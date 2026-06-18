En política, como en la guerra, los cambios de discurso suelen ser más importantes que los discursos mismos.

Las palabras son relevantes, pero lo verdaderamente revelador es aquello que los actores dejan de decir cuando las circunstancias cambian.

Por ello resulta particularmente interesante observar la evolución de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Hace apenas unas semanas la posición oficial era categórica. Desde Palacio Nacional se defendía al mandatario sinaloense como víctima de acusaciones infundadas, de una campaña política o de una interpretación interesada de hechos que, se afirmaba, carecían de sustento probatorio suficiente.

La defensa era absoluta. No existían matices. No existían dudas. No existían escenarios alternativos.

Sin embargo, conforme el expediente ha evolucionado, el lenguaje ha comenzado a cambiar. Hoy la conversación ya no gira alrededor de la inocencia de Rocha Moya. Gira alrededor de las pruebas.

Ya no se escucha con la misma frecuencia que las acusaciones son falsas; ahora se insiste en que deben presentarse formalmente, que deben ser conocidas por las autoridades mexicanas y que deben ser procesadas conforme a derecho.

Puede parecer un cambio menor pero no lo es. Es un cambio estratégico.

Cuando un gobierno abandona una defensa de fondo para refugiarse en una defensa procesal, normalmente está reconociendo que el terreno sobre el que construyó su posición original ha comenzado a erosionarse.

No significa que haya aceptado la culpabilidad del acusado. Significa que está construyendo una ruta de salida.

La segunda señal merece todavía más atención: durante décadas la respuesta habitual de los gobiernos mexicanos frente a declaraciones de funcionarios estadounidenses fue la indignación diplomática. La palabra “soberanía” aparecía inmediatamente. Las protestas eran previsibles; las notas diplomáticas también.

Sin embargo, cuando Sara Carter advirtió públicamente que Estados Unidos perseguiría no solamente a los operadores criminales sino también a los funcionarios que los protegieran, la reacción mexicana fue sorprendentemente moderada.

No hubo crisis diplomática ni hubo ruptura. No hubo confrontación; hubo prudencia. Y la prudencia, en política, suele ser la forma más elegante de reconocer que existe un problema.

Lo anterior resulta aún más relevante porque ocurre en un contexto donde Washington parece haber decidido modificar la naturaleza de su aproximación hacia México.

Durante años la estrategia estadounidense se concentró en la persecución de individuos que son capos, operadores, jefes regionales.

Hoy el énfasis parece desplazarse hacia algo distinto. Hacia las redes, los facilitadores, los mecanismos financieros y los sistemas de protección política. La diferencia es enorme; capturar delincuentes es una tarea policial. Desmantelar ecosistemas de protección es una tarea de inteligencia estratégica.

Por ello la discusión alrededor de Jay Clayton, independientemente de que su nombramiento definitivo aún enfrente procesos políticos internos, resulta ilustrativa.

No estamos hablando de un perfil clásico de inteligencia. Estamos hablando de un especialista en regulación financiera, mercados, cumplimiento normativo y persecución de delitos complejos.

Es decir, exactamente el tipo de perfil que encaja en una estrategia enfocada menos en las armas y más en el dinero. Menos en los sicarios y más en quienes los financian. Menos en los ejecutores y más en quienes los protegen. Desde esa perspectiva, el caso Rocha deja de ser un expediente individual. Se convierte en un laboratorio. En una prueba piloto. En un mecanismo mediante el cual Washington intenta medir hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno mexicano para defender a determinados actores políticos y hasta dónde está dispuesto a llegar el propio gobierno estadounidense para sostener sus acusaciones.

La pregunta relevante ya no es si existe una crisis. La crisis existe.

La pregunta es cuál será su profundidad. Y aquí aparece el verdadero dilema para la presidenta Sheinbaum. Si mantiene una defensa irrestricta y posteriormente emergen elementos probatorios más sólidos, el costo político recaerá directamente sobre su gobierno.

Si se distancia demasiado pronto, corre el riesgo de abrir fracturas internas dentro de Morena y particularmente en regiones donde los equilibrios políticos son especialmente delicados. Es una ecuación compleja; probablemente la más compleja de su administración hasta ahora.

Por eso el cambio discursivo importa. Porque los gobiernos no modifican sus narrativas por accidente. Lo hacen cuando cambian los incentivos; cuando cambia la información disponible. Y, sobre todo, lo hacen cuando perciben que los escenarios futuros podrían ser muy distintos a los que imaginaban al inicio.

En los próximos meses veremos si el caso Rocha termina siendo un episodio más dentro de la larga historia de tensiones entre México y Estados Unidos o si, por el contrario, se convierte en el punto de inflexión que redefina la relación bilateral durante los años por venir.

La diferencia entre ambas posibilidades dependerá menos de los discursos y más de los expedientes. Menos de la retórica y más de las pruebas. Y menos de la política cotidiana que de la capacidad de ambos gobiernos para administrar una crisis que apenas comienza a mostrar sus verdaderas dimensiones.