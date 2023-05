Vi la llegada de Claudia Sheinbaum a Oaxaca, donde la recibió el gobernador de este estado Salomón Jara, con el equipo que tienen en el bello municipio de Oaxaca.

Por otro lado, vi también al secretario Marcelo Ebrard quien decidió visitar el mismo lugar donde estaría la jefa de gobierno, este round lo gana por mucho Marcelo, en mi forma de ver las cosas, mientras Sheinbaum subía imágenes con los encargados del despacho en el estado oaxaqueño y con su equipo que la acompañaba a su visita, Ebrard por su parte hizo su labor con los habitantes de las zonas rurales donde subió una imagen que decía, “el encuentro más relevante de hoy en Oaxaca no fue el gobernador Salomón Jara, sino este abrazo genuino de Ramón y el sombrero que me regaló, inolvidable”, subió otra sobre la creación de un nuevo café Bond Casaubond, con su imagen en imitación al agente 007 de las películas.

Por ello veo que las estrategias de la jefa de gobierno pueden verse en caída de no tomar en cuenta estos pequeños detalles, que van subiendo poco a poco al secretario en sus encuestas, recordemos que los gobernantes no votan igual que los pobladores y en Oaxaca existen muchos morenistas qué estarán con quien les brinde seguridad y se acerque a ellos con la humildad qué tiene el presidente de México.

Se observó en sus imágenes a Sheinbaum en una camioneta con grupos del gobierno estatal, escribió; gracias al gobernador @salomonj por el recibimiento y por acompañarme a presentar dos conferencias en el hermoso estado de Oaxaca.

Después subió su visita a un evento lleno, aunque con una barra protectora para saludar a las personas, que a pesar de que por su seguridad es importante, fue lo contrario al movimiento que realiza Marcelo, quien estuvo en diversos municipios con una gran población, sin este tipo de protecciones, desde Huajuapan de León, donde compartió su rica gastronomía y después escribió; “iniciando recorrido en Oaxaca, gracias al pueblo de Nochixtlán por su acompañamiento y cariño, correspondidos de corazón”.

Después en el centro de Oaxaca y en el teatro, su trabajo fue más estratégico y seguramente es una simple opinión, depende si la toma en cuenta o no la jefa de gobierno. Recordando que esto apenas comienza y el camino aún está largo, no debe confiarse, más aún cuando falta Gerardo Fernández Noroña quien está creciendo día a día en sus encuestas en el Partido del Trabajo y el cercano amigo de la infancia de Andrés Manuel López Obrador, el secretario de gobernación Adán Augusto , todo esto en masa podrían hacer bajar sus números, platique con un estratega político, me dio la razón en alguna parte, otras dice que las reuniones de Marcelo Ebrard con panistas puede afectar con los morenistas.

Tiempo al tiempo.

Gracias por su atención

