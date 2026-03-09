Energía, Ormuz y el nuevo mapa del poder: quién gana, quién pierde… Y dónde queda México

Las guerras modernas ya no se miden solamente por el número de misiles lanzados o por los territorios ocupados.

Se miden, sobre todo, por quién controla la energía .

Y cuando los misiles comienzan a caer sobre refinerías, instalaciones petroleras o rutas estratégicas de suministro, lo que realmente se está moviendo no es únicamente el tablero militar, sino el equilibrio económico del planeta.

Eso es exactamente lo que hoy está ocurriendo.

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha dejado de ser únicamente un conflicto regional para convertirse en un factor capaz de reconfigurar el sistema energético mundial.

Y cuando la energía se desestabiliza, todo lo demás también.

Mercados.

Inflación.

Crecimiento económico.

Estabilidad política.

Porque el petróleo y el gas siguen siendo, nos guste o no, la sangre que mueve la economía global.

Y hoy esa sangre circula por arterias cada vez más tensas.

Una de ellas es el estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo —una franja de agua de apenas unos kilómetros en su punto más angosto— transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el planeta.

No es una exageración decir que buena parte del sistema energético mundial depende de que ese estrecho permanezca abierto y estable.

Pero hoy ya no lo está.

Cada ataque a infraestructura energética en la región, cada golpe contra refinerías, cada amenaza de bloqueo o sabotaje introduce una variable explosiva en los mercados.

El precio del petróleo reacciona en minutos.

Los seguros marítimos se disparan.

Las navieras modifican rutas.

Los países importadores empiezan a hacer cálculos de emergencia.

En otras palabras: el mundo entero entra en modo alerta.

Porque cuando la energía se vuelve incierta, la economía mundial pierde estabilidad.

Pero hay algo más profundo ocurriendo.

La crisis energética derivada de esta tensión puede acelerar una pregunta que muchos gobiernos ya se están haciendo en voz baja:

¿Quién va a dominar el nuevo orden energético mundial?

Durante décadas la arquitectura energética global estuvo marcada por un eje relativamente claro.

Estados Unidos como gran potencia financiera y tecnológica.

Medio Oriente como gran proveedor petrolero.

Europa como gran consumidor industrial.

Pero ese equilibrio se está moviendo.

Y los actores que podrían salir fortalecidos no son necesariamente los que hoy están en el centro del conflicto.

Rusia , por ejemplo, ha demostrado en los últimos años una extraordinaria capacidad para redirigir sus exportaciones energéticas hacia Asia, especialmente hacia China e India.

Si el suministro del Golfo Pérsico se vuelve incierto, los hidrocarburos rusos pueden ganar aún más peso en el mercado global.

China, por su parte, observa la situación con una mezcla de preocupación y oportunidad.

Preocupación porque su economía depende fuertemente de importaciones energéticas.

Pero oportunidad porque cada crisis internacional acelera su estrategia de largo plazo: construir rutas energéticas alternativas, asegurar suministros y ampliar su influencia geoeconómica.

Así, mientras Occidente se desgasta en conflictos regionales, Beijing avanza silenciosamente en la consolidación de su red energética global.

Y en medio de todo esto aparece otra pieza del tablero: Venezuela.

Durante años, Washington intentó aislar al régimen venezolano mediante sanciones petroleras.

Pero cuando el mercado energético global entra en tensión, las reservas petroleras más grandes del mundo vuelven a convertirse en un factor estratégico.

No es casual que, en medio de estas turbulencias, hayan comenzado a aparecer señales de posibles reconsideraciones o flexibilizaciones en la política energética hacia Caracas.

En geopolítica, los principios suelen ser firmes… Hasta que la energía empieza a escasear.

Entonces cambian.

Pero la pregunta más incómoda para nosotros es otra.

¿Dónde queda México en medio de esta reconfiguración?

La respuesta no es sencilla.

México es un país petrolero.

Pero también es un país profundamente dependiente de la economía estadounidense.

Exportamos crudo.

Pero importamos grandes volúmenes de combustibles refinados.

Eso significa que cuando el sistema energético global se desordena, México queda atrapado en una posición ambigua.

Puede beneficiarse de precios más altos del petróleo.

Pero también puede sufrir por combustibles más caros, inflación energética y turbulencias económicas en su principal socio comercial.

Es una ecuación delicada.

Y en momentos de volatilidad global, las ecuaciones delicadas suelen volverse peligrosas.

Porque los países que realmente imponen reglas en el sistema energético mundial no son necesariamente los que producen petróleo.

Son los que controlan infraestructura, rutas comerciales, financiamiento y tecnología.

Y en ese juego, las grandes potencias siguen llevando ventaja.

Por eso la pregunta que empieza a tomar forma en los círculos estratégicos internacionales es cada vez más directa:

¿Estamos viendo apenas una crisis regional… O el inicio de un nuevo orden energético global?

Un orden donde las rutas petroleras se militarizan.

Donde los mercados reaccionan a cada misil.

Donde los países productores se vuelven piezas centrales del ajedrez geopolítico.

Y donde las potencias intentan asegurar, a cualquier costo, el control de los flujos energéticos.

En ese tablero, algunos países ganarán poder.

Otros lo perderán.

Y muchos —como México— tendrán que aprender a navegar en medio de una tormenta que no provocaron, pero cuyos efectos sentirán inevitablemente.

Porque cuando empiezan a bombardear refinerías…

No solo arde el petróleo.

Empieza a reacomodarse el poder del mundo.

Y ese tipo de terremotos geopolíticos rara vez dejan intactos a los países que dependen —económica, política y estratégicamente— de una sola potencia.

México lo sabe.

La historia lo ha demostrado más de una vez.

Y el momento que vive hoy el sistema energético mundial podría volver a recordárnoslo.

Porque cuando la energía se convierte en arma geopolítica, nadie está realmente lejos del campo de batalla.