El pasado 21 de enero se celebraron 50 años de la entrada comercial del primer avión supersónico. Nos referimos al majestuoso Concorde, cuyo nombre real era “Aérospatiale-BAC Concorde”. Y que, gracias al trabajo en conjunto de dos armadoras, la francesa Aérospatiale y la inglesa British Aircraft Corporation, logró hacer historia dentro de la aviación comercial.

Hoy quiero que recordemos que hace 50 años esta aeronave cambió el modo de volar, y lo hizo desde 1976 hasta el año 2003. Lamentablemente, el 25 de julio de 2000 ocurrió un fatal accidente en el vuelo de Air France 4590, que salía del Aeropuerto París-Charles de Gaulle, y tenía como destino el Aeropuerto de JFK, en Nueva York, y eso marcó el inicio del fin de una etapa más que interesante en la historia de la aviación.

A pesar de ello, este modelo de aeronave hasta el día de hoy sigue cautivando tanto a los amantes de la aviación como a la gente ajena a este mundo tan maravilloso. El “ave de acero” sigue siendo admirada, ya sea por su diseño, e incluso por quienes recuerdan el ruido de sus motores. Debo decirlo, esa música tiene mucho que ver con que este equipo permanezca en el imaginario de muchos.

Esta aeronave vino a México antes de ser lanzada comercialmente; para ser exactos el 20 de octubre de 1974, para promover los vuelos intercontinentales. Para muchos fue un espectáculo y privilegio digno de ser visto, pero sobre todo de oír.

El Concorde regresó a México en 1978, época en la que hacer un viaje en avión a Europa requería de 12 a 14 horas con escalas. La línea aérea Air France inauguró la ruta París-México con este equipo, un vuelo con duración de siete horas con veintidós minutos, y con la capacidad de transportar 100 pasajeros y una tripulación compuesta por capitán, primer oficial, ingeniero de vuelo y seis sobrecargos.

Además de lo rápido que era volar en estos aviones supersónicos, venía de la mano con el lujo. El servicio que se ofrecía a bordo era una clase única, pero se daba champaña a todo el avión, una entrada compuesta por caviar, también había foie gras, y como platos fuertes se podía elegir entre una langosta “Thermidor” o un clásico filete “Wellington”.

Por supuesto, volar en el Concorde era de lo más caro; los boletos de avión eran inaccesibles para el grueso de la población; solo los millonarios podían darse el lujo de viajar en esta aeronave, pues un boleto costaba 10 mil dólares, cantidad que -considerando la inflación acumulada-, hoy serían casi 50 mil dólares, unos $873,500.00 pesos actuales.

Y es que desde que el Concorde empezó operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verlo llegar e irse se convirtió en todo un espectáculo. Los domingos y miércoles el vuelo procedente de Francia llegaba alrededor de las siete de la noche, así que mucha gente se congregaba en el mirador que existía en el aeropuerto, por la zona de Hangares, o en los puentes peatonales sobre el Circuito Interior.

El potente sonido de los motores alertaba que estaba ya en ruta de descenso enfilándose a las pistas del AICM , y en las casas aledañas al aeropuerto, colonias como la Jardín Balbuena, los vidrios de las casas se estremecían anunciando que ya estaba por aterrizar esta aeronave supersónica.

Luego, en 1982, el entonces presidente José López Portillo lloró en cadena nacional, diciendo: “Ya nos saquearon! ¡No nos volverán a saquear!”, a raíz de que los capitales golondrinos emprendieron el vuelo por la crisis de ese año. Entonces el Concorde dejó de volar a México en el mes de noviembre de ese año, pues ya ni los millonarios podían comprar boletos de avión.

Tan importante ha sido el Concorde, que a pesar de haber dejado de volar en nuestro país, todavía mucha gente recuerda con nostalgia esos años, en que los motores de este avión supersónico hacían retumbar las casas aledañas -y no tanto- del AICM.

Como decía, también se filtró dentro de la cultura popular, y podemos decir que hasta el día de hoy es la única aeronave que cuenta con un tema musical único y especial. Y es que los años setenta el músico francés Franck Marius Louis Pourcel, mejor conocido como “Franck Pourcel” -a petición de la aerolínea Air France- compuso el tema del Concorde, con motivo de su vuelo inaugural.

Así es que, aunque ya no vuela desde hace 23 años, sigue estando vigente en la memoria colectiva de la gente. ¡Eso sí!, aprovechando su 50 aniversario, quiero invitarlos a que vean el documental que Air France hizo al respecto. Y así es como se promociona en redes sociales :

“Air France Concorde: Hicieron volar la leyenda”, un documental emblemático para celebrar el 50º aniversario del Concorde. Una auténtica referencia histórica nueva, esta película recoge los testimonios de los empleados de la empresa que volaron el Pájaro Blanco.” Air France

Se puede ver en YouTube de manera gratuita, dura aproximadamente 37 minutos y lo pueden encontrar bajo el nombre de “Concorde Air France: ils ont fait voler la légende”.

¡Yo ya lo vi!, y la verdad vale mucho la pena, sobre todo porque forma parte de la historia de la aviación, pero también de la historia aeronáutica de nuestro país, que nos remite a aquellos momentos cuando algunos tuvimos la oportunidad de ver llegar a este gran avión supersónico. Y para las nuevas generaciones, algunos de estos aviones se exhiben en varios museos alrededor del mundo.