Comente hace unos días que podría existir una molestia del mandatario federal sobre los dichos de Lenin Pérez sobre la guardia nacional, mismos que realizo en el debate.

Le pregunté a un miembro del partido ecologista con un importante puesto en un estado gobernado por Morena, que de suceder esta separación qué pasaría.

Sin tapujos, me comentó que tenía propuestas de cambiarse de camiseta, y sin pensarlo aceptaría hacerlo, trabaje mucho en la campaña del partido de López Obrador., de suceder esta separación no dudaría en cambiarme. Comenta; sería catastrófico en este momento pelearnos con Mario Delgado, si bien hay municipios qué tienen una fuerte presencia de nuestro grupo, la mayoría no tenemos esa suerte, seguramente tendríamos que cambiar de política.

Me dice directo; yo decidiría por aceptar ponerme la camiseta guinda. Últimamente, veo que han crecido los problemas por cuestiones electorales entre el Partido Verde y el movimiento de la regeneración nacional (Morena) estos en el pasado eran reconciliables, pero esta vez los sucesos en Coahuila podrían no tener un buen final para ambos.

El dirigente Mario Delgado salió a dar una conferencia de prensa donde manda un ultimátum al Partido Verde y del trabajo, que de no apoyarse en estas elecciones en este estado del norte podrían hacerlo de la misma forma en 2024. A lo que la diputada federal y líder del ecologista Karen Castrejón le contestó qué no cederían a sus dichos, qué no debía mandar ese tipo de amenazas.

Me pregunto si eso que expuso el líder morenista podría ser un mensaje de la cúpula presidencial, veremos que sucede a poco tiempo de terminar estas elecciones, pues difícilmente separados en Coahuila ganaría la 4ta Transformación.

Esto apenas comienza, estoy observando qué está unión política con partidos que estuvieron juntos desde hace más de 4 años podrían ir separados en la elección presidencial, falta más de un año, veremos que sucede en este conflicto qué podría separar el futuro de esta coalición entre Morena, Partido Verde e incluso el PT .

Gracias por su atención

Twitter: @antarmnacif