El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió que habrá nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos en medio de los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.

“Hicimos acusaciones la semana pasada. Es algo que hemos hecho en el pasado, pero ciertamente lo seguiremos haciendo” Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos

Aunque Todd Blanche insistió en que la relación con México es muy positiva en estos momentos, y dejó en claro que las acusaciones contra funcionarios mexicanos continuarán de ser necesario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad del ingreso de tropas de Estados Unidos a México para combatir a los cárteles, el funcionario indicó que no hay certeza de ello y que en todo caso sería una decisión de Donald Trump.

Trump amenaza con intervenir en México: “si no hace el trabajo” contra el narcotráfico (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Todd Blanche anticipa que Estados Unidos presentará más acusaciones contra funcionarios mexicanos

En entrevista con News Nation, el fiscal interino -en reemplazo de Pam Bondi- fue cuestionado sobre cuáles serán las consecuencias para los políticos mexicanos que pudieran tener nexos con los cárteles criminales.

En ese contexto, recordó que, aunque ya se presentaron acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios —incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha— el gobierno estadounidense seguirá señalando a más funcionarios.

Blanche comentó que, además de trabajar con varias agencias federales, el Departamento de Justicia también colabora con México y otros países sudamericanos para combatir a los cárteles.

Capos podrían cooperar en detención de funcionarios mexicanos: Todd Blanche

A decir de Todd Blanche, una de las ventajas de tener presos en Estados Unidos a diversos líderes de cárteles es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

Algunos de los capos mencionados por Blanche, fueron: