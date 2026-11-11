México Republicano participó en el encuentro de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, celebrado del 4 al 7 de noviembre en Mar-a-Lago, con una agenda centrada en la seguridad bilateral, el combate al narcoterrorismo y la construcción de vínculos entre dirigentes políticos, empresariales, religiosos y sociales de México y Estados Unidos.

Entre los integrantes de la delegación mexicana destacaron Larry Rubin, Simón Vargas Aguilar, Lizette Clavel y Emilio Peña, entre otros. Su participación comprendió reuniones de trabajo, un desayuno de coanfitriones, la gala anual y un evento al aire libre al que acudió el presidente Trump.

Uno de los principales espacios de trabajo fue el brunch presentado por México Republicano, celebrado el viernes en el White & Gold Ballroom de Mar-a-Lago. El programa oficial de CPAC incluyó expresamente a la organización mexicana como presentadora de esta reunión y anunció la intervención del senador por Florida Rick Scott.

El encuentro de alto nivel contó con la presencia de Sara Carter, Mercedes Schlapp, Matt Schlapp y el senador Scott. En ese marco se entregó el documento denominado TLCC (Tratado de Lucha Contra el Crimen) y se abordó a profundidad la situación de seguridad en México, con particular atención al narcoterrorismo y al control territorial ejercido por las organizaciones criminales.

La conversación examinó la influencia de esos grupos sobre las estructuras locales de poder y las administraciones en los territorios donde operan. Se discutieron las consecuencias de esa penetración para la autoridad pública, la seguridad de las comunidades y la capacidad de las instituciones para actuar frente a redes criminales que operan a ambos lados de la frontera.

La delegación expuso también la importancia de incorporar a la sociedad civil en una estrategia de cooperación entre organizaciones campesinas, liderazgos comunitarios, las diferentes iglesias y sectores empresariales que enfrentan las consecuencias de la violencia y la extorsión. El documento presentado sirvió como punto de partida para tratar mecanismos de inteligencia compartida, cooperación judicial y combate a las estructuras financieras de la delincuencia.

La propuesta plantea desarrollar una vía específica de colaboración en seguridad, separada del T-MEC, que permita atender el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y la acción de las bandas transnacionales, preservando el funcionamiento de la relación comercial.

Las jornadas incluyeron asimismo conversaciones con representantes del conservadurismo internacional. Durante la cena de gala del jueves, en la que participó Flávio Bolsonaro, los integrantes de México Republicano compartieron un espacio de intercambio con dirigentes y personalidades de distintos países. La presencia de Bolsonaro formó parte del programa anunciado por CPAC para su gala anual.

El viernes por la noche, la actividad continuó con la cena en la zona de la alberca de Mar-a-Lago y el arribo del presidente Trump. Según el relato de los participantes, la delegación mexicana convivió con el mandatario durante esa velada, que reunió a figuras del gobierno estadounidense y del movimiento conservador.

A su llegada a ese espacio, el presidente fue recibido y saludado por Emilio Peña, líder de los Jóvenes Republicanos. Ambos estrecharon las manos y se tomaron fotografías. La secuencia quedó registrada en imágenes y constituyó uno de los momentos destacados de la participación juvenil en el encuentro.

La noche tuvo además relevancia para la política estadounidense: Stephen Miller pronunció sus primeras palabras públicas tras su designación como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Según la cobertura de NBC News, en su intervención ante los asistentes a CPAC, Miller expresó su compromiso de lealtad al presidente Trump, así como de continuidad con su proyecto político. La delegación reportó también una intervención de Marco Rubio durante la velada.

Para la organización México Republicano, las reuniones permitieron presentar una agenda propia ante interlocutores estadounidenses y ampliar sus relaciones con organizaciones afines. La participación de sus dirigentes y de su representación juvenil dio continuidad al trabajo de vinculación que el movimiento desarrolla junto con American Society of Mexico.

Como siguiente paso, los organizadores mexicanos informaron que quedó encaminada la preparación de una cena en Washington, D. C., con el presidente Trump y alrededor de 300 líderes empresariales, religiosos y políticos aliados de México Republicano y AmSoc. La fecha y los detalles de la convocatoria estarían por definirse.

La agenda abierta en Mar-a-Lago tendrá así una siguiente etapa de trabajo: dar seguimiento al documento entregado, profundizar las conversaciones sobre seguridad y reunir a los sectores que buscan contribuir a una respuesta bilateral frente al poder territorial, político y financiero del crimen organizado.