En representación del presidente nacional del PAN, Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth señaló que el próximo proceso electoral enfrentará condiciones distintas a las de una elección ordinaria y anunció que la dirigencia del partido solicitó apoyo internacional, particularmente de la Unión Europea, para observar las elecciones de 2027.

De cara al proceso electoral 2026-2027, el PAN advirtió sobre posibles riesgos para la libertad del voto y la equidad de la contienda, ante lo que calificó como una doble amenaza: la intervención del gobierno y la injerencia de grupos del crimen organizado.

Esta no será una elección normal. Los mexicanos libres lo sabemos muy bien. Nuestra democracia enfrenta una doble amenaza: un gobierno que ya no compite en las elecciones, sino que interviene en ellas, y grupos criminales que buscan sustituir la voluntad popular por la voluntad de las armas y del dinero ilícito. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

PAN pide observación internacional para las elecciones de 2027

El representante panista Roberto Gil Zuarth informó que Acción Nacional solicitó a la Unión Europea acompañar y observar el proceso electoral mexicano, al considerar que existen riesgos que podrían afectar la certeza democrática.

Por eso, la dirigencia del PAN, justamente en este momento, está pidiendo apoyo internacional, en concreto a la Unión Europea, para que observe lo que está ocurriendo en nuestro país, para que vengan a vigilar nuestras elecciones. No es exageración. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

El representante panista sostuvo que el denominado “fantasma del fraude electoral” volvió a México y acusó al gobierno de intervenir en el proceso, además de señalar presuntos riesgos relacionados con financiamiento ilícito y participación del crimen organizado.

El fantasma del fraude electoral está de vuelta en México y otra vez se opera desde el gobierno. Es el mismo fraude contra el que el PAN luchó por décadas: el del dinero sucio en las campañas, el del gobierno como jefe de campaña, el de los mapaches electorales, la inequidad, el dedazo, el crimen como aliado de los autoritarios. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del PAN y no constituyen por sí mismas determinaciones judiciales sobre la existencia de fraude electoral o financiamiento criminal.

PAN exige independencia del INE

El representante panista Gil Zuarth también cuestionó las condiciones de imparcialidad del proceso electoral y afirmó que existe una presunta inclinación de la contienda a favor de un partido.

Hoy es al revés: incertidumbre en el proceso y certeza en el resultado. La cancha está inclinada para que siempre gane el mismo partido. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

Ante este escenario, el PAN exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) mantener responsabilidad e independencia frente a tres amenazas que, de acuerdo con el partido, podrían afectar las elecciones.

Entre ellas señaló el uso anticipado de recursos públicos con fines electorales, el debilitamiento de controles institucionales y la intervención del crimen organizado mediante violencia y dinero ilícito.

Por eso, el PAN le exige al INE responsabilidad e independencia frente a tres amenazas inmediatas. Primero, la grotesca y millonaria campaña anticipada que el régimen hace desde el gobierno, pagada con los impuestos de los mexicanos. Segundo, el desmantelamiento del propio INE (…) Y tercero, lo más urgente: detener el asesinato de decenas de candidatos y aspirantes y cortar las carretadas de dinero de los cárteles del crimen organizado que sustituyen nuestra voluntad. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

El representante panista Gil Zuart sostuvo que la defensa de la democracia tendrá impacto en las siguientes generaciones y aseguró que Acción Nacional mantendrá su participación en la defensa de las instituciones democráticas.

El PAN tiene memoria. Hemos sido y hoy, más que nunca, seremos el partido de la democracia, el partido de los libres que no quieren vivir hincados ni ante el poder del gobierno ni ante el poder de las armas. Roberto Gil Zuarth, representante del presidente nacional del PAN

El representante panista Gil Zuarth cerró su mensaje con un llamado a mantener la lucha política del partido frente a lo que considera riesgos para la democracia mexicana.