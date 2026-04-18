No fue un despertar. Fue una aparición calculada… o una reacción obligada. Papa León XIV finalmente habló. Y no habló para cumplir: habló para marcar. Hubo tono, hubo dirección, hubo señalamiento; llamar “tirano” no es un matiz, es cruzar un umbral que durante semanas evitó. Eso cambia el tablero, pero no borra lo anterior. Desde que fue entronizado —con expectativas altas por su origen y su simbolismo— no había pintado. Su presencia fue tenue, su voz escasa, su incidencia prácticamente nula frente a un mundo en ebullición. En comparación con la huella de Papa Francisco, su figura lucía inocua, invisible, rebasada por la inercia de un liderazgo previo que sí ocupaba el espacio moral con claridad. Por eso lo relevante hoy no es solo que haya hablado, sino cuándo lo hizo: cuando el conflicto ya estaba instalado, cuando el desgaste era visible y cuando el poder político empezaba a exhibir fisuras. La pregunta es inevitable: ¿reacción… o cálculo?

Hay dos lecturas. La primera: el choque con Donald Trump lo empujó a salir, lo colocó en el centro y lo obligó a fijar postura. Bajo esa lógica, fue activado por el exceso ajeno. La segunda: esperó. Dejó que el desgaste hablara, que la estridencia se exhibiera, que el conflicto madurara antes de intervenir. Si esa es la lectura correcta, no estamos ante un Papa tardío, sino ante uno que eligió el momento de mayor impacto. Pero aun concediendo esa hipótesis, hay un dato que no se puede omitir: llegó tarde a demasiados frentes. Su silencio inicial pesó cuando más se necesitaba una referencia. Y eso le impone una tarea adicional: no solo hablar, sino reconstruir credibilidad.

Porque esta es su oportunidad… y su riesgo. O se consolida como voz moral consistente o se diluye como actor episódico. Para lo primero, no basta con condenar la guerra en abstracto. Debe sostener una posición íntegra: rechazar la lógica de la guerra cuando responde a intereses económicos o políticos de quienes actúan como tiranos, sí; pero sin cerrar los ojos ante lo que ocurre dentro de Irán frente a opositores y derechos fundamentales. La autoridad moral no puede ser selectiva. Si condena una violencia, debe condenar todas las violencias que vulneran la dignidad humana. De lo contrario, el discurso se vuelve parcial… y pierde fuerza.

Mientras tanto, el tablero no se ordena. Ormuz sigue en el limbo. Se anuncia apertura, se insinúan acuerdos, se proclaman avances; pero nada se consolida. Unos hablan de cesión, otros de tregua temporal condicionada. Es el acuerdo que no es acuerdo, la pausa que no es paz. Se permite el paso… pero no todo; se restringe… pero no abiertamente; se condiciona… pero sin reglas transparentes. Es una ambigüedad operativa que alimenta la disputa narrativa y erosiona la autoridad de quien afirma control sin poder acreditarlo plenamente. Israel continúa operaciones en Líbano; las treguas no se sostienen; las palabras sustituyen a los hechos. Y en ese escenario, la intervención del Papa no resuelve… pero incomoda. Obliga a posicionarse. Y esa incomodidad es precisamente lo que faltaba.

El contraste con Trump es inevitable. De un lado, la saturación del discurso, la presión, la descalificación; del otro, una voz que, aun tardía, intenta reinstalar un marco de juicio. No es una disputa de volumen; es una disputa de legitimidad. Y en ese terreno, el poder político no siempre gana. Pero tampoco basta con irrumpir una vez. Si León XIV pretende ocupar ese espacio, tendrá que sostener la línea, profundizarla y no retroceder ante la crítica por su omisión inicial. Porque esa crítica existe, es en parte fundada y no desaparecerá por sí sola.

En síntesis: sí, habemus papam. Pero no por el acto de aparecer, sino por la capacidad de permanecer con consistencia. Llegó tarde, sí; llegó con filo, también. Ahora le toca demostrar que no fue un episodio, sino un punto de inflexión. Y en paralelo, el mundo sigue en una “calma chicha” que no es calma: es acumulación. El acuerdo que no es acuerdo mantiene a todos en suspenso, la ambigüedad se normaliza y el aprendizaje de operar sin definiciones se instala. En ese terreno, cada voz cuenta… pero solo las consistentes ordenan.

Porque cuando la autoridad moral entra tarde, no basta con hablar fuerte una vez. Tiene que sostenerse, tiene que ser pareja, tiene que no mirar a otro lado. Porque no solo habría llegado tarde… habría actuado en vano.

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