Los presuntos resultados oficiales del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional en torno a la elección de Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía en Chihuahua acabaron con una escena dramática en la oficina del senador Adán Augusto López Hernández.

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, protegida del tabasqueño, perdió las formas y reclamó airadamente al exlíder del Grupo Parlamentario de Morena el que no haya podido hacer absolutamente nada para hacerla ganar la elección interna por la coordinación en Chihuahua.

Fue un momento grotesco, en el que se perdieron todas las formas de la ortodoxia política.

Quienes estuvieron presentes en la oficina del senador y excandidato presidencial de Morena en la Ciudad de México fueron testigos de una escena calificada como “grotesca” y “dramática”, por las formas y el reclamo que hizo Andrea Chávez al senador López Hernández; de esos asuntos que muy pocas veces se ven en los entuertos de la diplomacia y de la política.

Fue un momento por demás incómodo para los testigos presenciales…