No hay peor temor que aquel que combina las señales inequívocas de la realidad con la expectativa de que sean expuestas las debilidades que durante tanto tiempo se han pretendido ocultar.

En un país donde tanto el régimen como la sociedad conocen la profundidad de los vínculos que históricamente han existido entre el poder político y el crimen organizado, la determinación del gobierno estadounidense de combatir las estructuras criminales mexicanas adquiere una dimensión que trasciende por mucho el ámbito de la seguridad pública.

Buena parte de la comentocracia liberal mexicana, la formal y la improvisada, anticipaban que los resultados adversos para los republicanos en las elecciones intermedias proporcionarían oxígeno a Morena y obligarían a Donald Trump a moderar sus posiciones frente a México.

Ha ocurrido precisamente lo contrario. Trump parece haber acelerado el paso hacia la consecución de sus objetivos declarados. Con la mirada puesta en la siguiente elección presidencial, Washington vela sus armas, y el creciente protagonismo de Stephen Miller, acaso uno de los representantes más acabados del pensamiento MAGA dentro de la administración estadounidense, anticipa una etapa de mayor intensidad política.

Miller representa la convicción de que la seguridad fronteriza, la soberanía territorial y el combate a las organizaciones criminales constituyen elementos centrales de la seguridad nacional estadounidense. Su influencia permite anticipar una relación con México cada vez más determinada por estas prioridades.

En el gobierno mexicano saben que en Washington se les ve de cuerpo entero. Conocen la capacidad de la inteligencia estadounidense, el alcance de sus investigaciones y el valor de la información acumulada durante años sobre las relaciones entre las organizaciones criminales y distintos espacios del poder público mexicano.

En este contexto adquiere relevancia la figura de Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”. El interés estadounidense en personajes de esta naturaleza entraña la posibilidad de reconstruir redes de protección institucional, complicidades políticas, estructuras financieras y mecanismos de penetración del Estado mexicano.

El verdadero temor de amplios sectores del oficialismo reside en lo que los grandes capos pueden revelar, en los nombres que pueden proporcionar y en las responsabilidades políticas que eventualmente podrían quedar acreditadas ante tribunales estadounidenses.

El gobierno mexicano parece dispuesto a reiniciar el ciclo de cesiones y entregas, procurando administrar los tiempos y las exigencias de Washington, con la esperanza de que nunca llegue el turno de aquellos políticos que hicieron de su alianza con el crimen un instrumento de acceso, ejercicio y conservación del poder.

La dificultad radica en que cada concesión puede abrir el camino a una exigencia mayor. Los márgenes de negociación se estrechan conforme las investigaciones avanzan y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos se imponen sobre las consideraciones tradicionales de la diplomacia bilateral.

La izquierda mexicana apostó a que el desgaste electoral de Trump modificaría las prioridades de Washington. Hoy enfrenta la perspectiva de una administración que podría encontrar precisamente en la profundización de su agenda de seguridad uno de los principales instrumentos de recuperación política y movilización electoral.

Se vivirán tiempos complejos. La magnitud de las fuerzas en movimiento, los intereses comprometidos y las consecuencias de las investigaciones en curso hacen todavía imposible dibujar el balance final de esta confrontación.

Lo que comienza a perfilarse, sin embargo, es un escenario que difícilmente parece convenir a los políticos que protagonizan al régimen mexicano.