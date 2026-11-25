México quedó fuera, por el momento, de la nueva propuesta de aranceles que Estados Unidos pretende aplicar a 14 de sus principales socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea, Japón e India.

El anuncio se realizó este miércoles 25 de noviembre, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera una investigación sobre el exceso de capacidad industrial en 16 economías.

Estados Unidos prepara nuevos aranceles para 14 socios comerciales, pero México no aparece en la lista

Estados Unidos prepara nuevos aranceles para 14 socios comerciales y, aunque México no está en la lista, la administración de Donald Trump mantiene bajo revisión la comercial mexicana, por lo que no se descartan las medidas.

La medida surge de la investigación de la USTR que considera que algunas políticas industriales y apoyos financieros de sus socios comerciales favorecen una producción superior a la demanda del mercado y perjudica a Estados Unidos.

“México las detendrá”: Trump insiste en amenazar con aranceles por caravanas migrantes (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

De acuerdo con la información, 14 economías contempladas en la propuesta de nuevos aranceles son:

China

Bangladesh

Camboya

Unión Europea

India

Indonesia

Japón

Corea del Sur

Malasia

Singapur

Suiza

Taiwán

Tailandia

Vietnam

China enfrentaría algunos de los gravámenes más elevados, con una tasa propuesta de hasta 20% adicional por exceso de capacidad industrial, mientras que otros países tendrían porcentajes diferenciados.

Aunque México formó parte de las 16 economías investigadas por Estados Unidos, no recibió una determinación dentro de esta nueva propuesta. Noruega también quedó fuera por el momento.

La USTR señaló que las investigaciones sobre ambos países continúan pendientes. Además de que las conversaciones comerciales entre los gobiernos de Estados Unidos y México siguen en curso.

Finalmente, los nuevos aranceles deberán pasar por un periodo de consulta pública y una audiencia antes de su posible aplicación, que podría concretarse hasta enero de 2027.