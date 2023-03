Para el presidente, las mujeres en este país no existimos. Él es el único que existe, el que es el atacado, el ofendido, el señalado… él es el que sufre, pues.

Las mujeres no, porque no existen; no para él.

Apenas ayer, tenía esperanza de que se pronunciara acerca de la quema de la figura de Norma Piña en una hoguera que construyeron en el Zócalo sus fieles seguidores.

Y pues sí. Sí se acaba de pronunciar pero con estas aterradoras declaraciones:

“No debe de llevarse a cabo este tipo de actos. No es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos... Sí, sí, condenó estos actos; tenemos que verlos como adversarios no como enemigos. Además nosotros no somos iguales a los conservadores (...) Pero que yo recuerde cuando quemaron mi figura en otra movilización no salió en la prensa. De todas maneras repruebo lo de la ministra Piña”

Y bueno, en este dicho de AMLO en su mañanera hay muchas cosas muy graves.

Para empezar, asegura que los que no están a su favor ni de su lado son conservadores. De entrada nos etiqueta y nos estigmatiza.

Y perdónenme mi ignorancia pero ni siquiera yo termino de entender qué diablos es ser conservador, pero él ya nos bautizó como tales a los que no le aplaudimos en el pasado ni le aplaudiremos en el futuro.

Su discurso iba bien, asegurando que lo de la quema de la figura de la ministra Norma Piña estuvo muy mal, pero otra vez le ganó la visera y la entraña y aseguró que también quemaron una figura de él en una marcha pasada, y que nadie dijo nada.

Estoy de acuerdo en que no deben de haber quemas de figuras ni de hombres ni de mujeres, pero el presidente da a entender que ese acto fue cosa de gente mala y él no se rodea de gente mala sino gente llena de amor.

Y que pues que nuevamente él también es el protagonista de la ofensa y el drama y que si quemaron la figura de la ministra Piña pues ni modo porque la figura de él también fue quemada.

Pero, AMLO no entiende, no es sensible, no ve, que diariamente el odio contra las mujeres se hace más y más grande.

A pesar de que lamentó los hechos de alguna manera los justifica al decir: “pues a mí también me lo hicieron”.

¿Hasta cuándo este presidente tendrá inteligencia emocional? ¿Hasta cuándo se dejará asesorar realmente y pueda dejarse guiar para hacer y decir bien las cosas?

No. Yo no justifico la quema de la figura de la primer ministra porque quemaron la también la de él.

El significado y el símbolo de la figura de la ministra Norma Piña es muchísimo más profundo y encierra muchísimas más cosas.

No es una piñata más quemada. Es el símbolo del odio hacia una mujer que no aplaude ni se somete al presidente.

Y de mujeres agredidas en este país ya tenemos muchísimas.

Mas si a eso le agregamos que este gobierno ha quitado refugios para mujeres violentadas y nos arrebató la bandera el día de marcha en el Día Internacional de la Mujer, la ofensa es continua y profunda.

Yo estoy del lado de la ministra Norma Piña...Y si fuera candidata para la presidencia, mi voto sería para ella.

Es cuanto.