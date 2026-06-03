Durante años Donald Trump cultivó la imagen del hombre al que nadie podía derrotar. El empresario infalible. El negociador genial. El outsider indomable. El líder que aseguraba poder doblegar adversarios, gobiernos, instituciones y hasta la propia realidad mediante una combinación de estridencia, confrontación y voluntad. Durante años esa narrativa funcionó. Funcionó tan bien que millones llegaron a creer que cualquier revés era apenas un accidente temporal en la marcha inexorable de un personaje destinado a imponerse siempre. Pero existe un problema con los mitos construidos alrededor de la propia imagen: llega un momento en que dejan de pelear contra sus enemigos y empiezan a pelear contra los hechos. Y la historia demuestra que esa pelea suele terminar mal.

Porque algo empieza a resultar cada vez más difícil de ocultar. Los golpes ya no llegan desde un solo frente. Llegan desde los tribunales. Llegan desde la cultura. Llegan desde antiguos aliados. Llegan desde sectores republicanos cada vez menos entusiastas. Llegan desde instituciones que antes guardaban prudente silencio. Llegan desde artistas, intelectuales y líderes de opinión sociocultural que ya no disimulan su rechazo. Llegan desde una opinión pública crecientemente fatigada. Y, sobre todo, llegan desde una realidad que parece cada vez menos dispuesta a obedecer el guion que durante años sostuvo al personaje.

Ahí está Epstein reapareciendo una y otra vez como un fantasma imposible de sepultar definitivamente. Ahí están los jueces corrigiendo excesos y recordando que todavía existen límites. Ahí están las universidades resistiendo presiones. Ahí están las instituciones culturales retirando prestigio simbólico. Ahí están los artistas negándose a participar en eventos asociados a su figura. Ahí están las fracturas dentro de su propio campo político. Ahí están los tropiezos geopolíticos. Ahí están las promesas que producen menos resultados de los prometidos. Ahí están los BRICS creciendo mientras Washington continúa atrapado en guerras culturales. Ahí está China observando con paciencia estratégica. Ahí está la realidad acumulando facturas.

Y sobre todo, ahí está la manada.

La misma manada de elefantes que durante meses fue entrando a la habitación mientras la estrategia consistía en lanzar nuevas cajas chinas para distraer la atención pública. Pero llega un momento en que los elefantes ocupan toda la casa. Y cuando eso ocurre ya no existe caja china suficientemente grande para ocultarlos. Ni discurso suficientemente estridente para taparlos. Ni enemigo suficientemente útil para desviar la conversación. La manada ya no sólo ocupa la casa. Empieza a apachurrar al personaje.

La ironía empieza a ser extraordinaria. Durante años bastó señalar un culpable. Los medios. Los inmigrantes. Los demócratas. Los jueces. Las universidades. Los artistas. Europa. La OTAN. China. El establishment. Siempre había alguien más a quien responsabilizar. El problema es que la lista se volvió tan extensa que termina formulando una pregunta devastadora: si todos son el problema, ¿y si el problema no fueran todos?

Ahí es donde el combate empieza a verse distinto.

Porque durante mucho tiempo Trump pareció intentar construir una imagen semejante a la de aquellos boxeadores capaces de intimidar al adversario antes incluso de subir al ring. Algo del provocador que anuncia la victoria antes de lanzar el primer golpe. Algo de Muhammad Ali desafiando al mundo entero. Pero existe una diferencia fundamental. Ali respaldaba la provocación con talento extraordinario, disciplina feroz, resultados visibles y una grandeza que terminó siendo reconocida incluso por muchos de sus adversarios. Trump parece haber convertido la jactancia en sustituto de la grandeza y la confrontación en sustituto del liderazgo. Ali utilizaba la arrogancia para agrandar el espectáculo. Trump parece utilizarla para ocultar limitaciones. Ali salía del ring con más admiradores de los que tenía al entrar. Trump parece salir de cada controversia con más detractores que antes.

Y eso cambia todo.

Porque los grandes campeones no se distinguen por la cantidad de golpes que lanzan. Se distinguen por la capacidad de absorber la realidad cuando ésta empieza a golpear de vuelta. Trump parece cada vez menos interesado en comprender la realidad que en insultarla. Cada revés se convierte en conspiración. Cada límite en persecución. Cada corrección institucional en agresión. Cada crítica en traición. Cada desacuerdo en enemistad. No parece la conducta de alguien que controla el combate. Empieza a parecer la conducta de alguien irritado porque ya no lo controla.

Y mientras eso ocurre aparece un fenómeno todavía más delicado. La cultura comienza a retirarle legitimidad. Bruce Springsteen. Tom Morello. Joan Baez. Dave Matthews. Neil Young. Robert De Niro. Meryl Streep. George Clooney. Taylor Swift. John Legend. Eminem. Pearl Jam. Stephen King. Mark Ruffalo. Barbra Streisand. Cher. Ron Howard. Spike Lee. LeBron James. Megan Rapinoe. Universidades. Comunicadores. Escritores. Instituciones culturales. Organizaciones civiles. La lista resulta ya tan extensa que lo verdaderamente llamativo no es quiénes lo critican. Lo verdaderamente llamativo empieza a ser quiénes siguen dispuestos a defenderlo públicamente arriesgando su propio prestigio.

Y eso sí debería preocupar.

Porque un juez puede retirar una placa. Un tribunal puede emitir una resolución. El Congreso puede bloquear una iniciativa. Pero cuando la cultura empieza a retirar reconocimiento, la discusión deja de ser jurídica. Deja de ser electoral. Deja incluso de ser política. Empieza a convertirse en un problema de legado.

Por eso la metáfora del boxeo resulta tan pertinente. Existe un momento particularmente cruel en toda pelea. No es cuando el peleador sangra. No es cuando pierde un asalto. No es siquiera cuando visita la lona. Es cuando el público empieza a darse cuenta de que ya no controla el combate. Y algo parecido empieza a ocurrir con Trump. Durante años pareció capaz de transformar cada derrota en victoria, cada escándalo en persecución, cada crítica en conspiración y cada fracaso en propaganda. Pero la acumulación empieza a volverse demasiado pesada. Los elefantes ya no caben en la habitación. La manada ya no sólo ocupa la casa. Empieza a apachurrar al personaje y amenaza incluso con expulsarlo de la escena central que durante tanto tiempo dominó.

Y cuando la manada empuja simultáneamente desde los tribunales, desde la cultura, desde los medios, desde las instituciones, desde antiguos aliados y desde la propia realidad, el problema deja de ser exclusivamente político. Empieza a ser moral. Porque los gobiernos pueden sobrevivir errores. Los partidos pueden sobrevivir derrotas. Incluso los líderes pueden sobrevivir escándalos. Lo que rara vez sobrevive intacto es una figura pública cuando comienza a deteriorarse simultáneamente en tres terrenos: el político, el simbólico y el moral. Ahí es donde los mitos suelen derrumbarse. No de golpe. No en un día. No en una elección. Sino lentamente. Primero aparece la duda. Después la fatiga. Luego el rechazo. Más tarde el desprecio. Y finalmente algo mucho más devastador: la indiferencia.

Porque hay algo peor que perder poder. Algo peor que perder prestigio. Algo peor que perder una elección. Perder relevancia. Y cuando los personajes construidos alrededor de su propia imagen empiezan a percibir que el público deja de admirarlos, deja de temerlos y empieza simplemente a cansarse de ellos, suelen descubrir la verdad más cruel de todas: que no estaban construyendo una obra; estaban sosteniendo una ilusión. Y las ilusiones pueden sobrevivir mucho tiempo, incluso más de lo que sus detractores imaginan. Pero no sobreviven para siempre.

Por eso Trump parece mirar cada vez más hacia la esquina. No porque haya perdido la pelea. Todavía no. No porque haya caído. Todavía no. Sino porque empieza a percibir algo infinitamente más inquietante: que el combate continúa, pero el ring ya no es suyo, el público ya no es suyo, la narrativa ya no es suya y la historia empieza lentamente a escapar de su control. Durante años intentó convencer al mundo de que era invulnerable. Hoy empieza a proyectar algo mucho más humano y mucho menos conveniente para el personaje que construyó: desgaste. Y para alguien que edificó su poder sobre la imagen de la fuerza permanente, el desgaste puede resultar mucho más peligroso que una derrota.

Porque las derrotas pueden explicarse.

El desgaste no.

Las derrotas pueden revertirse.

El desgaste se acumula.

Las derrotas pueden olvidarse.

El desgaste termina notándose.

Y cuando eso ocurre, pedir esquina deja de ser una táctica. Deja de ser una pausa. Deja de ser una estrategia. Empieza a parecer el último recurso de quien comprende que la pelea sigue, pero ya no bajo sus reglas.

Y en el boxeo, como en la política, existe una diferencia enorme entre quien pide esquina para recuperar aire y quien la pide porque empieza a temer que el siguiente golpe pueda ser definitivo.

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