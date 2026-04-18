La historia de los países que han organizado una copa del mundo de futbol podría resumirse en una sola frase: el Mundial no transforma a los países; los revela. Revela su capacidad de ejecución; revela la calidad de sus instituciones; revela la claridad de su estrategia; y, sobre todo, revela la seriedad de sus prioridades.

Por eso, el verdadero reto de México frente a la FIFA World Cup 2026 no es organizar partidos. Es mucho más profundo: definir qué país quiere mostrarle al mundo y qué país quiere construir a partir de ese momento. Porque el Mundial dura un mes. Pero sus consecuencias —para bien o para mal— durarán décadas.

El espejismo del Mundial

Cada vez que un país obtiene la sede de un Mundial, aparece una narrativa predecible: vendrá crecimiento económico, turismo masivo, infraestructura transformadora, prestigio internacional. La promesa es seductora: el evento como palanca de desarrollo.

Pero la evidencia internacional es mucho más sobria. Brasil en 2014 invirtió miles de millones de dólares en estadios que hoy son subutilizados. Sudáfrica en 2010 logró una extraordinaria proyección internacional, pero con beneficios económicos limitados en el largo plazo. Qatar en 2022 construyó infraestructura de clase mundial, pero a un costo difícilmente replicable y bajo un intenso escrutinio global.

El patrón es claro: los beneficios del Mundial no son automáticos. Son el resultado de decisiones estratégicas —o de su ausencia–. Y ahí es donde México se juega mucho más que un torneo.

Una ventaja que pocos han tenido

México llega al 2026 con una ventaja excepcional: no organiza solo. Comparte la sede con Estados Unidos y Canadá. Esto cambia completamente la ecuación.

A diferencia de Brasil o Sudáfrica, México no necesita construir estadios desde cero ni desplegar inversiones masivas de última hora. La mayor parte de la infraestructura ya existe. El riesgo fiscal es mucho menor. El margen de error, también.

Pero esta ventaja tiene un efecto paradójico: reduce la presión… y con ello, el sentido de urgencia. Y sin urgencia, no hay estrategia. El riesgo para México no es el fracaso visible. Es algo más sutil y más peligroso: la irrelevancia.

El verdadero partido: la narrativa

Los países que han capitalizado mejor un Mundial no son los que más invirtieron, sino los que mejor entendieron su dimensión simbólica.

Alemania en 2006 no solo organizó un torneo impecable. Redefinió su identidad internacional. Pasó de ser vista como una potencia fría y distante a un país abierto, moderno y hospitalario.

Ese es el verdadero poder de un Mundial: la capacidad de reescribir la narrativa de un país en tiempo real, frente a miles de millones de personas. México tiene aquí una oportunidad extraordinaria.

En un momento en que el país está en el centro de fenómenos globales —nearshoring, integración comercial con América del Norte, tensiones geopolíticas—, el Mundial puede convertirse en una plataforma para proyectar una nueva imagen:

Un México confiable para la inversión

Un México competitivo en manufactura avanzada

Un México dinámico en turismo y servicios

Un México capaz de ejecutar proyectos complejos con eficiencia

Pero esa narrativa no se improvisa. Se construye.

Turismo: más que visitantes, percepción

Uno de los beneficios más citados del Mundial es el turismo. Sin duda, durante el torneo México recibirá cientos de miles de visitantes. Hoteles llenos, restaurantes a máxima capacidad, aeropuertos saturados. Pero el verdadero valor no está en esas semanas. Está en lo que ocurre después.

Sudáfrica no multiplicó de inmediato su turismo tras el Mundial, pero sí logró algo más importante: cambió la percepción global sobre el país. Y esa percepción, con el tiempo, se tradujo en visitantes.

El turismo es, en esencia, una industria de confianza. Y el Mundial es una oportunidad única para enviar un mensaje claro: México es un país seguro, atractivo, organizado, vibrante.

Pero aquí aparece uno de los mayores desafíos.

Seguridad: el elefante en la habitación

No hay narrativa que resista una contradicción evidente.

México puede invertir en promoción, campañas, eventos culturales. Pero si la percepción de inseguridad domina la conversación global, el impacto del Mundial se diluye. El reto no es menor.

Porque la seguridad no se resuelve en un mes, ni con operativos temporales, ni con despliegues mediáticos. Requiere coordinación institucional, inteligencia, estrategia.

El Mundial será, inevitablemente, una prueba de fuego. No solo para garantizar la seguridad de los visitantes, sino para demostrar que el país tiene la capacidad de enfrentar uno de sus desafíos estructurales más complejos.

En este punto, el Mundial deja de ser un evento deportivo. Se convierte en un examen de Estado.

Nearshoring: la oportunidad silenciosa

Hay otro partido que se jugará en paralelo, lejos de los estadios. El del nearshoring.

México se ha convertido en una pieza clave en la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Empresas de todo el mundo están reconsiderando dónde producir, cómo distribuir, con quién asociarse.

El Mundial puede ser un escaparate incomparable. No solo para mostrar destinos turísticos, sino para mostrar parques industriales, infraestructura logística, talento humano, integración regional.

En otras palabras: para mostrar que México no solo es un gran lugar para visitar, sino un gran lugar para invertir. Pero, de nuevo, esto no ocurre por inercia. Requiere una narrativa coordinada entre gobierno, sector privado y sociedad. Requiere mensajes claros, consistentes, estratégicos. Requiere liderazgo.

El riesgo de la fragmentación

Aquí aparece uno de los problemas más persistentes en México: la fragmentación. Gobiernos locales con agendas propias. Dependencias federales con prioridades distintas. Sector privado operando en paralelo. Esfuerzos que no siempre convergen.

El Mundial exige exactamente lo contrario: coordinación. Porque el visitante no distingue entre niveles de gobierno. No separa responsabilidades institucionales. Vive una experiencia integral.

Y esa experiencia define su percepción del país. Si hay desorden, lo percibe. Si hay ineficiencia, lo percibe. Si hay excelencia, también. El Mundial es un espejo.

En este contexto, emerge una ventaja menos visible pero decisiva: la importancia de contar con un liderazgo firme en tiempos turbulentos. En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad económica y transformaciones estructurales, la organización del Mundial pone a prueba no solo la capacidad operativa del Estado, sino la calidad de su conducción.

Un liderazgo que mantenga rumbo, coherencia y disciplina —que resista la tentación de la improvisación y articule esfuerzos dispersos— se convierte en un activo estratégico. Porque en momentos de alta exposición internacional, la estabilidad se traduce en confianza: para inversionistas, para turistas y para los propios ciudadanos.

Y la experiencia internacional lo confirma: los países que mejor capitalizan estos eventos no son necesariamente los más ricos, sino los que cuentan con liderazgos capaces de coordinar, decidir y sostener una narrativa clara en medio del ruido.

Lo que México puede ganar

Si México logra articular una estrategia clara, disciplinada y ambiciosa, los beneficios pueden ser significativos:

1. Reputación internacional fortalecida . Una narrativa renovada como país confiable, moderno y competitivo.

2. Impulso al turismo de largo plazo . No solo más visitantes en 2026, sino más visitantes en los años siguientes.

3. Atracción de inversión . Aprovechando la visibilidad global para posicionarse como destino estratégico en América del Norte.

4. Coordinación institucional mejorada . El Mundial como catalizador de mejores prácticas de colaboración entre sectores.

5. Confianza interna . Quizá el beneficio más importante: demostrar que México puede organizar, ejecutar y proyectar con éxito.

Pero también lo que puede perder

Porque el riesgo es real. Si el Mundial se reduce a una serie de partidos bien organizados pero sin estrategia, México habrá desperdiciado una oportunidad histórica.

Peor aún, si se evidencian problemas de seguridad, desorganización o falta de coordinación, el impacto puede ser negativo.

El mundo estará observando. Y en la era digital, cada error se amplifica.

Estrategia, no euforia

Hay una tentación comprensible frente al Mundial: la euforia. La celebración anticipada, el entusiasmo, la emoción colectiva.

Pero los países que han aprovechado mejor estos eventos han seguido otro camino: el de la estrategia. Planeación rigurosa. Objetivos claros. Ejecución disciplinada. Evaluación constante.

El Mundial no es un fin. Es un medio. Un medio para proyectar una visión de país.

El verdadero legado

Al final, la pregunta no es cuántos partidos se jugarán en México, ni cuántos goles se anotarán, ni siquiera cuántos turistas llegarán.

La pregunta es otra: ¿Qué imagen de México quedará en la mente del mundo cuando termine el Mundial?

Y más importante aún: ¿Qué país habrá construido México para sí mismo a partir de esa experiencia?

Porque el legado de un Mundial no está en los estadios. Está en la confianza que un país genera. En la credibilidad que construye. En la capacidad que demuestra.

México tiene todo para ganar. Pero en este partido, como en los más importantes, no basta con salir a la cancha. Hay que saber jugarlo.