La Guía Michelin 2026 reveló a los nuevos restaurantes que lograron estrellas. Este año se incorporan los estados de Jalisco, Puebla y Yucatán al prestigioso listado.

En total, la selección abarca 225 restaurantes, consolidando la relevancia de la gastronomía mexicana en el panorama internacional.

La Once Mil obtiene estrella Michelin
La Once Mil obtiene estrella Michelin (@tacoslaoncemil / Instagram )

Restaurantes con estrellas Michelin en México 2026

En la Guía Michelin México 2026, un total de 29 establecimientos cuentan con estrellas Michelin. Dos restaurantes mantienen sus dos estrellas y 27 ostentan una estrella, de los cuales siete son nuevas incorporaciones.

Entre los restaurantes con Dos Estrellas Michelin encontramos a dos ubicados en CDMX:

  1. Pujol (Chef Enrique Olvera)
  2. Quintonil (Chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores)

Mientras que entre los restaurantes con Una Estrella Michelin, que reconoce una cocina de gran nivel y fineza, en 2026 la lista se expandió con la llegada de la guía a Jalisco y Yucatán.

Nuevas Adiciones (7 restaurantes):

  1. Ciudad de México: Gaba y La Once Mil (una taquería de lujo)
  2. Jalisco: Alcalde y Xokol (ambos en Guadalajara).
  3. Yucatán: Huniik, La Barra de Huniik (Mérida) e Ixi’im (Chocholá)

Restaurantes que Mantienen su Estrella en Ciudad de México:

  1. Rosetta
  2. Sud 777
  3. Em
  4. Esquina Común
  5. Expendio de Maíz
  6. Máximo
  7. Masala y Maíz

Baja California:

  1. Animalón
  2. Conchas de Piedra
  3. Damiana
  4. Lunario
  5. Olivea Farm to Table

Baja California Sur:

  1. Cocina de Autor Los Cabos.

Nuevo León:

  1. Pangea
  2. Koli Cocina de Origen

Oaxaca:

  1. Los Danzantes
  2. Levadura de Olla

Quintana Roo:

  1. Le Chique
  2. Cocina de Autor Riviera Maya
  3. Ha

Restaurantes con Estrella Verde y Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026

La Guía Michelin 2026 también integra propuestas sustentables con Estrella Verde y los codiciados Bib Gourmand.

La Estrella Verde Michelin (Sostenibilidad) premia a los restaurantes líderes en prácticas sostenibles y compromiso ambiental, este año se sumaron tres nuevos establecimientos para un total de 11:

  1. Jalisco: Xokol
  2. Yucatán: Ixi’im
  3. Baja California: Damiana, Conchas de Piedra, Deckman’s en el Mogor, Flora’s Field Kitchen, Lunario y Olivea Farm to Table
  4. Ciudad de México: Baldío
  5. Baja California Sur: Acre
  6. Oaxaca: Los Danzantes

En cuanto a la Distinción Bib Gourmand, es un reconocimiento otorgado por la Guía Michelin a los establecimientos que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

En la edición de 2026, un total de 63 restaurantes en México recibieron este galardón, de los cuales 16 son nuevas incorporaciones:

Ciudad de México:

  1. Alelí Rooftop
  2. Caracol de Mar
  3. Comal Oculto
  4. Comedor
  5. Jacinta
  6. Contramar
  7. El Vilsito
  8. Filigrana
  9. Fugaz
  10. Galanga Thai House
  11. Galea
  12. Jowong
  13. La 89
  14. Los Consentidos del Barrio
  15. Meroma
  16. Pargot
  17. Pink Rambo
  18. Plonk
  19. Raíz
  20. Siembra Tortillería
  21. Tacos Charly
  22. Tacos del Valle
  23. Tacos los Alexis
  24. Taquería El Jarocho
  25. Taquería Los Cocuyos
  26. Taquería Los Milanesos
  27. Ultramarinos Demar
  28. Vigneron

Puebla:

  1. Cultivo
  2. El Güero Marinero
  3. Jacinto y Yo
  4. Los Camellos
  5. Moyuelo
  6. Restaurante CasaReyna
  7. Semitas “Beto”
  8. Vica

Baja California

  1. Carmelita Molino y Cocina
  2. Casa Marcelo
  3. Humo y Sal
  4. La Cocina de Doña Estela (o Esthela)
  5. La Conchería
  6. Sabina
  7. Villa Torél
  8. Fauna

Oaxaca:

  1. La Olla
  2. Labo Fermento
  3. Las Quince Letras
  4. Tierra del Sol
  5. Xaok

Jalisco:

  1. Icú
  2. Palreal
  3. Tacos y Gorditas Elvira

Yucatán:

  1. Pancho Maíz
  2. Pueblo Pibil
  3. Taquerías Kisín

Baja California Sur:

  1. Cocina de Campo by Agricole
  2. Flora’s Field Kitchen
  3. Metate

Nuevo León:

  1. Tacos Doña Mary La Gritona (o La Fritona)
  2. El Bambis Café

Quintana Roo:

  1. Cetli
  2. Mestixa (o Mestiza)
  3. Punta Corcho
  4. Axiote Cocina de México
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México brilla en gastronomía (Unsplash)