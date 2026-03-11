Durante décadas, la discusión sobre el trabajo se organizó alrededor de una relación visible: trabajadores y empleadores. La fábrica, la oficina o la empresaeran espacios dondela jerarquía estaba clara. Había un jefe, un salario y, al menos en teoría, derechos laborales.

La economía digital ha introducido una figura distinta: el patrón invisible.

Hoy millones de personas producen contenido todos los días para plataformas digitales como YouTube, TikTok, Instagram o Facebook. Se les llama creadores, influencers o generadores de contenido. El lenguaje sugiere libertad, creatividad y autonomía. Pero la realidades más ambigua.

Aunque formalmente no son empleados, en la práctica trabajan dentro de un sistema profundamente jerárquico. Ese sistema no está dirigido por un gerente ni por un departamento de recursos humanos. Está gobernado por algo mucho más abstracto: el algoritmo.

El algoritmo decide qué contenido aparece, qué contenido se oculta y qué contenido se vuelve viral. Determina quién obtiene visibilidad y quién desaparece en el océano digital. En muchos casos, también decide quién gana dinero.

El jefe del siglo XXI ya no es una persona. Es un algoritmo

A diferencia de un jefe tradicional, el algoritmo no explica sus decisiones. No negocia. No rinde cuentas. Para millones de creadores, el algoritmo es un patrón omnipresente pero inaccesible.

Basta un pequeño cambio en la forma en que una plataforma distribuye contenido para que los ingresos de un creador cambien radicalmente. Audiencias construidas durante años pueden desaparecer de un día para otro sin explicación pública.

Esta transformación es parte de una tendencia más amplia en la organización del trabajo. Primero llegaron las plataformas que fragmentaron el empleo y lo presentaron como independencia económica. La llamada uberización prometía flexibilidad, pero trasladó gran parte del riesgo económico al trabajador.

Ahora estamos viendo una segunda etapa. No solo cambió la forma de trabajar; también cambió quién ejerce el poder sobre el trabajo.

Las plataformas digitales han construido un modelo económico basado en un recurso muy particular: la atención humana. Cada segundo que una persona pasa viendo contenido se transforma en datos, publicidad y valor económico.

Sin embargo, las plataformas no producen ese contenido por sí mismas. Lo producen millones de personas que compiten por visibilidad dentro de un sistema que no controlan.

Sin mecanismos de representación colectiva ni marcos regulatorios claros, los creadores quedan atrapados en una paradoja: son el motor de la economía digital, pero tienen muy poco poder dentro del sistema que genera ese valor.

La historia económica muestra que cada revolución tecnológica redefine la relación entre capital y trabajo. La revolución digital todavía está en proceso de encontrar ese equilibrio.

El trabajo no está desapareciendo. Está cambiando de forma.

La pregunta ya no es si el trabajo seguirá migrando hacia plataformas gobernadas por algoritmos. Ese proceso ya está ocurriendo.

La verdadera pregunta es otra: si las sociedades serán capacesde construir nuevas formas de protección para quienes trabajan dentro de esos sistemas.

Porque cuando el poder se vuelve invisible, también se vuelve más difícil de cuestionar. Y en la economía digital, el nuevo patrón ya no tiene rostro. Es un algoritmo.