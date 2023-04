Ha sido una semana intensa. Este lunes no será distinto. Hay muchos temas para analizar y me parece que podemos ir desmenuzándolos de a poco, para una mejor claridad. Algunos temas son más relevantes en materia política. Otros, encabezan la agenda de gobierno. Ambos, en mi opinión, deben ser tomados en cuenta por la ciudadanía. En todos los asuntos surge un nombre como común denominador: Adán Augusto López Hernández .

Vayamos por partes. Reiteradamente he dicho que el titular de SEGOB jugará un papel preponderante en la sucesión presidencial del 2024. También he dicho que, aunque no encabeza las encuestas, será la “corcholata” que llegue con más poder y dominio de su escenario político a las definiciones. He afirmado en varias ocasiones que el funcionario del sureste será quien más crezca en las mediciones. Creo que esas aseveraciones se han ido cumpliendo.

Don Adán estuvo en Sinaloa este fin de semana y nos dejó señales. La primera de ellas es la verdadera cercanía con el gobernador Rubén Rocha Moya. Se nota la empatía, la apertura, el respeto. Es una relación amistosa de ida y vuelta. Ambos hombres de izquierda y de la lucha. Cercanos también, con su líder Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es así, un hecho inamovible, quien quiera ver otra cosa es por mero interés de golpeteo político.

Amén de los actos oficiales, los cuales creo que no dejaron mucho para el análisis, vale destacar la anfitrionía del mandatario sinaloense. La excelente organización y recibimiento a sus homólogos de Baja California, Pilar Ávila Olmeda; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Resalta también la voluntad de colaborar para un tema que será siempre toral en la agenda de gobierno como es la seguridad.

Lo que sí hay que analizar es lo ocurrido en el evento “Diálogos Regionales”. El titular de SEGOB utiliza ese foro a lo largo y ancho del país para dialogar con el pueblo. Es un ejercicio que le abona en sus aspiraciones presidenciales. La nueva coordinación de su movimiento en Sinaloa logró un aforo notable. Se contabilizan al menos 5 mil asistentes. Llenaron tres salones del Centro de Convenciones de Mazatlán. En mi opinión, una sublimación del morenismo en Sinaloa para apoyar a uno de los suyos, reconocido en Don Adán.

La señal que es clara, me parece que López Hernández entiende que si ha de recibir el favor del morenismo sinaloense será únicamente a través del gobernador Rubén Rocha Moya. Para nada se extrañó al coordinador anterior. El “rochismo” tiene con qué respaldar las aspiraciones a la presidencia de quien resulte favorecido para encabezar la candidatura del 2024.

Lo digo porque en el templete del evento los nombres que aparecen juegan en el equipo del gobernador. Primero que nada, el secretario de gobierno Enrique Inzunza Cazarez apareció nuevamente en un evento con Don Adán. El alcalde mazatleco Edgar González y los diputados federales Ana Ayala y Fernando García. El legislador local Ambrocio Chávez el nuevo coordinador del movimiento “Ahora es Adán” y la dirigente morenista Merary Villegas también figuró arriba.

Entre los asistentes y en primera fila vimos a Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán y Omar López, delegado de programas para el Bienestar, también los secretarios estatales José Luis Zavala de obras públicas y Enrique Díaz de finanzas; los cuatro invitados especiales. La foto que circula en redes sociales del presidente ‘culichi’ es la que se lleva el momento.

Los gobernadores de Nayarit y Baja California Sur también estuvieron presentes; pero me llamó la atención que el Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués se quedará a dicho evento, después de la agenda que tenía; porque a quien solemos ver en eventos de la jefa de gobierno es a su hijo, el diputado federal Miguel Torruco. Algo pudo haberse movido, el funcionario federal es de los consentidos de AMLO. Ya iremos viendo.

En su discurso el secretario de gobernación reconoció en las y los sinaloenses “mexicanos de excepción” y dijo sentirse dolido del más que injusto estigma “estado inseguro” que a Sinaloa se le ha endosado, cuando es el primer productor de maíz y segundo en trigo y tomate. Su frase más poderosa en ese contexto ha sido decir que “nunca le vamos a fallar a Sinaloa”, lo digo porque anunció que en próximos días habrá noticias para los productores. Ha cortado ‘oreja y rabo’ en su visita.

La semana de Adán Augusto

El presidente López Obrador ha dado positivo a COVID, algún malestar sintió que la gira en Yucatán tuvo que suspenderse. Esperemos se recupere pronto. En consecuencia, quien llevará las riendas públicas del gobierno será el secretario de gobierno Adán Augusto. Eso sí, Andrés Manuel continuará dirigiendo, pero veremos a su paisano encabezando las mañaneras y seguramente atendiendo la agenda del ejecutivo en la medida que así se disponga.

En esa tesitura, será el propio Adán Augusto quien lleve la reunión que estaba pactada esta semana entre el gobernador Rocha y el presidente, para buscar solución a los productores sinaloenses .

Con una semana así y esos reflectores, imposible no pensar que López Hernández es una carta fuerte para la presidencia. Retiradamente he dicho también que el poder amalgama, y seduce. El tabasqueño ha tomado cada vez más los hilos del poder propios de su investidura y lo rentabiliza para su causa. Justamente lo que urdió AMLO cuando le nombró Secretario de Gobierno. El poder empodera a sus iguales. Adán Augusto es el más parecido a López Obrador entre todo el morenismo.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx