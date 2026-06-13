¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Con el pretexto de la justa deportiva, la gastronomía de los tres países sedes nos unen: México, Estados Unidos y Canadá tienen platillos estrellas que son dignos de estar presentes en nuestras mesas durante este gran evento deportivo internacional.

Así que comenzaremos con la gastronomía no tan conocida, ni tan popular, de Canadá, pero que es muy interesante y los invito a descubrirla. Por supuesto es una mezcla de las cocinas francesas y británicas, a las que se les sumó la comida tradicional indígena de la región.

Su platillo estrella es la “Poutine”, originaria de la región de Quebec; básicamente son papas fritas -como a la “francesa”- cubiertas con queso en grano no curado conocido como “cheese curds”, al que a manera de “toppings” suelen agregarle pollo, carne, tocino, y los veganos le ponen champiñones.

Otro plato que es sumamente típico de Canadá es el salmón de la costa de la Columbia Británica, este se consume a la parrilla o ahumado, y su característica es que no es de granja, sino que es salvaje, lo que hace que tenga un sabor insuperable.

La “Tourtière” es otro plato típico de la zona francófona de Quebec, y es un típico pastel de carne, cuyo relleno se elabora con carne de res o de cerdo picada y especias, para dejar clara su fuerte herencia francesa e inglesa.

Y bueno, la estrella es sin duda la famosísima miel de maple, y debo decirles que cuando uno prueba la canadiense, ya nada es igual. Proveniente de árboles de arce rojo, negro o azucarero, se produce en las zonas de Ontario, Quebec y Marítimas de Canadá. Tiene un sabor amaderado insuperable, con toques ahumados, y en Canadá se clasifica en tres: extra claro, claro e intermedio y oscuro.

La miel de maple se utiliza en la elaboración de postres, o simple y sencillamente para verterlos en tus wafles, hotcakes, helados o lo que más te guste; les paso un tip: con tocino, la miel de maple hace un “match” insuperable.

Seguimos con nuestros vecinos del norte: los Estados Unidos. Ellos, a diferencia de Canadá. han adoptado como suyos distintos platillos provenientes de lugares como Alemania o Italia, por mencionar algunos, y se destacan generalmente por dar porciones enormes de comida.

La pizza, que es original de Italia se ha adaptado a la cocina norteamericana, dando paso a la famosísima pizza estilo Nueva York, que una sola rebanada es enorme, o la “estilo Chicago”, es un deep pizza rellena de carne molida, salsa de tomate y mucho, pero mucho queso.

Su famosa hamburguesa proviene de Alemania, y hay mucha gente que cree que es un platillo típicamente norteamericano por lo bien que se adoptó a la cultura del “fast food”; ya sabemos que se puede crear desde la hamburguesa más sencilla, pan con carne molida, queso, lechuga y jitomate, hasta creaciones gourmet que involucran quesos franceses o suizos, e incluso llevar trufas, negras o blancas.

En la parte dulce no hay nada más “americano” que el increíble “Apple pie”. Este pay se hace sobre una base de masa crujiente, y se sazonan las manzanas con canela, lo que le da ese toque tan especial; se suele servir caliente con helado de vainilla. Es una verdadera delicia y sí, adivinaron su origen es alemán.

Concluimos este recorrido por las tres sedes mundialistas con México, y nada más representativo de nuestro país que el taco, porque es uno de los platillos más versátiles de nuestra gastronomía; desde el sencillo taco de tortilla de maíz con sal, pasando por los de barbacoa, birria, de guisado, dorados de pollo con su salsita verde; los de canasta no pueden faltar, de asada, de mariscos, de pescado estilo Baja California, y en mi opinión la joya de la corona son los tacos al pastor, este maravilloso regalo que los libaneses nos dieron y que tan bien adaptamos a nuestra cocina.

Como pueden ver, tenemos comida para elegir mientras vemos los partidos de la justa deportiva que este año se celebra en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

¡Bon appetit!

X: @CSoumeillera