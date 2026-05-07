Pareciera que hoy el mundo transita entre el fanatismo, el terror y la hipocresía global. Lo cierto es que asiste la razón al rechazar la guerra, sea cual sea el motivo, ya que nunca debe ser aceptable la violenta barbarie como supuesto medio último para conseguir la paz o retornar a condiciones de legalidad o justicia. La guerra no debe ser aceptada ni solapada, como hoy prácticamente lo exige al mundo Donald Trump y su exacerbado secretario de guerra —antes llamado de Defensa— Pete Hegseth. Ningún fin puede justificar ese cruento método de supuesta pacificación o de eventual “reequilibrio mundial”, porque cuando la barbarie se normaliza en nombre de la seguridad, la humanidad entera empieza a retroceder.

No se vale vitorear la violencia que causa muerte de inocentes. Pero tampoco es válido aceptar y hacer como que no pasa nada frente a la actuación tiránica de quienes abusan de la fe para utilizar a seres humanos como carne de cañón, mientras al mismo tiempo prohijan las más tremendas vejaciones y la violación contumaz de los más elementales derechos bajo la bota de un aparato político-religioso que convirtió el miedo en instrumento cotidiano de control.

El mundo tiene razón en rechazar la lucha armada que además de objetivos militares mata inocentes, pero se equivoca gravemente cuando, en nombre de evitarla, termina tolerando lo intolerable. Porque una cosa es oponerse a una escalada militar en Medio Oriente —que podría incendiar la economía mundial, disparar otra crisis energética y empujar al planeta a una confrontación de consecuencias imprevisibles— y otra muy distinta es mirar hacia otro lado frente a décadas de opresión, persecución y control brutal sobre el pueblo iraní.

Y ahí está el punto incómodo que muchos prefieren evitar. Irán no es solamente un conflicto geopolítico. Es también una tragedia humana.

Mientras el mundo discute petróleo, Ormuz, misiles, bloqueos navales y equilibrio regional, millones de iraníes siguen atrapados entre represión política, vigilancia religiosa, miedo institucionalizado y una estructura de poder que convirtió el control social en doctrina de Estado. La tensión en el estrecho de Ormuz mantiene al mundo entero conteniendo el aliento. La posibilidad de cierres parciales, bloqueos, ataques marítimos y nuevas confrontaciones militares sigue golpeando mercados, rutas energéticas y cadenas comerciales globales. Pero detrás de esa discusión estratégica existe otra realidad mucho menos mencionada: la de una sociedad cansada, vigilada y reprimida desde hace años.

Porque mientras gobiernos y potencias negocian “estabilidad”, el ciudadano iraní sigue pagando el costo completo. Y ese costo no es abstracto. Tiene rostro. Tiene cárceles. Tiene tortura. Tiene ejecuciones. Tiene miedo cotidiano. Tiene mujeres perseguidas por desafiar códigos religiosos obligatorios. Tiene jóvenes encarcelados por protestar. Tiene periodistas silenciados. Tiene opositores desaparecidos. Tiene estudiantes reprimidos. Tiene familias viviendo bajo vigilancia permanente. Tiene presos políticos sometidos a procesos sin garantías, confesiones arrancadas bajo presión y condenas ejemplares utilizadas para sembrar terror social.

Y aun así, buena parte del mundo actúa como si señalar eso fuera “hacerle el juego a la guerra”. No. Defender derechos fundamentales no equivale a respaldar bombardeos. Y rechazar una guerra no obliga a romantizar una tiranía. Ese es el falso dilema que muchos intentan imponer.

Porque hoy existe una peligrosa tendencia global a dividir todo en bloques absolutos: o estás con Washington e Israel… o entonces debes callar frente a lo que ocurre dentro de Irán. Y esa lógica termina convirtiendo a los ciudadanos iraníes en daño colateral ideológico. Mientras tanto, el liderazgo iraní sigue utilizando el conflicto externo como mecanismo de cohesión interna. La confrontación sirve para endurecer controles, reforzar narrativa nacionalista y justificar medidas de excepción. Y al otro lado, sectores occidentales utilizan la amenaza iraní para justificar agendas militares, comerciales o energéticas propias.

En medio de ambos extremos queda la gente. Siempre la gente.

Porque mientras los líderes negocian, amenazan y calculan, el ciudadano común enfrenta inflación, restricciones, incertidumbre y miedo. El aislamiento prolongado ha deteriorado profundamente la economía iraní y debilitado oportunidades, inversión y calidad de vida. Pero además ha permitido que el aparato represivo encuentre nuevas excusas para endurecerse. Las ejecuciones aumentan. Las detenciones se multiplican. El internet se restringe. La disidencia se criminaliza. El miedo se institucionaliza. Y mientras tanto, gran parte del mundo sigue discutiendo solamente petróleo, rutas marítimas y cálculos militares.

Y sin embargo, tampoco puede ignorarse que una guerra abierta sería devastadora no solo para Irán, sino para toda la región y buena parte del planeta. El estrecho de Ormuz sigue siendo una arteria crítica para el comercio energético mundial y cualquier escalada fuerte podría provocar un efecto económico global inmediato.

Por eso, el mundo debe rechazar la guerra. Pero también debe dejar de fingir que el problema iraní es solamente estratégico. Es humano. Y moral.

Porque cuando la comunidad internacional se acostumbra a administrar tensiones geopolíticas sin exigir cambios reales en materia de libertades y derechos fundamentales, termina normalizando la opresión como parte aceptable del equilibrio internacional. Eso también es hipocresía.

Hoy Washington mueve portaaviones, revisa operaciones sobre Ormuz y negocia pausas tácticas mientras intenta evitar que la crisis se descontrole. Israel mantiene presión militar y retórica de seguridad existencial. Irán responde endureciendo posiciones y utilizando el conflicto para reforzar cohesión interna.

Todos calculan. Todos miden costos. Todos hablan de estabilidad. Pero casi nadie habla realmente de los iraníes. De sus presos. De sus muertos. De sus desaparecidos. De las mujeres golpeadas por exigir libertad. De los jóvenes ejecutados para sembrar terror. De los opositores destruidos por un aparato político-religioso que aprendió a sobrevivir administrando miedo.

Y ahí está el gran riesgo. Porque los sistemas que viven permanentemente tensando a su sociedad terminan acumulando presión interna aunque hacia afuera aparenten control.

Irán puede contener. Puede endurecer. Puede vigilar. Puede reprimir. Pero ninguna sociedad soporta indefinidamente vivir entre miedo, restricciones y crisis permanentes.

Y cuando el hartazgo madura, muta. Primero en silencio. Después en rabia. Y finalmente… en ruptura.

Pero hay algo todavía más peligroso: que el mundo siga creyendo que puede administrar eternamente ese equilibrio enfermo entre guerra contenida y tiranía tolerada. Porque los pueblos pueden sobrevivir durante años bajo miedo, censura y precariedad; lo que no soportan indefinidamente es la sensación de asfixia permanente mientras el resto del planeta calcula petróleo, rutas marítimas y conveniencias estratégicas sobre sus espaldas.

Y cuando las sociedades sienten que ya no tienen nada que perder, dejan de obedecer el miedo. Ahí empiezan los verdaderos terremotos históricos. No los que anuncian los gobiernos. Los que revientan desde abajo.

Por eso el mundo debería entender algo elemental: no se trata de elegir entre guerra o tiranía. Se trata de rechazar ambas.

Porque cuando la humanidad termina aceptando que la estabilidad geopolítica vale más que la libertad de las personas, el problema deja de ser iraní. Se vuelve global.

Y cuando el mundo empieza a justificar guerras “preventivas” mientras tolera tiranías “convenientes”, deja de defender civilización. Empieza simplemente a administrar barbarie.

Y la historia demuestra algo brutal: las sociedades pueden soportar miedo durante mucho tiempo… pero los sistemas construidos sobre miedo terminan incendiándose desde dentro.

Y cuando eso ocurre, ya no hay portaaviones, sanciones, discursos religiosos ni amenazas nucleares capaces de contener el derrumbe.

Porque ninguna tiranía, ningún fanatismo y ninguna maquinaria de guerra son eternos. Aunque hoy actúen como si lo fueran.

Y quizá ahí reside la mayor advertencia de todas: cuando el mundo decide acostumbrarse simultáneamente a la guerra y a la opresión, termina perdiendo lentamente la capacidad de distinguir entre seguridad y barbarie, entre estabilidad y miedo, entre gobernar y someter.

Y cuando una civilización deja de distinguir eso… empieza también su propia decadencia.