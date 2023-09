El INE sí se tocó.

Los mexicanos nos quedamos dormidos. Tal vez entre nuestros propios pesares, o problemas o necesidades económicas, vacíos emocionales, entre nuestras propias urgencias y carencias, al INE nos lo arrebataron. Así sin darnos cuenta. Como un ladrón que entra de noche sigiloso a un lugar para robarse lo más preciado.

No me di cuenta, en lo personal nunca me di cuenta en qué momento fue que Lorenzo Córdova, titular de este organismo, se fue. Pero mucho menos me di cuenta en qué momento llegó a relevarlo Guadalupe Taddei Zavala.

Que sí, mucho la alaban por ser la primera mujer consejera presidenta del INE, por eso, por ser mujer.

Y, si bien, cuenta con mucha experiencia en términos electorales, porque durante muchos años de su vida se ha dedicado a ello, lo preocupante es que no es una mujer que pudiera ser imparcial.

Guadalupe Taddei es prima de Jorge Luis Taddei, coordinador de los programas sociales en Sonora, también es tía de Pablo Daniel Taddei designado en el 2022 como el primer director de la nueva empresa LitioMx.

Otra de las sobrinas de Guadalupe Taddei es Ivana Taddei, diputada por Morena, en el Congreso de Sonora.

Y pues ya saben que todo lo que suena a Sonora suena a Durazo y de Durazo nos remitimos a Andrés Manuel López Obrador, así es como ya están organizadas nuestras mentes.

Justamente se le ha visto cercana en no pocas ocasiones a muchos miembros de la 4T.

Así que llegó ese día, en que mientras cientos de miles (la 4T no lo va a poder negar) que salieron a marchar a las calles para defender al INE, con el lema “El INE no se toca”, vimos esfumarse de pronto y con sigilo a un Lorenzo Córdova que férreamente luchaba por defenderlo.

De pronto, qué extraño, se quedó callado. Como si nunca hubiera existido.

Y así llegó Guadalupe Taddei, que quién sabe quién la eligió y cómo fueron los procesos de elección. Porque ya esa cantaleta de “la eligieron a la buena” no se las creo.

Nuestro INE sí se tocó. Y lo estamos viendo ya en acción.

El día de ayer le mandó bajar bastantes tuits a Xóchitl Gálvez de la plataforma “X”.

Qué cosa “prohibida” decían esos tuits, no supe en realidad.

Pero uno de ellos, que el ahora INE sí se tocó que le pidió bajar a Xóchitl hablaba de que las mujeres merecían estar inmersas en la política exterior, tener mayor presencia en consulados y embajadas.

¿Dónde estuvo lo prohibido de ese tuit para que el INE le ordenara a Xóchitl bajarlo?

Pero, a diferencia de López Obrador cuando el INE que era nuestro le solicitaba bajar algunos tuits, y él demostraba su berrinche, su enojo e inconformidad, como un jovencito que se rebela ante la autoridad, Xóchitl acató las instrucciones del nuevo INE sí se tocó y sin chistar bajó los tuits que le fueron indicados. Sin cuestionarlo sin oponer resistencia.

Es decir, respetuosa de las leyes y de las instituciones. Esas leyes y esas instituciones que nunca respetó ni respetará el presidente de México.

Debe de sentirse muy feliz don Obrador por saber qué ahora el INE es suyo y está de su lado, sobre todo porque fue algo que la llamada oposición peleó con tanto ahínco. Ahí debe de saberle a gloria esta venganza.

Sin lugar a dudas estas elecciones estarán cargadas de muchos dardos de un lado y del otro, pero es de una desolación abrumadora pensar que aquel organismo en el que muchísimos confiábamos como era el Instituto Nacional Electoral, hoy no esté a favor de la justicia y de la imparcialidad.

Entonces nunca sabremos qué organismo verdaderamente autónomo vigilará las elecciones y revisará que las campañas políticas de todos los contendientes sean limpias y equitativas.

Y como eso ya no va a existir, sólo nos queda a los mexicanos entonces ser ese ojo vigilante que no pierda de vista las triquiñuelas que en la política se acostumbran hacer.

Creo que también es un buen ejercicio demandarle a Xóchitl Gálvez que nos muestre cómo va a gobernar y quienes la van a rodear. Se le tiene que pedir cuentas también a ella y como lo he escrito en otras columnas, no debemos de caer en fanatismos cegadores.

No estamos apoyando a un artista ni nosotros somos sus fans.

Se le está requiriendo a Claudia y a Xóchitl que nos demuestren porqué debemos de votar por ellas para ser presidentas de esta hermosa nación.

De entrada, Claudia ya lanzó un golpe contra Xóchitl: Dice que ella no es plagiaria, por el tema de los párrafos plagiados de el documento que presentó Xóchitl para titularse.

Xóchitl, por su lado, prometió no atacar a Claudia.

Tendremos que ver cómo se desenvuelven y hasta qué punto nos demuestran también que es verdad que no son controladas por nadie más.

Es difícil de creer imaginar que no hay hilos conductores tras de ellas, pero nos lo deben de demostrar.

Que en paz descanse nuestro ex INE, que tanta certeza y certidumbre nos dio muchas veces.

El INE sí se tocó.

Es cuanto.