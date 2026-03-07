El Congreso de Estados Unidos decidió no limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump . La votación, que en otras circunstancias podría pasar como una discusión técnica sobre facultades constitucionales, adquiere una dimensión distinta cuando se observa quién es el personaje que ahora conserva esa capacidad ampliada de actuar militarmente.

No se trata únicamente de una disputa jurídica entre el Capitolio y la Casa Blanca. Lo que está en juego es algo más delicado: cuánto margen de acción puede tener un presidente para ordenar operaciones militares en un momento internacional cargado de tensiones… Y con un estilo personal que ha demostrado ser todo menos prudente.

En teoría, el sistema político estadounidense fue diseñado para evitar que una sola persona concentre demasiado poder en decisiones tan graves como ir a la guerra. Por eso la Constitución otorga al Congreso la facultad de declararla.

El problema es que la práctica política ha ido erosionando esa frontera.

Durante décadas, distintos presidentes han ordenado ataques, operaciones encubiertas o despliegues militares sin que exista una declaración formal de guerra. El argumento siempre es el mismo: la velocidad de los acontecimientos exige decisiones rápidas.

Lo preocupante es que ese argumento ahora beneficia a un presidente que ha demostrado gobernar muchas veces impulsado por la reacción inmediata, el cálculo político del momento o simplemente el capricho.

No es una exageración. Basta revisar su historial.

Donald Trump ha convertido la improvisación en método. Ha anunciado decisiones estratégicas a través de redes sociales, ha amenazado con acciones militares sin coordinación diplomática previa y ha cambiado posiciones internacionales con una facilidad que desconcierta tanto a aliados como a adversarios.

Un día promete retirar tropas de un conflicto y al siguiente amenaza con escalarlo. Un día presume su capacidad para negociar con adversarios históricos y al siguiente lanza advertencias que tensan nuevamente la situación.

Ese estilo errático no sería tan preocupante si se tratara únicamente de retórica política. El problema aparece cuando esa forma de actuar se mezcla con la posibilidad real de ordenar acciones militares.

La reciente escalada con Irán demuestra lo delicado del momento.

El Medio Oriente ha sido durante décadas uno de los escenarios más inestables del planeta. Allí, cualquier movimiento militar puede desencadenar reacciones: represalias, alianzas activadas, mercados alterados, tensiones diplomáticas y riesgos para la seguridad global.

En ese contexto, el hecho de que el Congreso estadounidense haya decidido no limitar al presidente equivale, en la práctica, a dejar abierta la puerta para decisiones de alto impacto tomadas desde la lógica personal del mandatario.

Y ahí aparece la inquietud central.

Porque el problema no es solamente la guerra. El problema es quién decide y cómo decide.

La historia política reciente de Donald Trump está llena de episodios que muestran un estilo impulsivo, confrontativo y, en ocasiones, francamente temerario. Ha lanzado amenazas nucleares en medio de intercambios verbales con líderes extranjeros, ha planteado ideas estratégicamente absurdas y ha convertido la política internacional en un espectáculo permanente.

En más de una ocasión sus propios asesores han tenido que matizar o corregir declaraciones que generaron alarma internacional.

Eso revela algo importante: muchas decisiones se anuncian primero y se analizan después.

La diplomacia, sin embargo, funciona exactamente al revés.

Las decisiones más delicadas suelen tomarse después de largos análisis, consultas con aliados, evaluaciones militares y cálculos políticos. Cuando ese proceso se sustituye por impulsos o mensajes improvisados, el margen de error crece peligrosamente.

Por eso la discusión en el Congreso no debía centrarse únicamente en la rapidez de respuesta ante amenazas externas.

También debía considerar la naturaleza del liderazgo que ocupa la presidencia .

No todos los mandatarios ejercen el poder de la misma forma.

Hay presidentes cautelosos, obsesivos con los detalles y rodeados de equipos técnicos que analizan cada escenario. Y hay otros que privilegian la intuición, el impacto mediático y el golpe político inmediato.

En el caso de Donald Trump, el historial muestra una inclinación evidente por la segunda opción.

Eso vuelve especialmente delicada cualquier autorización que amplíe su margen de acción militar.

Los defensores de la decisión argumentan que Estados Unidos necesita capacidad de reacción rápida frente a amenazas globales. Señalan que esperar largas deliberaciones legislativas podría dejar al país vulnerable ante ataques o provocaciones.

Es un argumento comprensible.

Pero también es incompleto.

Porque la rapidez sin prudencia puede ser tan peligrosa como la lentitud sin decisión.

La política internacional está llena de conflictos que comenzaron como operaciones “limitadas” y terminaron convirtiéndose en guerras prolongadas. Una decisión tomada en cuestión de minutos puede desencadenar años de consecuencias.

Por eso los contrapesos institucionales existen.

No para paralizar al gobierno, sino para obligarlo a pensar dos veces antes de actuar.

Cuando el Congreso decide no ejercer plenamente ese papel, el sistema se inclina inevitablemente hacia la concentración del poder.

Y cuando esa concentración coincide con un liderazgo impredecible, el riesgo se multiplica.

El mundo observa.

Las capitales europeas, los gobiernos de Asia, los aliados en Medio Oriente y los competidores estratégicos de Washington saben que cada decisión militar estadounidense tiene repercusiones globales.

Los mercados reaccionan. Las alianzas se tensan. Las rivalidades se recalculan.

En ese tablero, el estilo personal de quien ocupa la Casa Blanca importa más de lo que muchos quisieran admitir.

Porque las guerras no comienzan solamente por necesidad estratégica.

A veces comienzan por errores de cálculo.

A veces por exceso de confianza.

Y en ocasiones —la historia lo demuestra— por decisiones impulsivas tomadas por líderes convencidos de que el poder les da la razón.

El Congreso estadounidense acaba de optar por no restringir ese poder.

La decisión ya está tomada.

El problema es que, cuando se trata de armas, ejércitos y tensiones internacionales, los errores de liderazgo no se corrigen con discursos.

Se pagan con vidas, con estabilidad internacional y con décadas de consecuencias políticas.

Por eso la pregunta que queda flotando no es jurídica ni constitucional.

Es mucho más simple… Y mucho más inquietante.

¿Qué tan cerca está el dedo de Donald Trump del botón rojo… Y qué tan predecible es la mano que podría presionarlo?

