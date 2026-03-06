Apple acaba de soltar una bomba en su alineación de 2026: el MacBook Neo.

Si el MacBook Pro es el “estudiante de honor” que siempre saca 10 y el MacBook Air es el “popular” que todos quieren ser, el MacBook Neo es el primo divertido que llegó a la fiesta con una playera de colores neón y el precio de un iPhone viejo.

Aquí le cuento por qué este pequeño rebelde de $599 dólares ha venido a desordenar la perfecta oficina de Tim Cook.

Apple finalmente recordó que el mundo tiene colores. El Neo no viene en los aburridos tonos corporativos de siempre; viene en Blush (rosa afresado), Citrus (amarillo vitamina C), Índigo (azul profundo) y el clásico Plata (para los mas conservadores).

La jerarquía de la familia Mac 2026:

Modelo Personalidad Chip

MacBook Neo El ahorrador con estilo A18 Pro (¡Sí, de iPhone!)

MacBook Air El equilibrio perfecto M5

MacBook Pro La bestia indomable M5 Pro / Max

Mac o iPhone

Lo más loco del Neo es su corazón. No usa los chips “M” de sus hermanos mayores. En un giro de trama digno de telenovela, Apple le puso el A18 Pro, el mismo motor que mueve al iPhone 16 Pro. Es la primera vez que Apple dice “bueno, si el iPhone es básicamente una supercomputadora, ¿por qué no le ponemos teclado y lo llamamos laptop?”.

¿Qué significa para el usuario?

Velocidad: vuela en tareas diarias (TikTok, correos, tareas de estudiante).

Batería: hasta 16 horas.

Sacrificios necesarios: para que cueste lo que cuesta un Apple Watch caro, no tiene teclado retroiluminado.

El arte de “recortar con elegancia”

Apple es experta en quitar cosas y convencernos de que al final no son tan necesarias. En el Neo, para llegar a eso $599, hicieron algunos movimientos maestros:

Adiós al Touch ID (en la base): para desbloquear con el dedo, hay que pagar la versión de $699. Si no, poner la contraseña como en 2010.

Puertos: tienes dos USB-C. Uno para cargar y otro para el uso que le quiera dar el usuario. No hay MagSafe, así que, si alguien tropieza con el cable, no habrá esa desconexión sin problema que tienen sus hermanos mayores.

Pantalla: es una Liquid Retina de 13 pulgadas preciosa, pero sin “True Tone” ni 120Hz.

Conclusión: ¿para quién es?

El MacBook Neo es el golpe maestro de Apple para conquistar las escuelas y a todos los que querían una Mac, pero no querían vender un riñón. Es bonita, es barata (para estándares de Apple) y tiene la potencia de un iPhone Pro en un cuerpo de aluminio.

Es el dispositivo perfecto para quien dice: “Solo quiero que prenda rápido, que la batería dure y que se vea increíble en mi Instagram”.

¿Y si tengo una Mac Book Air M2?

Yo tengo una MacBook Air M2 y me entro la duda de renovar por una MacBook Neo, aquí les dejo la comparativa.

Característica MacBook Neo (A18 Pro) MacBook Air (M2) Ganador

Precio $599 USD $899 USD (aprox) Neo

Arranque de Apps Instantáneo (Más rápido) Muy rápido Neo

Edición de Video “Se defiende” Sólida Air M2

Portabilidad 1.1 kg (Pluma) 1.24 kg Neo

Pantalla Sin True Tone Con True Tone Air M2

Veredicto

Si ya la tengo para que la cambio, las ventajas que me ofrecería una MacBook Neo no son las suficientes como para pensar en un cambio, el chip M2 sigue siendo más poderoso que el A18 Pro y la pantalla es mucho mejor.

¿Cómo no había estas opciones cuando era estudiante? Con eso Apple entra de frente al mercado de las Chromebooks y las laptops low cost con Windows teniendo una computadora bastante poderosa por su precio y si está en el ecosistema de Apple ¡es una maravilla!