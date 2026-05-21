La Guía Michelin 2026 reveló a los nuevos restaurantes que lograron estrellas. Este año se incorporan los estados de Jalisco, Puebla y Yucatán al prestigioso listado.

En total, la selección abarca 225 restaurantes, consolidando la relevancia de la gastronomía mexicana en el panorama internacional.

La Once Mil obtiene estrella Michelin (@tacoslaoncemil / Instagram )

Restaurantes con estrellas Michelin en México 2026

En la Guía Michelin México 2026, un total de 29 establecimientos cuentan con estrellas Michelin. Dos restaurantes mantienen sus dos estrellas y 27 ostentan una estrella, de los cuales siete son nuevas incorporaciones.

Entre los restaurantes con Dos Estrellas Michelin encontramos a dos ubicados en CDMX:

Pujol (Chef Enrique Olvera) Quintonil (Chef Jorge Vallejo y Alejandra Flores)

Mientras que entre los restaurantes con Una Estrella Michelin, que reconoce una cocina de gran nivel y fineza, en 2026 la lista se expandió con la llegada de la guía a Jalisco y Yucatán.

Nuevas Adiciones (7 restaurantes):

Ciudad de México: Gaba y La Once Mil (una taquería de lujo) Jalisco: Alcalde y Xokol (ambos en Guadalajara). Yucatán: Huniik, La Barra de Huniik (Mérida) e Ixi’im (Chocholá)

Restaurantes que Mantienen su Estrella en Ciudad de México:

Rosetta Sud 777 Em Esquina Común Expendio de Maíz Máximo Masala y Maíz

Baja California:

Animalón Conchas de Piedra Damiana Lunario Olivea Farm to Table

Baja California Sur:

Cocina de Autor Los Cabos.

Nuevo León:

Pangea Koli Cocina de Origen

Oaxaca:

Los Danzantes Levadura de Olla

Quintana Roo:

Le Chique Cocina de Autor Riviera Maya Ha

Restaurantes con Estrella Verde y Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026

La Guía Michelin 2026 también integra propuestas sustentables con Estrella Verde y los codiciados Bib Gourmand.

La Estrella Verde Michelin (Sostenibilidad) premia a los restaurantes líderes en prácticas sostenibles y compromiso ambiental, este año se sumaron tres nuevos establecimientos para un total de 11:

Jalisco: Xokol Yucatán: Ixi’im Baja California: Damiana, Conchas de Piedra, Deckman’s en el Mogor, Flora’s Field Kitchen, Lunario y Olivea Farm to Table Ciudad de México: Baldío Baja California Sur: Acre Oaxaca: Los Danzantes

En cuanto a la Distinción Bib Gourmand, es un reconocimiento otorgado por la Guía Michelin a los establecimientos que ofrecen una excelente relación calidad-precio.

En la edición de 2026, un total de 63 restaurantes en México recibieron este galardón, de los cuales 16 son nuevas incorporaciones:

Ciudad de México:

Alelí Rooftop Caracol de Mar Comal Oculto Comedor Jacinta Contramar El Vilsito Filigrana Fugaz Galanga Thai House Galea Jowong La 89 Los Consentidos del Barrio Meroma Pargot Pink Rambo Plonk Raíz Siembra Tortillería Tacos Charly Tacos del Valle Tacos los Alexis Taquería El Jarocho Taquería Los Cocuyos Taquería Los Milanesos Ultramarinos Demar Vigneron

Puebla:

Cultivo El Güero Marinero Jacinto y Yo Los Camellos Moyuelo Restaurante CasaReyna Semitas “Beto” Vica

Baja California

Carmelita Molino y Cocina Casa Marcelo Humo y Sal La Cocina de Doña Estela (o Esthela) La Conchería Sabina Villa Torél Fauna

Oaxaca:

La Olla Labo Fermento Las Quince Letras Tierra del Sol Xaok

Jalisco:

Icú Palreal Tacos y Gorditas Elvira

Yucatán:

Pancho Maíz Pueblo Pibil Taquerías Kisín

Baja California Sur:

Cocina de Campo by Agricole Flora’s Field Kitchen Metate

Nuevo León:

Tacos Doña Mary La Gritona (o La Fritona) El Bambis Café

Quintana Roo:

Cetli Mestixa (o Mestiza) Punta Corcho Axiote Cocina de México