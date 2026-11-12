“Tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas.” Claudia Sheinbaum, sobre la oposición, 11 de noviembre de 2026

Lorenzo Córdova Vianello habría ganado el Premio Paidós de ensayo 2027, según información que pude recabar. La editorial hará público el fallo en enero, en Barcelona. Aquí, mientras tanto, Palacio Nacional se ha empeñado en cargarle al expresidente del INE una crisis que estalló bajo la presidencia de Guadalupe Taddei.

El 12 de septiembre de 2024, Córdova publicó en El Universal una columna titulada “De vuelta al autoritarismo”. Acababan de aprobar la reforma judicial. Escribía sobre la demolición de la división de poderes. Dos años después, la presidenta de México nos explica que la oposición pregunta por los contratos del INE porque va mal en las encuestas…

¿A cuánto tiene que subir la oposición para que le enseñen las facturas?

El 5 de noviembre, Sheinbaum vinculó a integrantes de Somos con los proveedores bajo escrutinio. El 6 llamó “confesiones” a declaraciones de Córdova sobre la designación de Taddei en el órgano electoral de Sonora y la concentración de contratos. Y el 11 de noviembre dijo que con el caso Taddei la oposición busca desacreditar la elección de 2027. En tres mañaneras, la pregunta por el dinero público acabó convertida en una acusación contra quien pregunta. ¡Qué manera de ahorrar en explicaciones!

Córdova pidió que auditaran su gestión. Ahí está su respuesta. La de Sheinbaum fue interpretar las intenciones de la oposición...

A mí me interesan las firmas, los montos y los nombres de quienes cobraron. Y lo que Sheinbaum hizo con la pregunta. A la presidenta parece interesarle más saber por quién votaría el que pide ver el expediente.

Quien pide cuentas por la papelería electoral acaba acusado de querer desacreditar una elección que todavía no ocurre. A este paso, el que pregunte por una factura tendrá que demostrar primero su amor por la democracia. El proveedor, mientras tanto, puede irse a comer.

Eso es autoritarismo puro y duro. Morena se arroga el derecho de decidir quién tiene autoridad para pedirle cuentas. Si quien pregunta es impopular, se le ridiculiza. Si conoce el funcionamiento del árbitro, sus explicaciones se vuelven “confesiones”. Y mientras discutimos quién merece hacer la pregunta, los contratos siguen donde estaban.

Lo más grave viene después. Imaginen a un consejero del INE que mañana tenga que votar una sanción contra Morena. Ya sabe lo que puede pasar al día siguiente. La presidenta de la República puede dedicarle un tramo de la mañanera a explicar de qué lado está, qué lo mueve y a quién le sirve. Lo que decida ese consejero importa. Lo que aprendan los otros diez también.

Por eso la defensa de la autonomía que ha hecho Córdova importa tanto hoy. El árbitro necesita poder fallar contra el partido en el gobierno y seguir haciendo su trabajo al día siguiente. Parece una exigencia modesta. En el México de Morena ya parece una impertinencia.

Quisiera ver a Claudia Sheinbaum defender desde ese mismo atril un resultado adverso a Morena. Ahí sabríamos cuánto le importa la credibilidad de la elección de 2027 cuando el resultado le cuesta algo.

En Barcelona pueden esperar a enero. Aquí yo quiero saber qué hará el INE el día que Morena pierda por cien votos en un estado que daba por ganado. ¿Podrá anunciar el resultado sin que Palacio convierta al árbitro en el siguiente acusado de la mañanera?