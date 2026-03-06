En la política de Estados Unidos hay destituciones, renuncias forzadas y reacomodos elegantes. Y luego está lo que acaba de hacer Donald Trump con Kristi Noem: quitarla de la Secretaría de Seguridad Nacional para colocarla al frente de un flamante proyecto llamado “Escudo de las Américas”, un nombre que suena más a franquicia de Hollywood que a política pública.

Porque hay que decirlo sin rodeos: cuando un gobierno anuncia algo con nombre de superproducción, normalmente es porque el contenido todavía está en fase de ocurrencia.

El Escudo de las Américas.

Solo falta que anuncien el casting.

¿Será una especie de Avengers hemisféricos?

¿Una liga de superhéroes antiinmigrantes?

¿Un equipo especial con capa, escudo y conferencias de prensa patrióticas?

Porque la verdad es que nadie ha explicado con claridad qué demonios es ese nuevo aparato. ¿Una agencia? ¿Un comando regional? ¿Una estrategia militar? ¿Una oficina con logotipo nuevo y presupuesto reciclado?

Lo único claro es que aparece justo cuando Kristi Noem se estaba convirtiendo en un problema político más que en una solución administrativa.

Durante meses su gestión en Seguridad Nacional fue una combinación bastante peligrosa de arrogancia ideológica, discursos incendiarios y una obsesión enfermiza por convertir a los migrantes en el villano favorito de la narrativa trumpista. Noem no se limitó a aplicar una política dura; parecía disfrutarla. Cada declaración era una competencia para ver quién podía sonar más cruel.

Los migrantes eran “invasores”.

Las caravanas “amenazas a la soberanía”.

Las deportaciones masivas, “un acto de defensa nacional”.

El lenguaje era tan agresivo que por momentos parecía diseñado no para gobernar, sino para alimentar la furia de los sectores más radicales del electorado.

Pero la retórica tiene un pequeño problema cuando se cruza con la realidad: administrar Seguridad Nacional no consiste solo en lanzar frases duras frente a las cámaras.

Implica coordinar agencias, gestionar crisis migratorias complejas, trabajar con gobiernos extranjeros, lidiar con tribunales federales y enfrentar una realidad que no cabe en un discurso de campaña.

Y ahí comenzaron los problemas.

La frontera siguió siendo un caos, las cifras migratorias no se acomodaron a la narrativa oficial y las tensiones internas dentro del propio aparato de seguridad comenzaron a crecer. La solución de Trump, fiel a su estilo, no fue corregir la política ni revisar la estrategia.

Fue cambiar de escenario.

Cuando algo sale mal en el universo político trumpista, no se corrige: se rebautiza.

Así apareció el Escudo de las Américas.

Un concepto tan espectacular que parece diseñado más para un tráiler cinematográfico que para un plan de seguridad regional.

En teoría, se trata de un sistema hemisférico para contener amenazas antes de que lleguen a Estados Unidos: migración irregular, crimen organizado, riesgos geopolíticos. En la práctica, nadie sabe si eso significa acuerdos con gobiernos latinoamericanos, despliegues militares, cooperación policial o simplemente otra oficina con nombre rimbombante.

Pero el título, hay que reconocerlo, es magnífico para la propaganda.

Escudo.

Américas.

Defensa continental.

Todo muy épico.

Lo suficientemente épico como para distraer de un detalle incómodo: Kristi Noem ya no estaba funcionando en Seguridad Nacional.

Y aquí aparece el verdadero sello del trumpismo: la política como espectáculo permanente.

Si un funcionario se desgasta, no se le destituye abiertamente. Se le asigna una misión grandiosa. Se crea una estructura nueva. Se inventa un cargo con nombre heroico.

Así nadie puede decir que lo corrieron… Aunque todo el mundo entienda exactamente lo que pasó.

Porque seamos francos: si dirigir Seguridad Nacional era el puesto clave para proteger al país, ¿cómo es que ahora lo importante resulta ser este nuevo escudo hemisférico?

¿O es que la seguridad nacional ya no era tan prioritaria?

El movimiento tiene además un componente profundamente irónico. Durante años, Noem construyó su imagen política sobre la idea de mano dura absoluta contra los migrantes. Se presentó como una guardiana inflexible de la frontera, una especie de sheriff moderno dispuesto a defender a Estados Unidos de cualquier amenaza proveniente del sur.

Ahora la envían a liderar un proyecto continental que, en teoría, requerirá negociar precisamente con los países de donde provienen esos migrantes que ella describía como invasores.

La diplomacia no suele llevarse bien con los discursos de odio.

Pero quizá el plan no sea diplomático en absoluto.

Quizá el Escudo de las Américas sea simplemente otro capítulo en la narrativa de confrontación que Trump ha utilizado durante años: América Latina como problema, la frontera como campo de batalla y la seguridad como espectáculo político.

En ese universo narrativo, los migrantes no son personas con historias complejas, sino personajes funcionales para la retórica electoral.

Villanos útiles.

Amenazas convenientes.

Y mientras tanto, la política real queda en segundo plano.

La reorganización también deja claro otro rasgo constante del gobierno de Trump: la lealtad pesa más que la eficacia.

Noem no desaparece del mapa político porque sigue siendo una aliada fiel, una voz disciplinada dentro del discurso duro que tanto entusiasma a la base trumpista. Sacarla completamente habría sido reconocer un error.

Moverla a un cargo nuevo permite algo mucho más cómodo: mantener la narrativa de fuerza mientras se reacomodan las piezas del gabinete.

Todo sin admitir fallas.

El problema es que la seguridad hemisférica no es un juego de sillas musicales.

Las redes del crimen organizado operan a escala continental, las crisis migratorias responden a dinámicas económicas y políticas profundas, y la estabilidad regional depende de acuerdos serios entre gobiernos.

Nada de eso se resuelve con nombres espectaculares.

Mucho menos con proyectos que parecen diseñados primero para el discurso político y después —si queda tiempo— para la realidad.

Por ahora, el Escudo de las Américas es más un concepto que una política. Un título sin contenido claro. Un proyecto envuelto en misterio y marketing.

Y Kristi Noem se convierte en su comandante.

Habrá que ver si ese escudo termina siendo una estrategia real o simplemente otro accesorio en la colección de símbolos grandilocuentes del trumpismo.

Washington ya tiene experiencia en ese tipo de artefactos políticos.

Se anuncian con fanfarrias.

Se presentan como soluciones históricas.

Se rodean de discursos heroicos.

Y luego, silenciosamente, desaparecen.

Si el Escudo de las Américas termina siendo otra de esas ocurrencias, al menos habrá dejado una enseñanza útil.

En la política de Donald Trump, cuando algo falla no se corrige.

Se le cambia el nombre.

Y se le pone un logo más grande.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com