sociales, al poco tiempo me hablan otros periodistas amigos, me comentan, deberías bajar ese comentario, evítate problemas esto es entre López Obrador y la presidenta Norma Piña.

Realmente estaba muy espantado uno de ellos y decía; yo no pienso volver a tocar este tema, el presidente por ser el presidente está bien protegido, nosotros estamos inmunes contra el poder judicial.

Me cuentan que en una entrevista qué tuvo con un juez federal, a este no le gustaron sus preguntas, termino con molestia el servidor público y le dijo, acabamos, lo saco del juzgado, salió y se fue a tomar un café con sus compañeros de trabajo, les empezaba a explicar el suceso, cuando al poco tiempo le hablan de su casa y le dicen que lo buscaban unos clientes para un anuncio, al salir a preguntar su nombre no había nadie, eran estilo guaruras y claramente fue un caso intimidatorio.

Cuál sería la pregunta que este reportero le realizó al juez federal, qué enojo tanto al trabajador de la Suprema Corte, qué lo motivo a sacarlo de su oficina, por temor seguramente decidió no tocar este tema, incluso a nadie quiso hablar del suceso. Comentan que desde ese día decidió callarse todo lo relacionado con ministros y jueces, ahora veo que sin ningún problema consiguen las direcciones y ubicaciones, sé que algo sucedió en su hogar qué hizo romper esa entrevista y todas las pruebas que decía tener contra algún juez, realmente como medios de información no tenemos esa misma protección qué los altos funcionarios y entendí muy bien su mensaje, evitar meterte con este tipo de políticos, algunos son muy honorables, otros son peor de los que juzgan como delincuentes, meterse con su familia, por ello entiendo que aun cuando sea verdad tus noticias o investigaciones periodísticas quedan algunos que trabajan estilo García Luna.

Si escribes algo en su contra, pueden buscar la forma de hacerte pasar un mal rato o un momento de terror, incluso algo peor que sería crearte delitos o algún familiar.

Existen muchos jueces honorables y personal del poder judicial de la federación, unos pocos que tengan el poder y amistades que les deban favores, realmente pueden cambiar tu vida rápidamente.

No creía que esto siguiera en la 4ta Transformación, después me di cuenta de que no perteneces al gobierno federal, en la Suprema Corte de la Nación es totalmente autónoma como la FGR.

Cuando piensas que todo ha cambiado, te das cuenta de que no todo cambio, mucho sigue en la forma que trabajaba García Luna en época Calderonista, aún recuerdo esa noche que hice un comentario contra Margarita Zavala y Cocoa Calderón, en menos de 24 horas tenía más de 70 militares afuera de mi local, me dijeron que una llamada anónima los había guiado a mi local, entendí el mensaje que me motivo a estar fuera de escribir sobre política casi 10 años.

Gracias por su atención.

