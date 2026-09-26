¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Así es, estimados lectores, les propongo cerrar el mes de las fiestas patrias con una fiesta gastronómica: el “Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos”.

Se llevará a cabo en la explanada de la Alcaldía Iztapalapa - Jardín Cuitláhuac (Porfirio Díaz esq. Victoria, Barrio San Lucas, Iztapalapa), a partir del 27 de septiembre y hasta el 4 de octubre; la entrada será gratuita y su horario de atención da inicio a las 10:00 de la mañana.

La elección de la fecha no es ninguna casualidad, sino más bien es para resaltar que el día 29 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Maíz. No es cosa menor, los mexicanos sabemos que “nacimos” directamente de esta planta ancestral, cuya deidad azteca era Cintéotl.

Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026 (Especial)

De acuerdo con la información difundida por la demarcación, lo que pretende es revalorizar al maíz como alimento biocultural, su enorme diversidad, y su uso como ingrediente dentro de la cocina mexicana, el cual es primordial, y con toda esa sinergia, fortalecer a la economía local.

Por eso lo digo, nada mejor que cerrar este mes degustando maíz, y celebrando sus distintas formas de comerlo, desde los clásicos antojitos como los elotes y esquites, pasando por las quesadillas, los sopes, gorditas, tamales, tlacoyos, los tacos, además de adentrarnos al mundo de las inigualables enchiladas.

¡Serán el “plato fuerte” de este festival!, y es que nuestro país cuenta con una inmensa variedad de este platillo, existen muchísimas versiones; hay quienes las prefieren con salsa roja, que se elaboran con jitomate rojo y son menos ácidas que las verdes; otros son leales a las enchiladas verdes, que utilizan el tomatillo o tomate verde, que les aporta un sabor especial gracias a su acidez.

Pero no es solamente enchiladas verdes o rojas, las hay suizas, mineras, potosinas, arrieras, y de muchas otras variedades más, que provienen de distintas partes de los estados de la República Mexicana.

Así que no pierdan la oportunidad de asistir a este evento, en el que habrá más de 200 platillos de distintas partes, tanto de la Ciudad de México como de otros estados. Estoy convencida de que es la forma idónea de cerrar el mes de septiembre, haciéndole los honores que le corresponden a un alimento tan importante dentro de nuestra dieta como lo es el maíz.

Es una actividad impulsada por la Secretaría de Turismo de la CDMX y la Alcaldía de Iztapalapa quienes nos hacen la invitación de la siguiente manera:

“Del 27 de septiembre al 4 de octubre, acompáñanos en el Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026.

Ven a disfrutar y celebrar la riqueza gastronómica de nuestra alcaldía, con el maíz como protagonista y una gran variedad de sabores, antojitos y tradiciones que forman parte de nuestra identidad”.

Ahora sí que, ¡desde Iztapalapa para el mundo!, una celebración al maíz, a las enchiladas y a los antojitos mexicanos. Si van, nos platican cómo les fue, los leo en comentarios.

¡¡¡Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera