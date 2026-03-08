El Mando Central de los Estados Unidos (CETCOM) reportó la muerte de un militar estadounidense como resultado de la guerra con Irán en Medio Oriente.

“Anoche, un militar estadounidense falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní… resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudita el 1 de marzo" CETCOM

El militar de Estados Unidos resultó gravemente herido en un ataque en Arabia Saudita el 1 de marzo.

El militar continuó con vida a pesar de las graves heridas durante casi una semana, hasta la noche del 7 de marzo cuando murió.

Suman 7 militares estadounidenses muertos en la guerra con Irán

Con esta muerte, ya suman siete militares muertos en la guerra Estados Unidos-Irán emprendida por Donald Trump.

El Mando Central de los Estados Unidos con sede en Tampa, Florida, señaló que se dará a conocer la identidad de militar estadounidense hasta 24 horas después de haber notificado a sus familiares.

El CETCOM dijo que este es el séptimo militar caído como parte de la Operación Furia Épica en Medio Oriente.

No obstante, detalló que las operaciones de combate en Meido Oriente van a continuar.

Llegan a Estados Unidos cuerpos de militares muertos por guerra con Irán

Este 7 de marzo llegaron a Estados Unidos los cuerpos de seis militares estadounidenses muertos en la guerra con Irán.

Los cuerpos fueron recibidos con honores en Dellaware, mismos que encabezó el presidente Donald Trump.