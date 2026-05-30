¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! Internacionalmente el Día de la Hamburguesa se celebra todos los 28 de mayo. Por ello, no quise dejar pasar inadvertida a comida tan popular; ¡y no!, no es origen norteamericano, sino alemán.

Cuenta la historia que esta popular preparación apareció a finales del siglo XIX y quiero que nos ubiquemos en esa época, en plena Revolución Industrial.

Las máquinas comienzan a tomar cada vez más espacio dentro de las fábricas y la vida comienza a cambiar, adquiriendo un ritmo cada vez mucho más frenético y apresurado. Esto es lo que finalmente termina dando pie al nacimiento de la hamburguesa.

Era necesario comer rápido, y esta especie de “sándwich”, hecho con carne picada, acompañada de lechuga y algunos encurtidos, vio la luz por primera vez en la ciudad alemana de Hamburgo; de ahí viene el nombre de la hamburguesa.

Suele suceder que cuando se crea un nuevo platillo, y es exitoso, varios se disputan su paternidad. Diversas familias de esta ciudad portuaria dicen ser las creadoras de este plato, que pronto fue muy solicitado por los marineros y migrantes que ahí tomaban un barco para “hacer las Américas”; por eso de forma errónea hay gente que tiene la idea que es un típico platillo norteamericano, pero no fue así, más bien emigró junto con la gente y se hizo extremadamente popular al otro lado del océano.

Un pan redondo, partido a la mitad, en el que se coloca una pieza de carne picada, también de forma circular, con unas hojas de lechuga, jitomate, aros de cebolla y algún encurtido; es una comida perfecta para degustar de forma rápida.

Y ese fue justamente el detonante tornase en algo tan popular. En realidad, es fácil de preparar, y además es muy versátil. Puede ser tan sencilla como quieras, o elevarse y ser tan gourmet que impresiona; pero también puede ser tan casera que termine por evocar aquella etapa de tu infancia, cuando en las fiestas de cumpleaños tu mamá te hacía de comer “mini-hamburguesitas”.

A pesar de la relación directa que tiene con los Estados Unidos, no hay hamburguesa más mexicana que las que se hacen “en carrito”, con la carne hecha al carbón, a la que se le pone un buen chile jalapeño encurtido, en lugar de los típicos pepinillos.

Hoy podemos encontrar una variedad infinita de hamburguesas, con pan normal, con pan brioche, hecho a base de harina de papa, y con carne molida 50% de cerdo y 50% de res, de pollo, de pescado, o de cortes como short rib, brisket, roast beef, pero la mezcla perfecta para hacer una hamburguesa de ensueño es 80% carne con 20% grasa.

Se le puede agregar tocino, cebollas caramelizadas, queso amarillo, queso cheddar, queso suizo, queso gouda, queso manchego, parmesano, e incluso piña, para obtener las famosas hamburguesas hawaianas.

Otros complementos que son cada vez más populares son los champiñones, el guacamole, y si se quieren ver muy gourmets las trufas, blancas o negras, que elevan el plato a otro nivel.

Aunque el día ya pasó, siempre he pensado que el fin de semana se presta para consentirse y deleitarse una buena hamburguesa casera. Yo me decanto por el pan brioche para su elaboración; me gusta añadir a la carne cebolla finamente picada y perejil; esa es mi receta secreta para que la carne quede bien, un poco de sal y pimienta, y luego ¡a la parrilla!; me gusta usar una de hierro forjado, en la que la carne se cuece con mantequilla danesa y que quede termino medio.

Después agrego hojas de lechuga francesa, rebanadas finas de jitomate y no puede faltar la mostaza de Dijon; a mí me gustan con salsa BBQ en lugar de la cátsup.

Como pueden observar, cada quien tiene su tipo favorito de hamburguesa, sea de cadena, de puestito callejero, de casa o de restaurante de altos vuelos, y este sábado y domingo son días excelentes para comer la que más les guste. Y ustedes ¿cómo la prefieren?, los leo en comentarios.

¡Bon appetit!

X: @CSoumeillera