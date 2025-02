“Nada de música de acompañamiento, de sostén o de refuerzo. Absolutamente nada de música.” ROBERT BRESSON

Dice el fiscal Alejandro Gertz Manero que el gobierno de México está obligado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares a dar acompañamiento al narcotraficante El Mayo Zambada. Su afirmación —más bien leguleya— se basa en el artículo 36 de este acuerdo, que en realidad habla de visitarlo, de defenderlo, pero nada estipula de pedir su extradición… Y sabiendo que el señor Ismael Zambada ya tiene abogados (para mejores señas, los conocen bien en Morena), no es como que requiera el acompañamiento de la Fiscalía General de la República, ¿o sí?

Pero lecturas y sutilezas de dicha Convención aparte, el cobijar a un delincuente levanta un sentimiento de abandono para quienes sí son víctimas de la violencia, del narcotráfico, del crimen organizado y hasta de la propia Fiscalía. En otras palabras, ¿y el acompañamiento para las víctimas, gente de bien, común y corriente?

Desde la palestra presidencial, Gertz aduce que El Mayo tiene derechos humanos y que el gobierno debe garantizarlos. Vamos por orden: (1) el señor fiscal olvida que muchos de los derechos humanos se suspenden cuando un delincuente está detenido y siendo enjuiciado. El primero que se pierde es la libertad; (2) ¿cómo reclamar los derechos humanos de un delincuente preso en Estados Unidos y no garantizar los derechos humanos de las madres buscadoras en México? Es más, el gobierno de la República ni siquiera se ha dignado responderle a estos cientos de mujeres. Por cierto, tampoco a Adrián Lebarón, quien nos hace ver que ha enviado a la Presidencia al menos ocho misivas y no ha recibido respuesta a ninguna de ellas.

(3) Hablemos de derechos más amplios, pero igualmente necesarios: ¿dónde quedó el derecho a la salud de los niños con cáncer, el de la población mexicana en general?, ¿dónde el derecho a la información, a la rendición de cuentas y a la transparencia? La 4t ya eliminó el INAI, ¿recuerdan? ¿Dónde el derecho a la educación? En Sinaloa se cancelaron las clases por la continua violencia. ¿Dónde quedó el debido proceso con la reforma al Poder Judicial? ¿Dónde los derechos humanos con la figura de la prisión preventiva oficiosa ‘versión segundo piso’? Los derechos humanos del mexicano común nada importan, que no nos venga el funcionario Gertz Manero con sandeces.

Lo que hay son ciudadanos de primera —los delincuentes y los afines a Morena, que suelen ser uno y lo mismo— y los de segunda, que somos todos los demás.

El acompañamiento a Zambada que busca Gertz Manero es hipócrita y vil. A prácticamente nadie en México se le da el trato que se quiere brindar al narcotraficante. Eso sin olvidar que el fiscal tuvo seis años —SEIS— para aprehender a El Mayo. ¿Por qué las denuncias aparecen ahora que ya está en Estados Unidos?

También el fiscal mexicano decidió que puede soltar “otros datos” —sinónimos de mentiras—. Dijo que no ha habido una audiencia de fondo sobre el caso del capo de capos para precisar cuáles son las acusaciones por las que se le procesa en Estados Unidos. La verdad: han sido no una, sino VARIAS audiencias; se conocen los cargos. En EU todo es abierto. La acusación realizada por los fiscales de Estados Unidos y a la que ha dado entrada el jurado es pública. Entre otros cargos se le acusa de tráfico de fentanilo. Todos los demás están registrados.

Pongamos a Gertz Manero al día: el proceso contra El Mayo está en la fase de preparación para el juicio, esto es, la etapa donde las partes pueden negociar posibles acuerdos. Ergo, ¿no será más bien que el gobierno de México no quiere que el delincuente alcance algún acuerdo con la fiscalía de allá?

El Fiscal Gertz Manero olvida, inventa, finge y miente (si no pregúntenle a Alejandra Cuevas). Ese es el fiscal que ya solicitó cuatro veces la extradición del cofundador del cártel de Sinaloa.

Desfachatez sostener que la violencia imparable en Sinaloa (guerra narca) la causaron los estadounidenses por aprender a El Mayo (quien fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, otro narcotraficante). Disculpen ustedes, suena a que la Fiscalía no tenía la MENOR intención de aprehender al criminal ese. Entonces, ¿cómo es que ya estaban listas las órdenes de aprehensión?

El acompañamiento a Zambada no se da ahora que está preso en Estados Unidos. Se dio durante el sexenio pasado y nadie osó aprehenderlo, detenerlo… Eso es lo preocupante y lo de fondo.

Giro de la Perinola

(1) Nunca olvidemos el enojo de López Obrador cuando el otro capo, antes mencionado, se llevó a El Mayo a Estados Unidos. El entonces aún presidente dijo furioso: “una decisión que no fue correcta” tomada desde nuestro vecino país del norte (eso no le consta). Momentito, momentito, ¿una vez que pisó suelo estadounidense aprehender al narcotraficante más buscado del orbe no fue correcto? Ya… De seguro Andrés Manuel le hubiera dado abrazos…

(2) En ciencia política hay básicamente dos líneas teóricas de pensamiento: el individualismo y el institucionalismo. Lo menciono porque las detenciones realizadas por el gabinete de Seguridad Pública de Claudia Sheinbaum dejan mal parado al sexenio que le antecedió. Antes no se hizo nada de NADA contra el crimen organizado y los narcos. Qué bueno que eso está cambiando. Ojalá a partir de ahora las detenciones no dependan de un puñado de personas y que los procesos estén cambiando en el ámbito institucional y no únicamente por cuanto a los equipos de trabajo.

(3) En la mañanera, Gertz Manero dijo que la solicitud de extradición de Ismael Zambada se ha pedido cuatro veces y que “necesitamos encontrar la respuesta”. Pues que la busque bien; ojo, que el gobierno estadounidense no le conteste también es una respuesta… Traducción: que espere sentado, allá no confían en él. Después del estupendo trato que se le dio a Salvador Cienfuegos de vuelta en México, ¿los gringos van a extraditar a un narco? ¡Por favor!