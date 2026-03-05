Durante gran parte del siglo XX, el empleo se organizó alrededor de una premisa sencilla: las empresas contrataban trabajadores, estos recibían un salario estable y, a cambio, se comprometían a una relación laboral relativamente duradera. De ese pacto surgieron instituciones que hoy parecen naturales: seguridad social, negociación colectiva, prestaciones y derechos laborales.

Ese modelo, sin embargo, está cambiando. En las últimas dos décadas, la economía de plataformas ha introducido una nueva lógica en la organización del trabajo. Empresas tecnológicas han demostrado que es posible coordinar millones de servicios —viajes, entregas, tareas— a través de aplicaciones digitales, sin recurrir necesariamente a las estructuras laborales tradicionales. Este fenómeno es lo que muchos analistas describen hoy como la “uberización del trabajo”.

El término no se limita al transporte. Describe un proceso más amplio en el que el trabajo se fragmenta en tareas individuales gestionadas por plataformas digitales, mientras la relación laboral clásica se vuelve cada vez más difusa.

Para entender este cambio conviene retroceder varias décadas. En los años ochenta, Estados Unidos inició un amplio proceso de desregulación económica que afectó a múltiples sectores, entre ellos el transporte. La promesa era clara: menos regulación generaría más competencia, precios más bajos y mayor eficiencia.

El resultado fue, efectivamente, un mercado más dinámico. Pero también desencadenó una presión creciente sobre los costos laborales. Con el tiempo, muchas empresas comenzaron a reorganizar el trabajo a través de subcontratación, externalización de servicios y uso de contratistas independientes. La flexibilidad empresarial se convirtió en una prioridad.

Las plataformas digitales llevaron esa lógica a su máxima expresión. Empresas como Uber, Rappi o DoorDash operan bajo un modelo en el que los trabajadores no son empleados, sino prestadores de servicios que reciben pagos por tarea. Un viaje, una entrega o un servicio se convierten en unidades individuales de trabajo coordinadas por algoritmos. Este modelo tiene implicaciones profundas. Al redefinir a los trabajadores como contratistas independientes, muchas de las protecciones asociadas al empleo tradicional desaparecen: seguridad social, prestaciones laborales o negociación colectiva.

Durante años, este esquema pareció exclusivo de empresas tecnológicas emergentes. Sin embargo, cada vez más compañías tradicionales están incorporando elementos de la economía de plataformas. Incluso gigantes logísticos han comenzado a experimentar con sistemas de entregas bajo demanda realizados por conductores independientes.

En este contexto, la discusión sobre el futuro del trabajo ha adquirido una dimensión global. En Estados Unidos, el debate gira en torno al impacto de las plataformas sobre sindicatos y contratos colectivos. En México, la conversación se desarrolla en un escenario distinto: un mercado laboral donde la informalidad sigue siendo elevada y donde millones de trabajadores encuentran en las plataformas una fuente accesible de ingresos.

La pregunta de fondo es la misma en ambos casos: ¿cómo deben adaptarse las instituciones laborales a una economía en la que el trabajo se organiza cada vez más a través de aplicaciones?

La uberización del trabajo no es únicamente un fenómeno tecnológico. Es también el resultado de décadas de transformaciones económicas orientadas a aumentar la flexibilidad empresarial y reducir los costos laborales. La tecnología, en este sentido, no inventó un nuevo sistema: simplemente perfeccionó uno que llevaba años gestándose.

El capitalismo del siglo XX se construyó alrededor del empleo estable. El del siglo XXI parece avanzar hacia algo mucho más fragmentado. La cuestión que queda abierta es si nuestras instituciones sociales serán capaces de adaptarse a esta nueva realidad antes de que el concepto mismo de empleo cambie por completo.