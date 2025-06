“Torero Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca Sin burladero Hay que ser Torero, Torero, Torero” JULIO IGLESIAS

“Diplomacia es mano izquierda, habilidad en el trato, artesanía de las relaciones humanas, savoir faire, cortesía, tacto, saber callar a tiempo y conocer cuándo se debe hablar...” ENRIQUE ROJAS

Ni porque son de “izquierda” entienden aquello de ‘tener mucha mano izquierda’. Sí, habilidad y astucia para manejar situaciones o personas difíciles de forma inteligente. La expresión inicia usándose en el toreo, pero donde más se aplica hoy en día es en la diplomacia o en cualquier situación en la que de verdad se busca sacar algún asunto avante y no enredarlo más. En este caso recibieron, encima, un ofrecimiento diplomático de parte de España y, en lugar de tomarlo, se les fueron encima.

¿En serio nadie en este gobierno de la “transformación” sabe de guiños diplomáticos? Y si conocen de eso, peor, pues Claudia respondió con una ofensa.

Ni porque Juan Ramón de la Fuente, canciller, es psiquiatra supieron tomar la propuesta de España como una forma amable y tácita de restañar las relaciones entre gobiernos. Les gana el ego, pero sobre todo los complejos. Se saben poquita cosa.

Entrados en gastos, ni siquiera porque Beatriz Gutiérrez Müller, aún esposa de AMLO, quiere irse a vivir a la madre patria, han intentado ser amables.

Rebobinemos: España le brinda el premio “Princesa de Asturias” al Museo de Antropología y la contestación de la Presidencia de la República es: “pero tienen que pedir perdón”… Y, para terminarla de coronar, el Museo estaba cerrado debido a un paro… Vergonzoso es poco.

Por falta de recursos… espero. Prefiero pensar que se debió a un error de párvulos, que una deficiencia generalizada en el ‘segundo piso de la 4t’.

De acuerdo con el INAH, la licitación para hacerse de un equipo de seguridad que resguardara el recinto se publicó el 30 de mayo. La licitación era para asignar contratos a dos empresas que brindaran servicios de seguridad a 30 museos en la Ciudad de México y 26 más en el interior del país. Sabían que los contratos en ese momento vigentes se terminaban el 31 de mayo, pero se esperaron hasta el día 30 para mandarlos a concurso… ¿Esa es la planeación para licitar? Insisto, prefiero pensar que es un pretexto a pensar que dejaron la licitación al último momento.

Para no hacerles el cuento largo, en el cambio de empresas de seguridad, aparentemente el gobierno tuvo algún problema sin especificar y los museos y zonas arqueológicas se quedaron sin vigilancia. Ante ello, los propios empleados prefirieron cerrar para así poder cuidar el patrimonio histórico de la nación.

Y dado que en el momento en que España otorga el reconocimiento al museo este se encontraba cerrado, la reducción de presupuestos, la falta de recursos, el estado de inoperancia o como quieran llamarle, no solo resultó crítico y alarmante en sí para el funcionamiento, sino que también se convirtió en tema internacional. Una invitación más para que el turismo extranjero no venga a México, digo, porque hasta los museos están cerrados… Porque no tienen vigilancia y ¡le temen al crimen! Y no se olvide: esto no solo afectó a los museos, fue a todo el INAH, lo que impacta casi cualquier zona arqueológica de México.

Cuando Sheinbaum argumenta que los museos que dependen de la Secretaría de Cultura estaban abiertos, no vale pues ella bien sabe que el INAH es un órgano desconcentrado y, como tal, podía buscar la forma de no quedarse sin seguridad.

Pero volviendo al premio “Princesa de Asturias” otorgado al Museo Nacional de Antropología; efectivamente, este no cuenta como una disculpa de la casa real española, mas sí es un reconocimiento a la grandez de México. Es también esa “mano izquierda” para no tener que repetir —una vez más— que España YA pidió disculpas a México por la conquista. Esto ocurrió hace casi 200 años (diciembre de 1836), cuando se signó un tratado de paz y amistad entre México y el Reino de España. O que estas disculpas las volvió a extender con motivo del aniversario 500 del encuentro de dos mundos. Pero ya que en esas estamos, hace 500 años, cuando la conquista, ¡¡¡no existía España y tampoco México!!

Así que ¡qué necesidad de repetir la enojada ignorancia de López Obrador, diría Juan Gabriel…

¿O es que estamos atestiguando como “nueva ofensa” el que se haya hecho evidente que todos los museos a cargo del INAH estaban cerrados por falta de personal? ¿O porque recibimos una nueva muestra de diplomacia por parte de España? Me refiero a que la tripulación (cadetes y guardiamarinas) del buque escuela español “Juan Sebastián Elcano” rindieron honores y un sentido homenaje a sus compañeros del buque escuela mexicano “Cuauhtémoc”. Como se debe, como dictan los cánones navales y de compañerismo, esto fue un acto de respeto, sin políticos ni politiquerías.

¿Llegará el día en que la 4t pueda aprender de ello?

Giro de la Perinola

Además del Museo de Antropología, también estuvieron cerrados el Castillo de Chapultepec, el Museo del Carmen, el Museo del Caracol, el Museo de las Intervenciones, el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En total 30 museos en la CDMX y 26 en distintos estados del país.