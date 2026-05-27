La reciente encíclica del Papa León XIV sobre el avance del tecnofeudalismo marca uno de los posicionamientos más contundentes de la Iglesia Católica contemporánea frente al poder corporativo digital. En un contexto donde las grandes plataformas tecnológicas concentran información, vigilancia, infraestructura y capacidad de influencia política sin precedentes, el nuevo pontífice ha colocado una pregunta incómoda en el centro del debate global: ¿quién gobierna realmente el mundo digital?

La encíclica no es un simple llamado ético sobre el uso responsable de la tecnología. Es una denuncia directa contra un modelo económico que sustituye ciudadanos por usuarios, derechos por algoritmos y democracia por administración tecnocrática. El Papa advierte que la humanidad se encuentra frente a una nueva forma de dominación: un sistema donde unas cuantas corporaciones privadas poseen la capacidad de observar, clasificar, predecir y condicionar la conducta humana a escala masiva a través del poder económico digital.

Este modelo se ha denominado como: tecnofeudalismo.

La intervención del Papa León XIV rompe además con la idea de que las críticas al poder tecnológico pertenecen exclusivamente a movimientos progresistas o académicos especializados. La Iglesia está diciendo algo más profundo: que existe una dimensión espiritual en la deshumanización digital. Cuando las personas son reducidas a datos comerciables, la dignidad humana se convierte en variable estadística. Cuando la eficiencia tecnológica reemplaza la ética, el ser humano deja de ser un fin y se transforma en recurso explotable. El Vaticano no está condenando la innovación. Está cuestionando la idolatría tecnológica: la creencia de que todo avance técnico es automáticamente progreso moral.

Durante décadas se creyó que internet democratizaría el conocimiento y redistribuiría el poder, pero fue justamente lo contrario, las grandes compañías tecnológicas no solo monopolizaron mercados; monopolizaron datos, plataformas, redes, infraestructura y capacidad de vigilancia y seguimiento a su mercado.

La lógica feudal reaparece bajo nuevas formas. Antes el señor controlaba la tierra; hoy las corporaciones controlan la información. Antes los campesinos dependían del castillo; hoy los ciudadanos dependen de plataformas digitales para trabajar, comunicarse, estudiar y existir socialmente. En ese escenario, pocas empresas representan tan claramente este fenómeno como Palantir Technologies.

Palantir no es una red social visible para millones de personas. Es algo potencialmente más poderoso: una empresa dedicada al análisis masivo de datos para gobiernos, agencias de inteligencia, cuerpos militares y corporaciones privadas. Fundada con la promesa de combatir el terrorismo tras el 11 de septiembre, Palantir se ha expandido hacia múltiples áreas: vigilancia migratoria, análisis predictivo policial, sistemas militares automatizados, inteligencia empresarial y monitoreo poblacional.

Cuando una empresa privada desarrolla herramientas capaces de integrar millones de datos personales, identificar patrones conductuales y asistir decisiones de seguridad nacional, el equilibrio democrático se altera profundamente. El riesgo ya no es solo el espionaje estatal tradicional; es la privatización del poder de vigilancia, es regresar a las épocas del señor feudal.

El Papa León XIV parece comprender algo que muchos gobiernos aún se niegan a aceptar: la concentración tecnológica extrema no es compatible con una sociedad verdaderamente libre; ya que el tecnofeudalismo no necesita tanques en las calles ni dictaduras visibles. Funciona mediante dependencia invisible. Cada búsqueda, cada ubicación, cada interacción digital se convierte en materia prima para sistemas capaces de perfilar psicológicamente a individuos y sociedades enteras. Ahora piensen en todo este poder en manos de una empresa, que sin regulaciones fuertes, se convierte en una fuente de poder para manipular elecciones, controlar protestas, discriminar poblaciones o automatizar la exclusión laboral y social.

Basta revisar un poco la historia, para entender que toda herramienta de vigilancia termina ampliando su alcance más allá de sus objetivos originales. Las tecnologías creadas para “combatir amenazas” terminan aplicándose contra disidencia política, activismo social o sectores vulnerables.

Es por eso, que con las razones que he expuesto, considero que la discusión sobre Palantir no es una discusión técnica, sino más bien una discusión sobre soberanía de los países. Y para ello planteo la siguiente pregunta: ¿debe una corporación privada tener más capacidad de análisis poblacional que muchos Estados? ¿Debe la seguridad pública depender de algoritmos opacos desarrollados bajo secreto corporativo? ¿Debe permitirse que empresas tecnológicas definan los límites de la privacidad humana?

La respuesta debería ser evidente.