“Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad”. Tomás de Iriarte, El burro flautista

“Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos”. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

Yo habría querido ver el temario. ¿Qué se estudia para caerle bien al jefe? Con el examen de conocimientos, por lo menos, una sabe por dónde empezar. Para el otro quizá convenga averiguar a qué hora llega el señor juez, cuál es su lista de regalos para Navidad y cuánto le gusta que le den la razón.

El Órgano de Administración Judicial le dio al examen de conocimientos 40 puntos de cien en su esquema para secretarios, actuarios y oficiales judiciales. El resto incluía capacitación, reportes institucionales y las valoraciones de superiores y compañeros… Hay buenas razones para tomar en cuenta cómo trabaja una persona. La que me cuesta encontrar es una buena razón para que su empleo pueda depender de la opinión de alguien a quien, en el curso de ese mismo trabajo, quizá deba contradecir.

Póngase usted en el lugar de una secretaria de juzgado. Encuentra un error serio en un proyecto de sentencia. Puede señalarlo, con el consiguiente disgusto del titular, o dejarlo pasar. Si el señor tiene mano en la calificación laboral de ella, acabamos de darle a esa secretaria un incentivo para hacerse la distraída. Y al ciudadano, que puede ser usted o yo, y que ignora por completo la existencia de ese “pequeño arreglo de oficina”, le toca vivir con la sentencia…

Los trabajadores de Poder Judicial tenían motivos para protestar. La primera evaluación, la de diciembre, ya estaba prevista como simple diagnóstico. En las siguientes, una mala calificación sí podía acabar en la separación del cargo. ¿Quién aceptaría tan tranquilo que le cambiaran las reglas de permanencia y le dejaran al jefe una palanca de ese tamaño?

Hubo paros y bloqueos el viernes. El sábado, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el Órgano de Administración Judicial y los sindicatos acordaron quitarle al esquema los efectos sancionatorios, eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y revisar los porcentajes que podían dar pie a valoraciones subjetivas. Habrá que leer cómo queda el acuerdo. La Ley de Carrera Judicial, por lo pronto, sigue vinculando el desempeño con la permanencia en el cargo. Alguien tendrá que explicar cómo van a hacer que convivan las dos cosas.

Por otra parte, también quisiera saber qué entiende Hugo Aguilar por la independencia técnica y de gestión del Órgano de Administración Judicial. Que el presidente de la Corte escuche a los trabajadores me parece sensato. Que haya que llegar a su despacho para corregir un acuerdo del órgano al que la reforma encargó administrar los juzgados ya dice algo sobre dónde se toman las decisiones... ¿Para eso la reforma judicial? ¿Qué tanto estrenamos órgano realmente?

Vale la pena volver a las promesas de Morena. La “elección popular” iba a democratizar la justicia. La reforma iba a combatir el nepotismo y la corrupción, y a profesionalizar al personal. ¡Hasta hubo tómbola para depurar listas de candidaturas! Mis lectores, seguro se acuerdan ustedes de esto. Pues bien, pasado el entusiasmo por las urnas, la primera gran discusión sobre el mérito que hoy nos ocupa se armó alrededor de cómo calificar a quienes preparan proyectos, notifican resoluciones y sostienen el trabajo de los juzgados.

¿Que antes había favoritismo y corrupción en los juzgados? Claro. En 2020, el propio Consejo de la Judicatura reconoció que el nepotismo era una práctica recurrente. Creó un padrón de relaciones familiares y reforzó la carrera judicial para combatirlo. Con ese historial, la reforma tenía que cerrarles el paso a los padrinos. Veamos cómo le fue:

La misión de observación de la OEA documentó que las nueve candidaturas más votadas para la Suprema Corte fueron promovidas en acordeones. Nueve de nueve. En la reforma que iba a acabar con las recomendaciones, alguien se tomó la molestia de imprimirlas… Y ahora, en los juzgados, el primer esquema de evaluación le daba al superior voz en la calificación de quien quizá tenga que señalarle un error. ¡Qué manera tan curiosa de combatir el favoritismo!: darle una vía para operar en las urnas y otra para pesar en el expediente laboral.

A los jueces y magistrados electos les corresponde otro proceso, a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí quisiera ver el mismo entusiasmo por medir. ¿Qué tan bien fundan sus resoluciones? ¿Cuánto tardan? ¿Qué hacen cuando un asunto toca intereses de quienes los promovieron? Una boleta dice cuántos votos obtuvo un candidato. Para saber cómo juzga hay que abrir sus expedientes y sus resoluciones.

Y un examen, por supuesto, tampoco mide la honradez. En Colombia detuvieron al juez mexicano Luis Benítez Alcántara a raíz de una acusación federal estadounidense. La fiscalía de los EU alega que recibió dos millones de dólares a cambio de ordenar la liberación bajo fianza de Andrew Clark, señalado como operador de una red de narcotráfico. La orden de liberación es de febrero de 2025, antes de la elección judicial. El País reportó que en México ya se le investigaba por otras irregularidades. Yo quisiera saber si nuestras autoridades indagan también el soborno que alega Estados Unidos… Me temo la respuesta es un “no”.

Si en México de a deveras quieren medir el trabajo judicial, yo empezaría por revisar, con criterios públicos y evaluadores ajenos a los juzgados, una muestra de expedientes. Ahí se puede ver quién estudió el asunto, quién dejó vencer un plazo y a quién le regresan un proyecto una y otra vez por los mismos errores. Que una evaluación sirva para corregirlos y que el trabajador pueda impugnar su resultado. Hasta le veo una ventaja adicional: el jefe tendría que explicar sus propias decisiones.

Hay días en que la vorágine de la destrucción, incompetencia, hipocresía y cinismo de Morena me produce más impotencia que enojo. Tantos discursos sobre devolverle al pueblo la justicia y, cuando toca discutir cómo mejorarla, todo el mundo tiene silla en la mesa menos el que lleva meses esperando una resolución. Él, por cierto, ya se sabe de memoria el camino al juzgado…

Giros de la Perinola

(1) En San Lázaro, la Comisión de Presupuesto le agregó el viernes otros mil millones al recorte previsto para el INE. Van 6,000,000,000 de pesos menos —SEIS MIL MILLONES— respecto de lo solicitado para 2027 en el dictamen que llega al pleno. La oposición reclamó que el Instituto no estuviera ahí para defender sus cuentas. A mí me cuesta imaginar a esa mayoría oficialista, con las reasignaciones listas, cambiando de parecer porque alguien del INE hubiera llevado una presentación PPT… Solo digo.

(2) Y sí, el escándalo de la gestión de Guadalupe Taddei le dejó a Morena un argumento hecho a la medida. Su diputado Mario Miguel Carrillo alegó que el dinero termina en contratistas que inflan licitaciones. Pues que de una buena vez diga cuáles, que se revisen los contratos y que se finquen responsabilidades. Todo lo demás es vil propaganda morenista.

La elección de 2027 se tendrá que organizar de todos modos. Queda claro: hasta ahora, sale más barato acusar a los contratistas que ponerles nombre…