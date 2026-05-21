Aléjate del dinero mal habido. Consejo español antiguo

“Yo juego por vos mamá”: Fueron las palabras de Diego Armando Maradona cuando le llamó a su madre a Argentina desde México después de ganar contra Inglaterra en el Mundial “ México 86 ”, lo que revela el gran corazón que tenía, el mismo que lo hizo fallar en la vida.

Diego Armando Maradona se volvió adicto a la cocaína, él mismo lo declaró, que es uno de los negocios más lucrativos que han existido después de las patentes médicas y de las automotrices: el tráfico y venta de cocaína y de drogas ilícitas en general.

Maradona intentó tomando varios tratamientos y terapias superar su adicción, y, ¿porqué no lo logró?: porqué aún no existe un tratamiento efectivo para tratar la adicción a la cocaína.

Para tratar la adicción al alcohol desarrollaron el antabús, y para tratar la adicción a la morfina, heroína y sus derivados descubrieron la naloxona, pero para la adicción a la cocaína aún no desarrollan ni descubren ningún tratamiento efectivo, ¿sería para mantener el tráfico y comercio de la misma?

Espero que la respuesta a esta última interrogante sea negativa, porque de ser lo contrario, estaríamos hablando de una de las faltas éticas en medicina más grandes de la historia: el hecho de no investigar un tratamiento para la adicción a la cocaína por preservar su tráfico y su venta.

Pero finalmente, Diego Armando Maradona sí hizo historia y dejó grandes huellas sobre el planeta Tierra, algunas del tamaño de las de Churchill.

Todo el mundo sabe quien fue Maradona desde un punto de vista deportivo, humano, social y espiritual.

Recuerdo que en su momento escribi un artículo sobre Maradona que causó un brote de lágrimas al ser leído por uno de mis mejores amigos, que es originario de Argentina, es uno de tantos argentinos que han logrado ser grandes empresarios en nuestro país.

Epílogo: constantemente los noticieros informan de decomisos de toneladas de cocaína en diversos lugares de Latinoamérica.