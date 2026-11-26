“¿Qué tal durmió?” Germán Dehesa, Gaceta del Ángel

“La publicidad mantiene al propio juez bajo examen mientras juzga”. Jeremy Bentham, Proyecto de organización judicial

Germán Dehesa llegó a escribir MDCCCLXXVII al pie de su columna. Mil ochocientas setenta y siete veces había vuelto sobre una pregunta que acabó por acompañar al exgobernador mexiquense Arturo Montiel adonde fuera. Los números romanos le daban su gracia. La constancia, su filo. Justo cuando Montiel empezaba a dejar de ser noticia, Dehesa volvía a preguntar. Esa parte se la envidio. Hay que saber resistirse a la noticia del día.

Claudia Sheinbaum anunció ayer que su gobierno abrirá una página y cuentas en redes sociales para desmentir lo que considere mentiras y calumnias de los medios. Dice que ya no le alcanzan los miércoles de su “Detector de Mentiras”. Qué apretada anda la agenda de la verdad oficial…

Está bien que el gobierno corrija un dato falso y muestre la prueba. Ojalá, ya que va a abrir una página, suba también los documentos que permitan hacerle una segunda, una tercera, una cuarta pregunta. Digo, ya que van a estrenar página, que estrenen también la costumbre.

Aquí le va una. ¿Quién controla hoy por hoy la empresa que obtuvo el proyecto solar Solitario, en San Luis Río Colorado, Sonora? El portal oficial Proyectos México identifica como adjudicataria a San Luis Río Colorado Ingeniería. Un reportaje publicado el martes sostiene que, diez días después del fallo, sus acciones pasaron a PANT3RA Infraestructura, a la que vincula con el entorno empresarial de Jack Landsmanas, antiguo jefe de Luz Elena González, hoy secretaria de Energía. La secuencia merece esclarecerse. Por sí sola, la relación laboral previa no acredita un favor.

González respondió ayer que la selección fue abierta y competitiva. Bien por eso. Afirmó que PANT3RA ya integraba el consorcio que presentó la propuesta, junto con San Luis Río Colorado Ingeniería y Promotora Mexpac. Negó que exista registro de participación directa o indirecta de Landsmanas en la adjudicataria o en el proyecto y aseguró que ella no intervino para favorecer a nadie. Su respuesta debe quedar en el expediente. Y entonces volvamos a las acciones.

Una empresa puede formar parte de un consorcio desde el principio y adquirir después el CONTROL de otra de sus integrantes. ¿Ocurrió aquí? Que la CFE publique el fallo, el contrato y los anexos que identifiquen a los socios y sus participaciones. Que diga quiénes son los socios hoy, si hubo un cambio de control, en qué fecha y qué revisión hizo al respecto, si correspondía. Si los documentos desmienten la venta, habrá que decirlo con todas sus letras. En esta misma columna, desde luego. Si la confirman, queda por explicar quién terminó controlando el negocio y qué sabía la CFE al respecto.

Lo que importa es lo que suceda después del comunicado. Puede pasar una semana sin que nadie vuelva a pedir los anexos. Para entonces, el gobierno habrá contestado otras tres cosas y quienes escribimos a diario ya habremos encontrado otras cinco indignaciones. Me incluyo. A la pregunta original le habrá ocurrido lo peor que puede ocurrirle a una pregunta incómoda. Habrá dejado de ser nueva.

El politólogo Mark Bovens distingue varios momentos en la rendición de cuentas. La autoridad debe explicar y justificar su conducta ante alguien que pueda interrogarla, evaluar su respuesta y, si procede, hacer que haya consecuencias. Una página oficial puede servir para el primer paso. El problema empieza si el gobierno se toma la molestia de responder y, de paso, la comodidad de darse por absuelto.

Importa también el clima en que se anuncia la página. El 14 de noviembre entró en vigor la reforma apodada “Ley Antimemes”. ARTICULO 19 advirtió que la amplitud de su redacción abre la puerta a interpretaciones que podrían restringir la libertad de expresión. Ante el riesgo de una sanción y la facilidad con que una autoridad puede desacreditar en público a quien pregunta, es razonable que alguien se lo piense dos veces antes de volver sobre una denuncia. Precisamente por eso importa que la pregunta quede por escrito y que alguien más pueda retomarla.

Durante el sexenio de López Obrador, Luis Estrada y su equipo de SPIN hicieron de las mañaneras una serie que se podía consultar y comparar. Su conteo de lo que llamaban “afirmaciones no verdaderas” permitía volver sobre dichos que, de otro modo, se habrían perdido entre horas de conferencia. Dehesa hacía otra cosa. Le reservaba a un asunto viejo unas líneas en una columna nueva. Eso está al alcance de cualquiera que publique con regularidad.

Los analistas podríamos hacer una página espejo, sí, bastante menos —o bastante más— entretenida que el “Detector de Mentiras”. Una ficha por asunto, con la denuncia, la respuesta íntegra de la autoridad, los documentos disponibles y la fecha en que toca volver a preguntar. Un medio puede alojarla (atención dueños de los medios), un lector puede aportar un documento y un columnista puede usar sus últimas líneas para pedir el anexo que sigue faltando. El mismo método sirve para un ayuntamiento, una secretaría federal o un gobierno del partido que a cada quien le caiga mejor. Sobre todo de ese partido.

La ficha también tendría que registrar cuándo se corrigió aquello que motivó la denuncia. Si el asunto es un medicamento que falta, la familia que lleva semanas buscándolo sabe exactamente qué tendría que cambiar para que el caso pueda cerrarse. Tiene que poder surtir la receta. Todo lo demás puede leerse mientras espera…

Por lo pronto, apunto Solitario. La secretaria ya respondió. La pregunta que queda para la CFE cabe en una línea, por si mañana hay poco espacio. ¿Quién tenía las acciones de esa empresa cuando se adjudicó el proyecto y quién las tiene HOY?