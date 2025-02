El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, negó que el gobierno mexicano y en particular el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya solicitado el retiro de cargos a Estado Unidos por narcotráfico y lavado de dinero que enfrentaba en 2020 el ex secretario de la Defensa Naiconal, Salvador Cienfuegos.

Alejandro Gertz Manero hizo presencia en la conferencia mañanera de este martes 11 de febrero de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Naiconal, donde insistió que Salvador Cienfuegos es una persona que está “absolutamente liberada” de cargos.

Sobre las afirmaciones respecto a la liberación de Salvador Cienfuegos por un acuerdo entre México y Estados Unidos, Alejandro Gertz Manero calificó los señalamientos como un compilado de mentiras.

“Eso no es cierto no hay un solo documento... fue hecho público... esa afirmación es falsa... esa afirmación esa falsa.. el señor presidente López Obrador fue clarísimo... que se publicara sin excepción todo el expediente y en ese expediente esa afirmación no existe, el gobierno de México no solicitó eso” Alejandro Gertz Manero. FGR

La duda de la negociación entre México y Estado Unidos fue a partir de las declaraciones de la jueza federal Carol Bagley , quien finalmente accedió a desestimar los señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero en noviembre de 2020 por “intereses de política exterior”.

Salvador Cienfuegos: Alejandro Gertz Manero insiste que no hay pruebas y que Estados Unidos envió un catálogo mentiras

Alejandro Gertz Manero recordó este 11 de febrero de 2025 en la conferencia de Claudia Sheinbaum que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo la petición de desestimar los señalamientos y envió información en la que se basaron para investigar desde México.

El fiscal General de la República dijo que en realidad no había pruebas y que era un catalogo de mentiras , por lo que Salvador Cienfuegos no tuvo que enfrentar los señalamientos de narcotráfico y lavado de dinero.

Salvador Cienfuegos: Alejandro Gertz Manero destaca que a 4 años Estados Unidos no ha rechazado su decisión de liberarlo de señalamiento

El titular de la FGR señaló que desde Estados Unidos no reaccionaron a la decisión de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, por lo que se asume estarían de acuerdo con ello.

Señaló que ya han pasado cuatro años de la situación y que se entiende una aceptación implícita de la decisión de liberarlo de señalamientos, pues no ha habido ninguna acción para impugnarla.

“Esas pruebas no eras procedentes y se les notificó... (el gobierno de Estado Unidos) nunca la impugnó, no tenia pruebas” Alejandro Gertz Manero. FGR

Agregó previamente que “el señor presidente López Obrador tomo la decisión de que Relaciones Exteriores hiciera publico todo el expediente y ese expediente se dio a conocer públicamente para cualquier persona que tuviera cualquier duda pudiera revisarlo... lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por los lugares que dicen que estuvo y no estuvo, era un catálogo de falsedades."

Salvador Cienfuegos es inocente, recuerda Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero recordó que una persona que es liberada de señalamientos es totalmente inocente, por lo que no valdría la pena seguir con el tema.

“Cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio, esa persona esta totalmente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso especifico” Alejandro Gertz Manero. FGR

En algún momento, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló a la reportera de Proceso que estaba siendo redundante y que la respuesta sería la misma, sobre que Salvador Cienfuegos no tiene señalamientos, Estados Unidos no reaccionó a la decisión de señalar como falsedades las pruebas que enviaron y que su liberación en Estados Unidos no fue producto de una petición del gobierno mexicano al gobierno de Estado Unidos.

El día anterior Claudia Sheinbaum dijo que Salvador Cienfuegos fue liberado por la Fiscalía de Estados Unidos por falta de pruebas.

En octubre de 2020 Salvador Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles California, a petición de la Administración de Control de drogas por cuatro cargos de narcotráfico, en noviembre fue liberado.