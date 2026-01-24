Andrew Clark formaba parte de la organización criminal liderada por Ryan Wedding, la cual fue vinculada al Cártel de Sinaloa.

Conocido como “El Dictador”, Andrew Clark era el segundo al mando de Ryan Wedding, acusado de asesinato, conspiración y tráfico de estupefacientes.

¿Quién es Andrew Clark?

Andrew Clark es un hombre de origen canadiense que vivía en Jalisco, México, siendo parte de la red de colaboradores del narcotraficante, Ryan Wedding.

Fue arrestado en Zapopan, Jalisco, en octubre de 2024.

Andrew Clark (U.S. Attorney's Office, Central District of California)

¿Qué edad tiene Andrew Clark?

Andrew Clark tiene 35 años de edad, se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Andrew Clark?

No hay información pública acerca de las relaciones personales de Andrew Clark.

¿Cuántos hijos tiene Andrew Clark?

No hay detalles sobre los hijos o hijas que pudiera tener Andrew Clark.

¿Qué estudió Andrew Clark?

La educación que recibió Andrew Clark se mantiene como algo confidencial.

¿En qué ha trabajado Andrew Clark?

No hay detalles del trabajo previo que realizaba Andrew Clark antes de ser parte de la red de colaboradores de Ryan Wedding.

Dentro de esta se sabe que servía de enlace con los grupos delictivos locales en México, además de que coordinaba el envío de droga desde Colombia hasta Canadá.

Transportándola a través de México y Estados Unidos, donde también se asentaba una parte de la mercancía.

Andrew Clark era la mano derecha de Ryan Wedding

Andrew Clark era el hombre de mayor confianza de Ryan Wedding, su segundo al mando y mano derecha en todas las operaciones de narcotráfico.

Conocido como “El Dictador”, Andrew Clark vivía en Jalisco, México desde hace ya varios años, desde donde dirigía todo el negocio de tráfico de drogas.

Además de la posesión, compra y venta de estupefacientes, se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de dos miembros de una familia en Ontario, Canadá.

Sin olvidar vínculos con el tráfico de armas, fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos, México, Canadá, Ecuador y Colombia.

Fue capturado el 8 de octubre de 2024 en Zapopan, Jalisco, tras un fuerte operativo.