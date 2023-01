“No se van a aburrir”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al plantear que el juicio de Genaro García Luna en Nueva York, Estados Unidos, debe ser seguido muy de cerca por las y los mexicanos.

En su conferencia mañanera de este viernes 20 de enero, AMLO llamó a la calma y no querer adelantarse ni perderse el caso entre otros temas, al señalar que el juicio de Genaro García Luna es de interés público para los ciudadanos mexicanos.

“Ustedes... con todo respeto, quisieran que nos brincáramos etapas. Que yo me metiera a otros temas, incluso, relacionados con (Genaro) García Luna, pero si tenemos el juicio, si es como pago por evento... siéntense... no va a faltar quien transmita lo que está pasando en el juicio y no se van a aburrir, se los juro”

AMLO