No fue un despertar. Fue una irrupción… y cada vez se parece menos a una reacción y más a una decisión. Papa León XIV ya no está ausente: habla, señala, incomoda, interviene y empieza a incidir. Llamar “guerra criminal” a lo que ocurre y pedir a la ciudadanía que presione a sus representantes para detenerla no es retórica habitual; es una entrada directa al terreno donde chocan poder y moral. Y ese salto reordena el tablero. Pero no borra lo anterior: desde su entronización no había pintado; su presencia fue tenue, su voz escasa, su incidencia prácticamente nula frente a un mundo en ebullición. A la sombra del Papa Francisco, su figura lucía inocua, casi invisible. La crítica fue clara: llegó tarde, calló cuando debía hablar, pareció ausente cuando el mundo ardía. Por eso lo importante no es solo que hoy hable, sino cuándo decidió hacerlo: cuando el conflicto ya escaló, cuando el desgaste del poder es visible, cuando las fisuras ya no se pueden ocultar. ¿Reacción… o cálculo? ¿Impulso… o timing milimétrico?

Hay dos lecturas. La primera: el choque con Donald Trump lo obligó a salir; lo empujó, lo expuso, lo activó. La segunda: esperó. Dejó que el exceso se exhibiera, que el ruido saturara, que el desgaste se acumulara… y eligió el momento exacto para irrumpir con mayor peso. Si es lo segundo, no es un Papa tardío: es un Papa estratégico. Pero incluso así, el dato incómodo permanece: llegó tarde a demasiados temas, y su silencio inicial no fue neutro, fue leído —con razón— como omisión.

Y, sin embargo, ahora crece. Y lo hace rápido. No solo por su discurso, sino por el respaldo transversal que empieza a acumular. La líder de la Iglesia anglicana, Sarah Mulayai, lo respalda en su llamado a la paz. Luiz Inácio Lula da Silva se suma desde una trinchera política, pero no es el único: también lo han respaldado voces de distinto signo y latitud —desde Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, hasta Giorgia Meloni y Rishi Sunak— junto con referentes religiosos y sociales de diversas corrientes. La convergencia es rara: liderazgos opuestos coinciden en algo básico, la necesidad de una voz moral que marque límites. A ello se suma la voz del Dalai Lama, que —más allá de cuestionamientos recientes— conserva peso real entre millones de fieles. Y en ese contexto, Time Magazine lo coloca como el líder más influyente del momento. ¿Exagerado? Sí. ¿Prematuro? También. Pero revelador: está ocupando un espacio que estaba vacío.

Pero ocupar espacio no es consolidarlo. Y ahí está la prueba. Porque el riesgo es claro: pasar de la crítica por su silencio… a creerle sin reservas. Eso sería un error. Este respaldo puede ser coyuntural, reflejo del vacío global más que de una solidez probada. Por eso la duda es necesaria. Y también el deseo. Porque sí, hay expectativa de liderazgo, pero también exigencia de consistencia. La autoridad moral no se decreta: se construye. Y se prueba. Se prueba en lo incómodo, en la coherencia, en la ausencia de doble rasero. Si condena la guerra como instrumento de tiranos que actúan por interés, tendrá que hacerlo también frente a lo que ocurre dentro de Irán en materia de derechos fundamentales. Si no, pierde equilibrio. Y sin equilibrio, pierde peso.

Mientras tanto, el mundo sigue en una zona gris. Ormuz permanece en ese limbo donde nadie controla del todo y todos dicen controlar algo. Es el acuerdo que no es acuerdo. La tregua que no es tregua. Se permite el paso… pero no completamente; se restringe… pero no abiertamente. Y en ese vacío surgen movimientos de fondo: una concertación de más de treinta potencias, con figuras como Emmanuel Macron impulsando el esfuerzo para estabilizar el flujo energético global.

Sin Estados Unidos. Sin Trump.

No es una reunión más. Es un mensaje: el mundo empieza a organizarse sin pedir permiso.

En ese contexto, la voz del Papa no resuelve… pero presiona. No decide… pero incide. Y en escenarios de ambigüedad, incidir pesa más que mandar.

Del otro lado, lo que proyecta Donald Trump ya no es solo dureza política. Es algo más preocupante: una desconexión evidente con el costo humano de sus decisiones. Falta de empatía, ausencia de solidaridad, una lógica donde lo humano queda desplazado. No es adjetivo: es percepción acumulada. Y cuando eso se instala, el problema deja de ser político… se vuelve estructural. El poder puede imponerse, pero no sostenerse sin legitimidad.

En ese ambiente de saturación aparece incluso el rumor de una supuesta “guerra contra Cuba”. No hay evidencia sólida. Pero el hecho de que circule dice algo: el terreno ya está preparado para que lo improbable suene posible. Y cuando eso pasa, el problema no es el rumor.

Es el contexto que lo hace creíble.

En síntesis: sí, hay Papa. Pero no por aparecer… sino por la posibilidad —todavía en construcción— de sostenerse. La pregunta real es otra: ¿estamos viendo el nacimiento de un liderazgo… o simplemente un momento perfectamente aprovechado? Porque hay algo peor que llegar tarde: llegar… y no estar a la altura. Y cuando eso ocurre… no solo se llega tarde. Se llega en vano.

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