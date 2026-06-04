No sé si pasa en todas las ciudades sede pero en dos de las que estoy más enterado no hay ambiente mundialista y si hay un ambiente tenso y de caos.

La Terminal 1 del AICM está detenida con palillos y algodones esperando que algo sople y se caiga. El estacionamiento del área internacional a una semana de que comience el mundial está muy maquillada pero nada funcional. Estacionarse, como cualquier mortal lo haría, parece sacado de los videojuegos. La entrada a los estacionamientos es realmente lamentable. De ahí subes al nivel 2 donde no se puede estacionar porque lo están acabando de pintar y al llegar al nivel 3, se ven al menos 10 puertas de elevador y solo funcionan 3 que son las más viejas. Uno de los elevadores solo se pueden subir pocas personas con sus maletas porque está tan mal calibrado que suena la alarma de sobrepeso. Eso sí, el estacionamiento esta pintado muy bonito.

Ya dentro de la terminal el llegar del piso de llegadas al de salidas es una verdadera aventura, pues hay unas escaleras eléctricas que te llevan a una zona perdida del aeropuerto donde sales cerca de un Starbucks. Mire que el único cambio positivo que le vi fue la remodelación del McDonald’s.

De regreso al estacionamiento internacional, después de una larga espera por el elevador hay una larga fila para pagar el estacionamiento en la única máquina que se puede, donde hay una persona que apoya para que el pago sea más ágil. Súmele que el personal de seguridad privada es medio ruin, tanto que al momento de utilizar el elevador ellos lo tomaron primero que las personas que vienen con maletas seguramente cansadas de un largo viaje.

Las zonas hoteleras están muy bien arregladas pero bajo la amenaza de la CNTE latiendo y pudiéndose manifestar durante el Mundial cuando tendrían un montón de reflectores.

En Monterrey, el tema no es el aeropuerto, pues es operado de manera privada. El problema es el acceso al aeropuerto, que está colapsado por las obras del monorriel que no parecen tener fin. El tránsito de la ciudad sigue ahogado por esta obra que no alcanzó a estar para el Mundial.

Después, autoridades estatales empezaron a tapar con bardas ciclónicas y mantas promocionales los espacios que se ven feos en la ciudad y donde transitarán los turistas. ¿Por qué en lugar de ocultar la realidad de la ciudad no se invirtió para que estos lugares se vieran mejor?

Si muchos que nos gusta el futbol nos quejamos sobre la preparación de la selección nacional sabiendo que seríamos anfitriones de la Copa del Mundo hace más de ocho años, mucho queda que decir sobre la planeación urbana de las ciudades sede.

En ambas situaciones, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Y no creo que esto solo sea en México, seguramente en las demás ciudades sede también tendrán que maquillar para recibir a los visitantes. ¿Qué ciudades cree que tengan problemas similares a los que se tienen en las sedes mexicanas?

¡Ánimo!