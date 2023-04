Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), tomará el mando de las conferencias mañaneras mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se recupera del Covid-19.

Así lo informó AMLO este domingo 23 de abril, luego de compartir que se contagió por tercera vez de Covid-19, y que durante su ausencia Adán Augusto López se encargará de dar las conferencias mañaneras.

Cabe destacar que será la segunda vez que Adán Augusto López sea el protagonista de las mañaneras, y que anterior a él, la extitular de Segob, Olga Sánchez Cordero, también guio las conferencias.

AMLO se contagia de Covid-19 por tercera ocasión y Adán Augusto López guiará las mañaneras

AMLO compartió que dio positivo a Covid-19, por lo que no estará presente durante las conferencias mañaneras, pues se encontrará resguardado durante algunos días.

En ese sentido, el presidente señaló que será Adán Augusto López quien tome su lugar durante las conferencias mañaneras.

Además, refirió que no hay de qué preocuparse, pues su corazón está “al cien” y su contagio no es grave; no obstante, tuvo que cancelar su gira y resguardarse en Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX).

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

Adán Augusto López dará las conferencias mañaneras de AMLO por segunda vez

Cabe destacar que se trata de la segunda ocasión que Adán Augusto López dará las conferencias mañaneras de AMLO.

La primera ocurrió en enero de 2022, cuando el secretario de Gobernación, tomó el lugar del presidente, quien también dio positivo a Covid-19 en esa época.

En aquella ocasión, Adán Augusto López tomó el control de las actividades del presidente y se hizo cargo de ellas, tal como ocurrirá en los siguientes días.

Cabe destacar, que previo a Adán Augusto López, Olga Sánchez Cordero, ex titular de Segob, también ofreció las conferencias mañaneras, cuando AMLO se contagió de Covid-19 por primera ocasión.

Su contagió ocurrió un año antes, en enero de 2021, cuando AMLO dio positivo a Covid-19 por primera vez.

Hasta el momento Adán Augusto López no se ha pronunciado por el contagio del presidente, ni ha señalado nada por su participación en las mañaneras.