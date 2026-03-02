Que Siga la Democracia entra al tablero político rumbo a elecciones 2027

La organización “Que Siga la Democracia” reunió los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para formalizar su registro como partido político rumbo a las elecciones 2027.

Edgar Garza Ancira, dirigente de la organización, señaló que Que Siga la Democracia entrará al tablero político rumbo a elecciones 2027 y dijo que será una opción “auténticamente ciudadana”.

Que Siga la Democracia logró conseguir más de 300 mil afiliaciones y realizó 209 asambleas distritales en todo el país, rebasando los requisitos del INE para crear un partido político, que son:

Mínimo legal de 256 mil 30 afiliados

200 asambleas distritales

La agrupación presentó su solicitud formal ante el INE y entregó al instituto la Carta de Intención y los formatos de afiliación por régimen de excepción ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Edgar Garza Ancira, dirigente de Que Siga la Democracia, dijo que este hecho se trataba de una “una verdadera fiesta democrática” y se posicionaría como una opción para las elecciones 2027.

Pese a que el proceso continúa, el dirigente de Que Siga la Democracia resaltó que estarán listos para aparecer en las boletas de las elecciones 2027, destacando que darán voz a mujeres y juventudes.

Tras lograr los primeros requisitos formales, Que Siga la Democracia avanza en su consolidación como partido político de frente a las próximas elecciones, a realizarse el 6 de junio de 2027.