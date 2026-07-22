El Mundial terminó. Quedaron un campeón, cifras extraordinarias de audiencia, estadios abarrotados, imágenes memorables y la comprobación de que el futbol conserva una capacidad excepcional para congregar a millones de personas de culturas, idiomas e ideas diferentes. España venció a Argentina en la final y el torneo alcanzó niveles históricos de seguimiento en Estados Unidos, además de una asistencia cercana a los siete millones de espectadores en los estadios. El balance comercial y económico deberá realizarse más adelante, cuando existan datos suficientes para distinguir entre ingresos, costos, beneficios reales para las sedes y legado social.

Pero más allá del espectáculo y de las cuentas, el Mundial dejó una pregunta mucho más profunda: ¿dónde quedó la ética del deporte?

No se trata solamente de revisar arbitrajes, resultados o desempeños. Se trata de analizar aquello que el futbol proyectó sobre la condición humana, el ejercicio del poder, la dignidad en la victoria, la entereza en la derrota y la responsabilidad social de quienes administran uno de los negocios más influyentes del planeta.

El deporte suele presentarse como escuela de disciplina, esfuerzo, respeto, solidaridad y juego limpio. Sin embargo, cuando llega la presión verdadera, esos valores no siempre resisten. La derrota desnuda lo que muchas veces el triunfo consigue ocultar. En ella aparecen la frustración, la soberbia, el rencor, la incapacidad para reconocer la superioridad del adversario y, en algunos casos, la vileza de quienes confunden competitividad con agresión.

La final dejó escenas posteriores al silbatazo que motivaron una investigación disciplinaria de la FIFA por los enfrentamientos protagonizados por jugadores argentinos. Perder una Copa del Mundo debe resultar devastador para cualquier deportista que entregó años de trabajo para llegar hasta ahí. Pero el dolor no justifica la violencia, la provocación ni la incapacidad para reconocer dignamente al vencedor.

La derrota no deshonra. Lo que puede deshonrar es la forma de asumirla.

Algunos deportistas olvidan que la fama es temporal, que los aplausos cambian de destinatario y que ningún récord garantiza la admiración eterna. También olvidan algo todavía más importante: nadie llega solo. Detrás de cada gran figura hubo padres que se sacrificaron, entrenadores que enseñaron, compañeros que ayudaron, médicos que recuperaron lesiones, instituciones que brindaron oportunidades y comunidades que acompañaron desde los primeros pasos.

Por eso resulta tan mezquino observar a quienes, después de alcanzar la cima, actúan como si su éxito fuera una creación exclusivamente personal. El ego termina borrando la memoria. La popularidad los lleva a creer que son superiores no solamente como deportistas, sino también como seres humanos.

Nada podría estar más alejado de la verdadera grandeza.

Ser extraordinario en una cancha no concede superioridad moral fuera de ella. El talento merece reconocimiento; la conducta, respeto. Y ambas cosas no siempre coinciden.

La historia del deporte está llena de campeones que perdieron la admiración de la gente por su arrogancia, sus abusos o su incapacidad para conducirse con dignidad. También está llena de atletas que quizá no conquistaron todos los títulos, pero conservaron para siempre el cariño del público porque supieron competir, reconocer al adversario, agradecer a quienes los apoyaron y mantenerse cerca de sus orígenes.

Ésa es la otra cara del deporte y también apareció durante el Mundial: historias de esfuerzo, pobreza, migración, rechazo, sacrificios familiares y jóvenes que debieron superar obstáculos enormes antes de llegar a la máxima competencia. En ellos, la gente no reconoció únicamente rendimiento deportivo. Reconoció humanidad.

El público suele identificar con especial afecto a quienes no olvidan de dónde vienen. A quienes, aun convertidos en figuras globales, siguen hablando con respeto de la madre que trabajó jornadas interminables, del padre que los llevó a entrenar cuando no había dinero, del entrenador que creyó en ellos, del barrio que los protegió o del club pequeño que les brindó la primera oportunidad.

La gratitud es una de las formas más nobles de la grandeza.

No se trata de exigir falsa modestia ni de negar al campeón el derecho a celebrar. Se trata de comprender que la sencillez no disminuye al triunfador: lo engrandece. Un deportista puede sentirse orgulloso de sus logros sin convertirse en ególatra; puede defender su talento sin despreciar a los demás; puede ser competitivo sin perder el humanismo.

La fama se desvanece. Los trofeos terminan cubiertos de polvo. Los récords, tarde o temprano, son superados. Lo que permanece es la manera en que una persona trató a los demás cuando se encontraba en la cima.

Pero el deterioro ético del Mundial no se limitó a algunos jugadores. También alcanzó a quienes debían proteger la independencia y la dignidad del torneo.

Donald Trump convirtió el campeonato en una plataforma política y personal. Un jefe de Estado tiene legítimo derecho a asistir a una final, acompañar a las selecciones y celebrar un acontecimiento organizado en su país. El problema comienza cuando pretende apropiarse simbólicamente del éxito, convertir la competencia en propaganda gubernamental y presentarse como protagonista de una celebración que corresponde a los futbolistas y a la sociedad.

Trump afirmó que el éxito del torneo representaba una victoria para Estados Unidos y permaneció en el escenario durante la entrega de la copa a España, prolongando una presencia que generó críticas y abucheos. Más grave aún fue la controversia por su intervención ante Gianni Infantino en torno a una sanción disciplinaria que beneficiaba a un jugador estadounidense, episodio que provocó cuestionamientos sobre la autonomía de las decisiones de la FIFA.

El Mundial fue organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Perteneció a los equipos que compitieron, a los aficionados que llenaron los estadios, a las ciudades que asumieron costos y responsabilidades, y a millones de personas que hicieron posible el acontecimiento. No perteneció a Donald Trump.

Sin embargo, el presidente estadounidense intentó incorporarlo a su narrativa de poder: Estados Unidos como centro del mundo, su administración como artífice del espectáculo y él mismo como figura indispensable de la coronación. Fue un evento fuertemente politizado, no porque la política pueda quedar totalmente fuera de un torneo de tal magnitud, sino porque el gobernante anfitrión buscó apropiarse deliberadamente de sus símbolos.

Y la FIFA se lo permitió.

La cercanía entre Trump y Gianni Infantino rebasó la cortesía institucional que razonablemente debe existir entre un gobierno anfitrión y el organismo rector del futbol. La FIFA necesitaba preservar una distancia inequívoca frente al poder político. En cambio, su presidente apareció excesivamente complaciente con quien pretendía utilizar el Mundial para su propia promoción.

Una organización verdaderamente independiente no puede dar lugar a la sospecha de que una llamada presidencial, una amistad o una conveniencia política influyen sobre decisiones deportivas o disciplinarias. En esas materias, incluso la apariencia de subordinación resulta profundamente dañina.

El problema es todavía mayor porque la FIFA llega a esta discusión con un severo déficit de credibilidad. Durante años ha enfrentado escándalos de corrupción, opacidad, concentración del poder, controvertidas asignaciones de sedes, privilegios excesivos y decisiones guiadas por la rentabilidad antes que por la protección integral del futbol.

Infantino ha consolidado una presidencia personalista. Actúa menos como custodio institucional del deporte y más como cacique de una organización extraordinariamente rica, capaz de imponer calendarios, ampliar torneos, multiplicar partidos y presionar a ligas y clubes sin asumir proporcionalmente las consecuencias. El presidente de La Liga pidió incluso su salida y lo acusó de dañar la industria futbolística mediante expansiones que afectan a las competiciones nacionales y sobrecargan a los jugadores.

La FIFA puede presumir ingresos, audiencias y crecimiento. Lo que no resulta tan sencillo es presumir autoridad moral.

Después del Mundial, la cuestión fundamental no consiste únicamente en saber cuánto ganó la organización, sino en preguntarse qué valores representó. ¿Defendió realmente el juego limpio? ¿Preservó su autonomía frente al poder político? ¿Protegió a los jugadores? ¿Impulsó conductas ejemplares? ¿Generó un legado social proporcional a la magnitud de sus recursos?

La misma pregunta debe formularse respecto de las grandes organizaciones deportivas profesionales del mundo. FIFA, NBA, NFL y MLB cuentan con fundaciones, programas comunitarios e iniciativas en materia de educación, salud, juventud, inclusión y apoyo social. La FIFA Foundation financia proyectos que utilizan el futbol para atender problemáticas comunitarias, mientras NBA Cares articula acciones de equipos, jugadores y entrenadores en favor de sus comunidades.

Por tanto, sería inexacto afirmar que no hacen nada.

La pregunta correcta es otra: ¿hacen todo lo que podrían y deberían hacer en proporción a su riqueza, influencia y capacidad de convocatoria?

Muchas figuras deportivas realizan una labor social admirable. Crean fundaciones, apoyan hospitales, construyen escuelas, financian becas, atienden comunidades marginadas y responden de manera directa ante tragedias. Algunos equipos también desarrollan programas relevantes. Sin embargo, el compromiso institucional de las grandes organizaciones rara vez ocupa un lugar central y reconocible dentro de su identidad.

Las ligas son famosas por los contratos multimillonarios, los derechos televisivos, los patrocinios, los salarios extraordinarios, la venta de productos y la expansión comercial. Pocas son identificadas mundialmente por una gran cruzada social sostenida y proporcional a los beneficios obtenidos gracias a la sociedad.

No basta con financiar algunos proyectos, realizar actos simbólicos durante las finales o producir campañas publicitarias sobre inclusión. El compromiso social debe ser estructural, medible, transparente y permanente. Debe informar cuánto se invierte, a quién beneficia, cómo se evalúa y qué porcentaje real representa respecto de los ingresos generados.

Una organización que obtiene fortunas mediante la pasión popular tiene una obligación ética con esa misma sociedad.

El futbol recibe recursos públicos para infraestructura, seguridad, movilidad y operación de grandes eventos. Utiliza estadios construidos o adaptados con participación gubernamental, ocupa espacios públicos, transforma temporalmente las ciudades y obtiene beneficios extraordinarios del entusiasmo colectivo. Resulta legítimo, entonces, exigir que una proporción significativa de esa riqueza regrese a la comunidad.

La FIFA podría encabezar programas globales mucho más ambiciosos contra la pobreza infantil, la falta de instalaciones deportivas, la exclusión, la violencia, las adicciones, la discriminación y la deserción escolar. Podría convertir cada Mundial en un proyecto de transformación social y no solamente en una gigantesca maquinaria comercial.

El deporte posee una capacidad que pocas instituciones conservan: puede inspirar a millones de niños. Un futbolista admirado puede influir más sobre un joven que numerosos discursos oficiales. Esa influencia genera también responsabilidad.

Por ello, las organizaciones deportivas deberían fortalecer la formación ética de sus jugadores desde las categorías juveniles. No basta con enseñarles técnica, condición física, nutrición y estrategias para administrar su imagen. También deben aprender responsabilidad social, respeto al adversario, manejo de la fama, educación financiera, prevención de abusos, gratitud y conciencia sobre el efecto de sus actos.

La excelencia deportiva sin educación humana puede producir campeones incapaces de comprender el alcance de su propia influencia.

El Mundial demostró nuevamente que el deporte es un espejo de la sociedad. En él aparecieron esfuerzo, talento, disciplina, solidaridad y esperanza; pero también egolatría, agresión, manipulación política, poder económico y debilidad institucional.

Trump quiso apropiarse del torneo. Infantino facilitó esa pretensión. Algunos derrotados olvidaron que también se compite cuando llega el momento de aceptar el resultado. Y, frente a ellos, otros deportistas recordaron que la grandeza no se mide solamente por los goles, sino por la conducta, la gratitud y la capacidad de mantener los pies sobre la tierra.

España ganó la copa. Estados Unidos, México y Canadá pueden evaluar con legítimo orgullo la organización del campeonato. La FIFA contará ingresos y audiencias. Pero el verdadero juicio sobre el Mundial no puede limitarse al resultado de la final ni al éxito comercial.

Habrá que analizar si dejó mejores infraestructuras, mayor afición, beneficios duraderos para las sedes y nuevas oportunidades para las comunidades. Habrá que saber si realmente ayudó a consolidar el futbol en Estados Unidos o si el entusiasmo se desvanecerá una vez retirados los reflectores. Y habrá que observar si la FIFA aprende algo de sus excesos o simplemente prepara el siguiente negocio todavía más grande.

El deporte no necesita santos. Necesita seres humanos conscientes de que su posición implica deberes. Tampoco requiere dirigentes perfectos, pero sí instituciones independientes, transparentes y capaces de responder ante la sociedad.

El Mundial dejó un campeón, cifras comerciales y millones de imágenes. Pero también dejó una pregunta incómoda: ¿para qué sirve tanta grandeza deportiva si no contribuye a formar mejores seres humanos ni instituciones más responsables?

Los trofeos terminan en vitrinas, la fama se desvanece, los gobernantes pasan y los caciques deportivos también. Lo único verdaderamente perdurable es la conducta.

Porque se puede ganar una copa y perder la dignidad; se puede perder una final y conservar intacta la grandeza. Y se puede administrar el deporte más popular del mundo sin poseer la autoridad moral necesaria para representar sus valores.