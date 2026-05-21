La Guía Michelin 2026 reveló a los nuevos restaurantes que lograron estrellas. Este año se incorporan los estados de Jalisco, Puebla y Yucatán al prestigioso listado.
En total, la selección abarca 225 restaurantes, consolidando la relevancia de la gastronomía mexicana en el panorama internacional.
Restaurantes con estrellas Michelin en México 2026
En la Guía Michelin México 2026, un total de 29 establecimientos cuentan con estrellas Michelin. Dos restaurantes mantienen sus dos estrellas y 27 ostentan una estrella, de los cuales siete son nuevas incorporaciones.
Entre los restaurantes con Dos Estrellas Michelin encontramos a dos ubicados en CDMX:
- Pujol (Chef Enrique Olvera)
- Quintonil (Chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores)
Mientras que entre los restaurantes con Una Estrella Michelin, que reconoce una cocina de gran nivel y fineza, en 2026 la lista se expandió con la llegada de la guía a Jalisco y Yucatán.
Nuevas Adiciones (7 restaurantes):
- Ciudad de México: Gaba y La Once Mil (una taquería de lujo)
- Jalisco: Alcalde y Xokol (ambos en Guadalajara).
- Yucatán: Huniik, La Barra de Huniik (Mérida) e Ixi’im (Chocholá)
Restaurantes que Mantienen su Estrella en Ciudad de México:
- Rosetta
- Sud 777
- Em
- Esquina Común
- Expendio de Maíz
- Máximo
- Masala y Maíz
Baja California:
- Animalón
- Conchas de Piedra
- Damiana
- Lunario
- Olivea Farm to Table
Baja California Sur:
- Cocina de Autor Los Cabos.
Nuevo León:
- Pangea
- Koli Cocina de Origen
Oaxaca:
- Los Danzantes
- Levadura de Olla
Quintana Roo:
- Le Chique
- Cocina de Autor Riviera Maya
- Ha
Restaurantes con Estrella Verde y Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026
La Guía Michelin 2026 también integra propuestas sustentables con Estrella Verde y los codiciados Bib Gourmand.
La Estrella Verde Michelin (Sostenibilidad) premia a los restaurantes líderes en prácticas sostenibles y compromiso ambiental, este año se sumaron tres nuevos establecimientos para un total de 11:
- Jalisco: Xokol
- Yucatán: Ixi’im
- Baja California: Damiana, Conchas de Piedra, Deckman’s en el Mogor, Flora’s Field Kitchen, Lunario y Olivea Farm to Table
- Ciudad de México: Baldío
- Baja California Sur: Acre
- Oaxaca: Los Danzantes
En cuanto a la Distinción Bib Gourmand, es un reconocimiento otorgado por la Guía Michelin a los establecimientos que ofrecen una excelente relación calidad-precio.
En la edición de 2026, un total de 63 restaurantes en México recibieron este galardón, de los cuales 16 son nuevas incorporaciones:
Ciudad de México:
- Alelí Rooftop
- Caracol de Mar
- Comal Oculto
- Comedor
- Jacinta
- Contramar
- El Vilsito
- Filigrana
- Fugaz
- Galanga Thai House
- Galea
- Jowong
- La 89
- Los Consentidos del Barrio
- Meroma
- Pargot
- Pink Rambo
- Plonk
- Raíz
- Siembra Tortillería
- Tacos Charly
- Tacos del Valle
- Tacos los Alexis
- Taquería El Jarocho
- Taquería Los Cocuyos
- Taquería Los Milanesos
- Ultramarinos Demar
- Vigneron
Puebla:
- Cultivo
- El Güero Marinero
- Jacinto y Yo
- Los Camellos
- Moyuelo
- Restaurante CasaReyna
- Semitas “Beto”
- Vica
Baja California
- Carmelita Molino y Cocina
- Casa Marcelo
- Humo y Sal
- La Cocina de Doña Estela (o Esthela)
- La Conchería
- Sabina
- Villa Torél
- Fauna
Oaxaca:
- La Olla
- Labo Fermento
- Las Quince Letras
- Tierra del Sol
- Xaok
Jalisco:
- Icú
- Palreal
- Tacos y Gorditas Elvira
Yucatán:
- Pancho Maíz
- Pueblo Pibil
- Taquerías Kisín
Baja California Sur:
- Cocina de Campo by Agricole
- Flora’s Field Kitchen
- Metate
Nuevo León:
- Tacos Doña Mary La Gritona (o La Fritona)
- El Bambis Café
Quintana Roo:
- Cetli
- Mestixa (o Mestiza)
- Punta Corcho
- Axiote Cocina de México