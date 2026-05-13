Pekín huele a propaganda, a paranoia y a cálculo frío. La Plaza Tiananmen cercada por operativos de seguridad, las calles blindadas y los rumores sobre un desfile monumental no responden únicamente al protocolo de una visita oficial; forman parte del gigantesco teatro político con el que China pretende recordarle al mundo que ya no se siente actor secundario. Xi Jinping quiere recibir a Donald Trump como los emperadores recibían a los enviados extranjeros: con despliegues de poder destinados a intimidar, seducir y humillar al mismo tiempo.

Y Trump, experto en convertir cualquier escenario en plataforma personal, aterriza intentando proyectar todavía la idea de supremacía estadounidense, aunque la realidad empiece a gritar otra cosa. Porque detrás de la arrogancia de Washington y la soberbia milimétrica de Pekín se libra una batalla feroz: la disputa por el control político, económico, tecnológico y estratégico del planeta. No es una reunión diplomática cualquiera. Es un pulso imperial entre dos egos descomunales y dos potencias obsesionadas con dominar el siglo XXI.

La diferencia es que esta vez Estados Unidos ya no llega desde la tranquilidad de una hegemonía incontestable. Llega desde el desgaste. Y China lo sabe.

La llegada de Trump ocurre en un momento en que Washington empieza a descubrir —quizá demasiado tarde— que alimentó durante décadas al monstruo que ahora lo desafía de frente. Mientras los gobiernos estadounidenses celebraban la globalización y las grandes corporaciones llenaban sus bolsillos trasladando fábricas a Asia, China construyó silenciosamente un coloso industrial, militar y tecnológico capaz de poner nerviosa a la propia Casa Blanca. Lo que antes era mano de obra barata hoy es inteligencia artificial, espionaje tecnológico, expansión financiera, control de cadenas industriales y ambición geopolítica sin disimulo.

Xi Jinping entiende perfectamente ese cambio de época. Por eso no improvisa. Cada detalle de esta visita está diseñado para exhibir disciplina, control y grandeza nacional. La visita al Templo del Cielo, por ejemplo, no es una cortesía turística; es una bofetada simbólica cuidadosamente calculada. Es recordarle a Trump que China existía como civilización poderosa cuando Estados Unidos ni siquiera soñaba con existir. Es decirle, con elegancia oriental, que los imperios occidentales pueden ser ricos y militarmente dominantes, pero China piensa en siglos mientras Occidente apenas alcanza a pensar en la próxima elección.

Y ahí reside una de las ventajas más peligrosas de Pekín. China no necesita desesperarse. Puede esperar, puede desgastar y puede avanzar lentamente mientras sus adversarios viven atrapados entre ciclos electorales, polarización interna y urgencias mediáticas.

Trump, claro, tampoco llega dispuesto a doblarse. Su narrativa política necesita un enemigo poderoso y China le ha servido perfectamente para alimentar el nacionalismo estadounidense. Hablar duro contra Pekín da votos, genera aplausos y le permite presentarse como el hombre que intentará recuperar la grandeza perdida de Estados Unidos. El problema es que los discursos incendiarios chocan contra una realidad incómoda: Washington ya no puede mirar al resto del mundo desde la comodidad de una superioridad automática.

China dejó de pedir permiso hace tiempo. Hoy compite en tecnología, desafía militarmente en Asia, compra influencia en América Latina y África, controla minerales estratégicos, domina procesos industriales esenciales y utiliza su músculo económico para presionar gobiernos y mercados. Mientras Occidente discutía ideologías, burocracias y guerras interminables, Pekín construyó puertos, rutas comerciales, cadenas industriales y centros tecnológicos. Y lo hizo bajo un régimen autoritario que, para desesperación de muchos analistas occidentales, ha demostrado una eficacia brutal.

Ese es quizá el dato más perturbador de esta nueva era: China logró combinar control político absoluto con expansión económica acelerada. El viejo argumento occidental de que el crecimiento económico terminaría democratizando al gigante asiático se desplomó estrepitosamente. Ocurrió exactamente lo contrario: el Partido Comunista chino se fortaleció, perfeccionó sus mecanismos de vigilancia y consolidó un sistema donde el Estado controla prácticamente todo sin renunciar a competir salvajemente dentro del capitalismo global.

Y ahí aparece el gran miedo estadounidense. No solamente preocupa el crecimiento económico chino. Preocupa que China esté demostrando que existe un modelo alternativo de poder capaz de desafiar la influencia occidental sin copiar necesariamente la democracia liberal.

Por eso, esta cumbre tiene tanto de diplomacia como de tensión contenida. Porque mientras Trump y Xi sonrían frente a las cámaras, ambos saben que representan proyectos enfrentados. Estados Unidos intenta conservar un liderazgo mundial que se desgasta; China quiere acelerar el momento de ocupar el centro del tablero.

Lo más delicado es que esta rivalidad ya se está trasladando a terrenos peligrosos: Taiwán, los semiconductores, la inteligencia artificial, el control marítimo, las cadenas de suministro y la carrera militar en Asia. Y la historia enseña algo que debería preocupar seriamente al mundo: cuando una potencia emergente desafía a la dominante, el riesgo de confrontación crece inevitablemente.

Europa observa debilitada y dividida. Rusia juega a incendiar regiones enteras mientras aprovecha el desgaste occidental. América Latina intenta sobrevivir entre inversiones chinas y dependencia estadounidense. Y en medio de todo eso, las decisiones tomadas en Pekín pueden impactar desde los mercados financieros hasta el precio de los alimentos y la estabilidad política global. México, desde luego, no está exento. Nuestra economía vive atada a Estados Unidos, pero China avanza cada vez más en comercio, infraestructura, tecnología e influencia estratégica. El problema es que países como el nuestro suelen terminar atrapados entre las disputas de gigantes que utilizan al resto del mundo como tablero de ajedrez.

Mientras tanto, la narrativa pública seguirá reduciendo todo a fotografías, apretones de manos y discursos diplomáticos cuidadosamente maquillados. Pero debajo de esa escenografía elegante existe una verdad mucho más cruda: el mundo atraviesa una transición de poder profundamente peligrosa.

Xi Jinping quiere mostrar una China destinada a liderar el siglo XXI. Trump quiere convencer al planeta de que Estados Unidos todavía puede imponer condiciones. Ambos necesitan proyectar fortaleza. Ambos utilizan el nacionalismo como combustible político. Ambos gobiernan alimentando la idea de que representan la salvación de sus respectivos países.

Pero existe una diferencia fundamental: China parece actuar desde paciencia estratégica; Trump actúa desde ansiedad de control. Y cuando una potencia emergente aprende a esperar mientras la dominante empieza a desesperarse, el equilibrio global comienza a volverse extremadamente inestable.

Ahí radica quizá la mayor amenaza de esta nueva era. Porque las guerras entre imperios rara vez comienzan el día que se disparan los primeros misiles. Empiezan mucho antes. Empiezan el día que ambos dejan de aceptar límites. Empiezan cuando el orgullo nacional sustituye a la prudencia. Empiezan cuando las potencias dejan de competir solamente con discursos y comienzan a medir fuerzas reales.

Y el mundo empieza peligrosamente a parecerse a uno de esos momentos históricos.

Porque cuando las águilas sienten que envejecen y los dragones descubren que ya no le temen al fuego, la historia suele empezar a oler a guerra.