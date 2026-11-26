El diputado Arturo Ávila, mejor conocido como el “cero votos”, representa espléndidamente al morenismo más auténtico. A la luz de su vida pública, ha ascendido en los rangos del oficialismo ciertamente no gracias a sus labores como legislador o por sus cero iniciativas, sino por haber forjado una serie de contactos con personajes conspicuos como Adán Augusto López y Luisa Alcalde Luján, entre otros.

Hace unos dias el diputado Juan Zavala, de MC, exhibió magistralmente a Ávila en el espacio de Adela Micha mostrando, con datos oficiales de la Cámara de Diputados, que el morenista había sido uno de los tantos legisladores que votaron a favor de la reforma de LEGIPE para otorgar poderes extraordinarios a Guadalupe Taddei Ávila, visiblemente afectado, recurrió a desviar el tema. Cero votos, por su parte, había mentido asegurando que no había estado presente en aquella sesión de la Cámara de Diputados.

Ahora bien, el martes pasado, en una nueva edición de la Saga, Ávila, tras ser expuesto por sus embustes, optó por mostrarse más colérico y antipático (como si eso fuese posible) en contra de su compañero Zavala sacando del cajón de las descalificaciones el hecho de que es sobrino político de Felipe Calderón.

Acto seguido, tras una serie de intercambios verbales, el diputado morenista, aún más enfadado, y ante las burlas proferidas por Zavala y por el autor intelectual de su apodo, el panista Damían Zepeda, terminó patéticamente por reconocer implícitamente que si había votado en favor de los poderes de Taddei. Sin embargo, en su ridículo intento de justificar su voto y su mentira, inició una defensa de la reforma con el argumento de que había servido para que los integrantes del Consejo General del INE no pudiesen “cubrirse los unos a los otros” en su “complicidad” en sus votos colegiados. Patrañas.

Arturo Ávila es un personaje menor de la clase política mexicana. Sin embargo, está presente en todas las mesas de debate mostrando su arrogancia y torpezas. Su figura sirve como una auténtica ilustración de la prepotencia, altanería, lambisconería y enanez política de un grupo de sujetos ensoberbecidos ávidos de disfrutar de los beneficios del poder sin cortapisas.