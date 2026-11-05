Luis Benítez Alcántara es un abogado mexicano que desarrolló su carrera profesional dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se desempeñó como juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México.

¿Quién es Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara trabajó durante más de dos décadas en el Poder Judicial de la Federación. Su trayectoria incluyó distintos puestos jurisdiccionales y administrativos antes de convertirse en juez federal.

De acuerdo con información de su trayectoria profesional, se desempeñó como oficial judicial, actuario y secretario en juzgados y tribunales federales.

Detienen a juez Luis Benítez Alcántara en Colombia (@USAO_LosAngeles/X)

Posteriormente, ocupó cargos como juez de Distrito en distintas adscripciones, entre ellas Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Ciudad de México.

Su nombre se hizo público el 5 de noviembre de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había sido detenido en Colombia cuatro días antes.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir dos millones de dólares a cambio de favorecer a Andrew Clark, señalado como colaborador de una organización criminal encabezada por Ryan Wedding.

¿Cuántos años tiene Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara tiene 49 años.

¿Quién es la esposa de Luis Benítez Alcántara?

No existe información pública que identifique a la esposa o pareja de Luis Benítez Alcántara.

¿Qué signo zodiacal es Luis Benítez Alcántara?

No se conoce públicamente la fecha exacta de nacimiento de Luis Benítez Alcántara, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Quiénes son los hijos de Luis Benítez Alcántara?

Se desconoce si Luis Benítez Alcántara tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara estudió Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), donde cursó la licenciatura entre 1996 y 1999, de acuerdo con la información biográfica de su trayectoria judicial.

También cuenta con estudios de posgrado y especialización en materia jurídica, entre ellos una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial.

¿En qué ha trabajado Luis Benítez Alcántara?

Luis Benítez Alcántara desarrolló su carrera dentro del Poder Judicial de la Federación.

En octubre de 2015 figuró entre los ganadores de un concurso interno de oposición para ocupar plazas de juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio. Comenzó a ejercer como juez federal en octubre de 2018.

Antes de su detención, se desempeñaba como juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

También tuvo una adscripción previa en el Reclusorio Norte.