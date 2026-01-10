Más allá de las famosas en c uestas morenistas , quiero pensar que en Morena se tomarán las decisiones para las candidaturas de 2027 también pensando en un he c ho c ualitativo desde mi punto de vista todavía más importante que las preferencias electorales: impedir que se dañe la reputación de la 4T.

No tengo duda de que eso lo saben Luisa María Alcalde, dirigente del partido de izquierda, y sobre todo la militante más influyente —y la que tiene el mayor prestigio a cuidar—, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Primer criterio: Ya se dijo, contar con una buena evaluación en las encuestas que realice Morena y que deberán considerar no solo preferencias, sino también el saldo de opinión de los y las aspirantes.

Segundo criterio. Si existen —¡y sí existen!— gobernadores y gobernadoras que han estado en el centro de fuertes escándalos, de ninguna manera deberían llegar a la candidatura personas cercanas a ellos y ellas.

Tercer criterio. Investigar, desde ahora mismo, en qué entidades hay mujeres altamente competitivas y alejarlas de la grilla preelectoral. ¿Cómo? Con señales claras de que ellas serán, para que se disciplinen los machos tramposos que siempre aparecen antes de la repartición de candidaturas.

Cuarto criterio. Fa c tor Gar c ía Harfu c h - Ernestina : La titular de la FGR, Ernestina Godoy, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, deben ya encargar perfiles muy serios y detallados de los y las aspirantes. Es un trabajo que tendrán que realizar, al alimón, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, y el encargado de investigar a la delincuencia organizada, César Oliveros Aparicio. No vale la pena correr el riesgo de que, durante las campañas, para impulsar a la oposición de derecha, autoridades de Estados Unidos se pongan a quitar visas a quienes merezcan que se les prohíba ingresar al vecino país del norte.

Quinto criterio. Esta más bien es una decisión que Luisa María Alcalde debe consultar con quien verdaderamente manda, Claudia Sheinbaum: ¿ c eder o no al c hantaje de los partidos parasitarios, el Verde y el PT? Habría riesgos electorales para Morena si no se cumplieran los caprichos de estos institutos políticos encabezados por vividores. Pero si se les hiciera caso, la izquierda perdería autoridad moral, que solo el cinismo político no consideraría mucho más importante que posiciones de poder locales que, con trabajo y honestidad, en futuras contiendas se podrían recuperar.

Enseguida tres ejemplos: Chihuahua, Baja California Sur y San Luis Potosí. Mañana el resto de las entidades.

C hihuahua. Gobernadora: María Eugenia C ampos (PAN)

El PAN es muy fuerte, por lo que a Morena de ninguna manera le resultará sencillo lograr la victoria. Andrea Chávez, senadora, es por mucho la mejor posicionada para representar a la izquierda en las elecciones de 2027.

Pero Chávez tiene un problema, que no es menor: su candidatura muy probablemente incrementaría el daño reputacional que amenaza a la 4T. Resulta innegable el deterioro de la credibilidad del movimiento morenista, que excepto a nivel presidencial y en algunos cargos del gabinete federal, no termina de demostrar que su cultura política es absolutamente distinta a la del PRI y el PAN, partidos hoy de oposición que, cuando estaban en el poder, permitían todos los excesos a sus militantes con más influencia y dinero, por supuesto sin sancionarles.

Andrea Chávez —las cosas hay que decirlas como son— ha abusado al haber realizado muy costosos actos anticipados de campaña.

Las posibilidades de Morena disminuirían con el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, pero este hombre, sin problemas serios de imagen, aportaría al segundo piso de la transformación una dosis de verticalidad que ayudaría al morenismo después de tantos escándalos por los lujos de algunas personas militantes ampliamente conocidas.

¿Vale la pena complicar un triunfo electoral, que de cualquier manera no es seguro, a cambio de demostrar que hay en Morena —además de la presidenta Claudia Sheinbaum— gente que sí cumple los principios fundamentales del movimiento de izquierda?

Baja C alifornia Sur. Gobernador: Ví c tor el Profe C astro (Morena)

Gobierna Morena, pero es fuerte la oposición en la entidad del destino turístico más importante de México, Los Cabos. El PAN sigue teniendo votos, y Movimiento Ciudadano ha crecido bastante sumando a sus filas militantes de otros partidos con buena reputación.

Pero la principal amenaza para la izquierda es otra: tiene que ver con el Partido del Trabajo, que para mantener su alianza con la 4T a nivel nacional exige que la candidatura a gobernador sea para uno de sus militantes —el político sudcaliforniano más desprestigiado, Christian Agúndez—.

Si cedieran Luisa María Alcalde, dirigente del partido, y la líder moral, Claudia Sheinbaum, muy probablemente el morenismo perdería, no solo la elección, sino algo muchísimo más importante, honorabilidad.

El aspirante de la 4T mejor posicionado es Manuel Cota, diputado que en las pasadas elecciones logró una votación récord. Menos popular, pero con buena presencia, es la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga.

San Luis Potosí. Gobernador: Ri c ardo Gallardo (Partido Verde)

La oposición es muy débil. Si Morena consigue mantener la alianza con el Verde, ganará aplastantemente. La mejor candidatura de izquierda —por sus principios sólidos y su probada capacidad de trabajo— es la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El problema es que el gobernador está encaprichado en que lo sustituya su esposa, Ruth González Silva, lo que sería absolutamente inaceptable en términos de la decisión de cultura política más importante que ha tomado la presidenta Sheinbaum: rechazar el nepotismo vulgar.

Si Morena y el Verde se separaran, estaría en riesgo la victoria electoral del morenismo, pero la 4T mandaría una señal de gran impacto acerca de que no le interesa el poder por el poder, sino ya limpiar profundamente las sucias cañerías de la izquierda en algunas entidades.