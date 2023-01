Comienza la guerra de fiscales contra García Luna y su familia.

Será un juicio en el que tratarán de desestimar las declaraciones de los testigos por su carrera delictiva en el pasado, quien mejor que ellos, para demostrar la corrupción de la extinta policía federal, hasta ahora veo un ambiente callado, las autoridades de ese país raramente juegan a perder en casos de alto impacto, el ex policía de Felipe Calderón tendrá una batalla muy complicada, sus abogados no esperan testigos cercanos, la Fiscalía sabe que 3 años no bastarían y perderlo sería demostrar una situación que podría afectar severamente la credibilidad de este país al juzgar a delincuentes por narcotráfico, a pesar de ser un ex servidor público, en este instante, está bajo una investigación, no es culpable hasta que la corte lo dicte.

Hay un ex policía que trabajó muy cerca, es Iván Reyes Arzate quien un juez federal de Estados Unidos lo ha condenado a 10 años de prisión, él estuvo como comandante en la policía Federal, ahora el exagente que apodaban la Reina, decide confesar haber colaborado con el narcotráfico, escondido entre su uniforme, llegó a recibir varias condecoraciones internacionales, supuestamente por combatir al crimen organizado apoyando a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).

Iván Arzate estuvo bajo las órdenes de Genaro García Luna por algún tiempo, este ex colaborador del gobierno mexicano podría prestarse a declarar si decide hacer un trato con las autoridades de Estados Unidos, si el ex jefe federal, cree poder librar esta batalla, tendrá que hablar bien con sus abogados, hay periodistas que lo investigaron, una de ellas Olga Wornat, cuando saco su libro “Felipe el oscuro”, en su momento comentó que habían pruebas donde recibía pagos por parte de la delincuencia, todo esto puede ser o no presentado, pero de algo puedo estar seguro, los abogados del estado de Brooklyn no tendrían la certeza de tener a un ex secretario federal mexicano en prisión sin pruebas que demuestren sus hechos.

Pensaríamos que al verse tan sereno, podría ser por tener un trato con las autoridades, lo que ofrezcan, seguro no sabremos hasta el día que comiencen los alegatos, ¿será que Felipe Calderón no sabe nada de él? lo dudo, el expresidente debe tener algún contacto con la familia y abogados.

Su libertad depende de lo que puedan decir testigos en estos días.

Será una semana que muchos políticos no podrán en mesa comer, ni en silla sentar, saben que la cercanía con García Luna en su momento puede traerles una investigación del gobierno americano.

Hoy la gente de esta nación reza por que se haga justicia de esos años que comenzaron con una guerra que ha dejado dolor y lágrimas en muchas personas, quien olvida esa guerra, no tiene memoria suficiente, panteones llenos, casas de seguridad que ocupaban para torturas, si querías visitar a algún conocido que estaba en prisión, ahí te dejaban por cómplice, fue el tiempo de abundancia para la clase alta y de terror y sufrimiento para la clase media baja y baja, así pasamos 6 años de oscuridad con Felipe el oscuro.

